В Подмосковье открыли туристический маршрут по местам жизни святителя Тихона

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Министерство культуры и туризма Подмосковья разработало специальный маршрут к 100-летию кончины патриарха Московского и всея Руси святителя Тихона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Эту дату будут отмечать в будущем году.
Маршрут связан с жизнью и служением святителя Тихона. Он позволит ощутить духовную атмосферу святых мест и насладиться красотами столицы и Московской области.
Третий день маршрута пройдёт в Коломне. Туристам предстоят прогулка по Коломенскому кремлю и посещение Успенского собора. Далее гости отправятся в Клин, где побывают в церкви патриарха Всероссийского.
Подробнее с маршрутом можно ознакомиться на туристическом портале Подмосковья.
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«В первый день маршрута участникам предлагают отправиться в Успенский собор Московского Кремля. Именно там святитель Тихон совершал служения, вдохновляя прихожан на молитву и саморазвитие. Во второй день туристы посетят Троице-Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде. Она стала местом духовного вдохновения для патриарха Московского и всея Руси», – уточнили в министерстве.
Третий день маршрута пройдёт в Коломне. Туристам предстоят прогулка по Коломенскому кремлю и посещение Успенского собора. Далее гости отправятся в Клин, где побывают в церкви патриарха Всероссийского.
Подробнее с маршрутом можно ознакомиться на туристическом портале Подмосковья.
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Лора Луганская