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В Подмосковье открыли туристический маршрут по местам жизни святителя Тихона

27 сентября 2024, 16:33
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Министерство культуры и туризма Подмосковья разработало специальный маршрут к 100-летию кончины патриарха Московского и всея Руси святителя Тихона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Эту дату будут отмечать в будущем году.
Маршрут связан с жизнью и служением святителя Тихона. Он позволит ощутить духовную атмосферу святых мест и насладиться красотами столицы и Московской области.
«В первый день маршрута участникам предлагают отправиться в Успенский собор Московского Кремля. Именно там святитель Тихон совершал служения, вдохновляя прихожан на молитву и саморазвитие. Во второй день туристы посетят Троице-Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде. Она стала местом духовного вдохновения для патриарха Московского и всея Руси», – уточнили в министерстве.


Третий день маршрута пройдёт в Коломне. Туристам предстоят прогулка по Коломенскому кремлю и посещение Успенского собора. Далее гости отправятся в Клин, где побывают в церкви патриарха Всероссийского.

Подробнее с маршрутом можно ознакомиться на туристическом портале Подмосковья.

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Более десятка парковых кафе и ресторанов Подмосковья вошли в «Осенний гастропутеводитель»
Более 10 парковых кафе и ресторанов вошли в «Осенний гастропутеводитель»
26 сентября 2024, 20:48

Фото: пресс-служба АНО «МосОблПарк»

В парках Московской области сегодня работают более 60 кафе и ресторанов.
Об этом сообщила «Радио 1» директор автономной некоммерческой организации «МосОблПарк» Ксения Васильева.

АНО выпустила «Осенний гастропутеводитель» по паркам Подмосковья. В нём представлены подборка кафе и ресторанов в областных парках, а также эксклюзивное осеннее меню.
«Мы впервые запустили именно «Осенний гастропутеводитель» и именно по нашим подмосковным паркам. На сегодняшний день у нас в Московской области – 194 парка культуры и отдыха, а к концу года ожидаем увеличения их числа до 208. На территории наших парков активно развиваются сервисы и услуги, в том числе гастрономические. Почему мы выпустили этот путеводитель? Потому что в парках Подмосковья на сегодняшний день работает более 60 кафе и ресторанов. Ресторанный бизнес в парках активно развивается, формируя гастрономическую культуру как среди жителей, так и среди гостей региона», – отметила Васильева.

Фото: пресс-служба АНО «МосОблПарк»

Она подчеркнула, что в парках Московской области последние два года развивают деятельность уже зарекомендовавшие себя подмосковные сети ресторанов и кафе. В «Осенний гастропутеводитель» вошли более десятка заведений.
«Среди них – сеть семейных ресторанов «Ботаника» в парках Балашихи, Раменского и Павловского Посада, ресторан «Все сезоны» в парке «Ёлочки» городского округа Домодедово, кафе «Малевич» в одноимённом парке Одинцовского городского округа и ресторан «Шишки-Мишки» в лесопарке «Шишкин лес» городского округа Истра. Философия нашей гастрокультуры – это своя подмосковная сеть ресторанов по паркам. И мы сейчас активно это развиваем», – поделилась собеседница «Радио 1».

Фото: пресс-служба АНО «МосОблПарк»

По словам Ксении Васильевой, в путеводителе дан полный перечень блюд, представленных в парковых кафе и ресторанах.
«Наши предприниматели совершенно открыты, и всё, что они заявляют, какие картинки они в меню показывают, всё это соответствует действительности. Если написано, что можно заказать салат с инжиром и пармским окороком, тёплый брауни и крем с вишней, то, приехав, вы действительно всё это найдёте и получите несказанное удовольствие», – заверила директор АНО «МосОблПарк».
Фото: пресс-служба АНО «МосОблПарк»

Она отметила, что «Осенний гастропутеводитель» по паркам Подмосковья адресован не только жителям региона, но и туристам, которые сейчас активно путешествуют по Московской области и подмосковным паркам.
«Ни для кого не секрет, что наша Московская область в период летних, зимних каникул и выходных стала прирастать большим количеством туристов и дачников. Это люди, как правило, из Москвы или из ближайших регионов, где уровень сервисов и услуг достаточно высок. И требования к сервисам и услугам, в том числе и к гастрономическим, растёт с каждым годом», – добавила Васильева.
Осенний гастропутеводитель можно найти на страницах «МосОблПарка» во «ВКонтакте» и «Дзене». Там можно посмотреть режим работы кафе и ресторанов, найти осенние блюда, которые представлены в меню, и либо заранее забронировать место, либо приехать.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Еще одна страна открывает безвиз с Россией
Зимбабве может ввести безвиз для российских туристов в ноябре
25 сентября 2024, 06:31

Фото: istock/Tatiana Terekhina

Россия и Зимбабве готовят соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев общегражданских паспортов, которое может быть подписано в ноябре. Об этом сообщил посол РФ в Зимбабве Николай Красильников в интервью «Известиям».
«Проект соглашения о взаимной отмене визовых требований находится на рассмотрении зимбабвийской стороны. Планируем подписать его в рамках пятого заседания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в Москве 5-7 ноября», — уточнил дипломат.
Красильников отметил, что Зимбабве представляет интерес для российских туристов благодаря своим природным достопримечательностям, однако низкий пассажиропоток связан с отсутствием прямых рейсов и высокими ценами на авиабилеты. Стоимость перелета с пересадкой в ОАЭ превышает 60 тыс. рублей в одну сторону.

Тем не менее, Зимбабве активно работает над привлечением туристов, предлагая развитую инфраструктуру, особенно в районе города Виктория-Фоллс.

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Туристы в Москве чаще всего бывают на Красной площадь и в Большом театре
24 сентября 2024, 13:47

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Почти половина жителей России посещают Москву хотя бы раз в год. Любимыми локациями для туристов являются Красная площадь, Большой театр и Третьяковская галерея.
Результаты исследования в рамках премии правительства Москвы в сфере столичного гостеприимства «Путеводная звезда» приводит «Газета.Ru».

Третьяковская галерея, Красная площадь и памятник «Рабочий и колхозница» стали любимыми местами не только для гостей столицы, но и для ее жителей.

При этом туристы выделили музей современного искусства «Гараж» (24%) и Музей космонавтики (29,1%). А вот Дарвиновский музей, музей-заповедник «Коломенское», Новодевичий монастырь и театр «Геликон Опера» спросом среди приезжих практически не пользуются.

Основная масса туристов посещают в Москве Красную площадь (50,8%), Большой театр (49,7%), Третьяковскую галерею (42,3%); Парк Горького (40,8%), Парк «Зарядье» (34,9%). Они также предпочитают посетить ВДНХ и Пушкинский музей.

А вот москвичи любят МХТ им. А.П. Чехова, Дарвиновский музей и музей-заповедник «Царицыно».

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#россияне
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В новом регионе России вводится туристический налог: сколько надо будет заплатить
В Свердловской области введут туристический налог не менее 100 рублей в сутки
24 сентября 2024, 03:41

Фото: istock/Artem Bragin

Свердловская область готовится к введению нового туристического налога, который составит не менее 100 рублей в сутки. Закон начнет действовать с 1 января 2025 года, сообщили в управлении информационной политики законодательного собрания региона.
Председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова отметила, что новая сумма была выбрана в соответствии с требованиями налогового кодекса, который предполагает увеличение ставок туристического налога. В первом году ставка может возрасти на один процент, а во втором — на два. При этом максимальная ставка налога составит пять процентов от стоимости проживания.

Чечунова также подчеркнула, что предложенная сумма в 100 рублей является значительно выше текущих ставок, которые варьируются от 30 до 50 рублей в сутки за проживание одного человека. Введение нового налога вызвало обсуждение среди местных предпринимателей и представителей туристической отрасли, которые выразили обеспокоенность возможным негативным влиянием на туристическую привлекательность региона.

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«Островок»: У россиян вырос спрос на бронирование отлей в Краснодаре
20 сентября 2024, 18:32

Фото: iStock/PavelFilatov

Согласно данным сервиса «Островок», в октябре этого года наиболее высокие темпы роста бронирования отелей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года зафиксированы в Краснодаре.
На втором месте в этом рейтинге Ростов-на-Дону, на третьем –Владивостока, а далее следуют Зеленоградск, Москва, Калининград. Как пишет Газета.ру, общий спрос россиян на бронирование отелей внутри страны в этом октябре вырос на 10% относительно прошлого.

А вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил всё больший рост популярности среди граждан такого вида туризма, как «избинг», заключающемся в аутентичном отдыхе в традиционных избах с русской печью, баней и огородом.

«Они пользуются повышенным спросом из-за экологичности, а для предпринимателей это быстрая окупаемость и возможность размещать их в рекреационных местах. Избинг, с одной стороны, сочетает в себе экологический и рекреационный туризм, а с другой — историко-культурную составляющую, особенно если изба не новая. Там можно и в баню сходить, и наслаждаться не только природой», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Барзыкин.

Ранее директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев прогнозировал рост спроса россиян на отдых с детьми на Мальдивах вместо Турции.

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#туризм
#отдых
#спрос
#поездки
#бронирование
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Россиянина лишили визы во время поездки в Европу из-за смены отеля проживания
TourDom: туриста из РФ лишили визы во время поездки в Грецию из-за смены отеля
20 сентября 2024, 17:59

Фото: iStock/FTiare

Российского туриста дистанционно лишили визы во время поездки по Европе. Об этом сообщает TourDom.
Россиянин получил шенген и благополучно добрался до Греции. Согласно информации издания, в промежутке между одобрением визы и самой поездкой мужчина успел поменять указанный отель на другой, а также изменить дату вылета.

Через несколько дней после начала путешествия туристу пришло письмо на электронную почту, в котором говорилось, что его виза аннулирована по причине «несоблюдения целей поездки».

Россиянин намерен отправить письмо с объяснением в дипмиссию и предоставить подтверждение о заселении в другой отель.

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В 2024 году самый дорогой тур в России был приобретён за 28 миллионов рублей
19 сентября 2024, 13:19

Фото: istockphoto/FTiare

В нынешнем году в России самый дорогой тур был куплен за 28 миллионов рублей. На такую сумму семья из пяти человек смогла неплохо отдохнуть в турецком Кемере в течение месяца.
Естественно, за такие деньги на курорте российским туристам были предоставлены все услуги по системе «всё включено», а это значит, что отдыхала семья действительно на широкую ногу. Пляжи в Кемере по праву считаются одними из лучших в Турции. Этот курортный город весьма популярен у туристов, а значит отнюдь не дёшев.

Для сравнения, в прошлом году самый дорогой тур обошёлся российским туристам в 24,5 миллиона рублей. Правда длился он целых 67 дней. На протяжении этого времени семья из шести человек, из которых пятеро взрослых, наслаждалась комфортным отдыхом в турецкой Анталье.

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#пляжи
#деньги
#семья
#город
#услуги
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В Серпухове впервые проведут БОКСЗАБЕГ
09 сентября 2024, 18:52

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Серпухове 21 сентября впервые пройдёт туристическое событие БОКСЗАБЕГ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Программа рассчитана не только на действующих соревнующихся спортсменов. Развлекательно-спортивная программа подготовлена для всех желающих. Организаторы предусмотрели спортивные игры и другие активности; показательные бои; мастер-классы; квесты и интерактивные спектакли; квиз-игры, а также праздничный концерт со звёздами российской сцены», – рассказали в ведомстве.
Чтобы участвовать в самом забеге, нужно пройти предварительную регистрацию на сайте. Участие бесплатное.

Мероприятие состоится под эгидой Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Оно направлено на популяризацию здорового образа жизни, создание позитивного имиджа города и привлечение туристов.

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#московская область
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Названа альтернатива Турции для отдыха россиян
Турэксперт Козырев: Россияне будут выбирать Мальдивы вместо Турции
02 сентября 2024, 21:36

Фото: iStock/Konstik

Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев спрогнозировал рост спроса россиян на отдых с детьми на Мальдивах вместо Турции.
Так, он отметил, что в этом году был зафиксирован рост цен на путёвки в Турцию на 24% в сравнении с прошлым годом.

В беседе с Газета.ру специалист подчеркнул, что объём бронирований отелей на Мальдивах вырос за год на 46%. При этом данное направление путешествий не является самым дорогим, добавил Козырев.

Ранее сообщалось, что, согласно статистике сервиса «Островок», наиболее выгодные цены на отели в сентябре зафиксированы в Судаке. Так, отмечалось, что стоимость ночи в местных отелях составляет 3,1 тыс. рублей.

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