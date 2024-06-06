Турэксперт Чернавская объяснила важность путешествий с детьми с малых лет

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Основатель туристического агентства семейного отдыха Людмила Чернавская заявила, что путешествия с детьми являются важной составляющей их развития, поэтому отправляться в поездки вместе можно начинать раньше.
«Ребёнок пополняет свой словарный запас, у него появляются новые интересы, которые могут стать ключевым фундаментом его будущего. Не надо бояться путешествовать с детьми. Начинайте путешествовать вместе как можно раньше. Когда вы проживаете какие-то общие приключения, это невероятное единение. Этот момент формирует те самые теплые воспоминания», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Чернавская.
До этого анализ сервиса OneTwoTrip показал, что в сравнении с прошлым годом в этом году интерес россиян значительно вырос к таким городам, как Красноярск, Петрозаводск и Петропавловск-Камчатский. Как передают «Известия», если брать зарубежные направления, то здесь лидерами по росту спроса стали Будапешт, Пекин и Токио.
Ранее сервис путешествий Туту сообщал о том, что россияне в первый день лета чаще всего выбирали для туризма такие города, как Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Краснодар.
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Мелисса Тимофеева