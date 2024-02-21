Названо самое популярное направление туризма россиян в зимне-весенний сезон

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Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что у россиян в зимне-весенний сезон, включая февральские и мартовские праздники, а также мартовские школьные каникулы, наиболее популярные туристические направления внутри страны – Москва и Санкт-Петербург.
«Москва у нас – номер один. Также Санкт-Петербург. Москвичи едут на Северо-Запад, Северо-Запад едет в Москву, ну и пригороды. По Золотому кольцу, как правило, не делают полномасштабные туры, но два-три-четыре города обязательно посещают. Если говорить чуть дальше, то едут и летят в основном на Черноморское побережье», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Барзыкин.Кроме этого, востребованы Карелия и Казань.
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