Стало известно, где дешевле всего отдохнуть на февральских праздниках

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Аналитики «Суточно.ру» отметили, что наиболее бюджетно на февральских праздниках можно отдохнуть в Ярославле.
Так, аренда в городе стоит в среднем 4 465 рублей за сутки.
Далее в рейтинге расположились Нижний Новгород, Калининград, Тула и Великий Новгород.
Ранее стало известно, что Московский регион занял первое место в рейтинге самых популярных направлений для бронирования отелей в феврале 2024 года.
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Далее в рейтинге расположились Нижний Новгород, Калининград, Тула и Великий Новгород.
«Рекомендуем съездить в Ярославль. Спрос на поездки в этот город на ближайшие праздники не такой высокий, как на туры в другие популярные города. Можно будет спокойно отдохнуть, насладиться старинной архитектурой и достопримечательностями города», — отметил в беседе с Газета.ру генеральный директор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.
Ранее стало известно, что Московский регион занял первое место в рейтинге самых популярных направлений для бронирования отелей в феврале 2024 года.
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Мелисса Тимофеева