Новая тематическая экскурсия появилась в «Горки Ленинские»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Музей-заповедник «Горки Ленинские» представляет новую тематическую экскурсию. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Новая экскурсия «История любви. Блины для конспирации» приурочена к к 155-летию со дня рождения Надежды Константиновны Крупской.
Стоит отметить, что данную экскурсию можно будет посетить с 8 по 10 марта.
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«Впервые в Северном флигеле усадьбы Горки посетителей ждет рассказ о знакомстве В.И. Ленина и Н. К. Крупской, которое состоялось на Масленицу, о венчании в сибирской ссылке и браке длиною в 26 лет. Экскурсия «История любви. Блины для конспирации» расскажет не столько о революционной и государственной деятельности членов семьи, сколько ответит на вопросы о личных отношениях пары. Как В. И. Ленин называл супругу? Из чего были сделаны обручальные кольца? Зачем атеисты венчались? Почему Крупская не любила определений «соратница», «друг» и держала клятву «никогда ни о чем друг друга не расспрашивать». А также о «молодой страсти», Инессе Арманд, и о сердечной дружбе двух женщин», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева