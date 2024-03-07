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Новая тематическая экскурсия появилась в «Горки Ленинские»

07 марта 2024, 15:16
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Музей-заповедник «Горки Ленинские» представляет новую тематическую экскурсию. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Новая экскурсия «История любви. Блины для конспирации» приурочена к к 155-летию со дня рождения Надежды Константиновны Крупской.

«Впервые в Северном флигеле усадьбы Горки посетителей ждет рассказ о знакомстве В.И. Ленина и Н. К. Крупской, которое состоялось на Масленицу, о венчании в сибирской ссылке и браке длиною в 26 лет. Экскурсия «История любви. Блины для конспирации» расскажет не столько о революционной и государственной деятельности членов семьи, сколько ответит на вопросы о личных отношениях пары. Как В. И. Ленин называл супругу? Из чего были сделаны обручальные кольца? Зачем атеисты венчались? Почему Крупская не любила определений «соратница», «друг» и держала клятву «никогда ни о чем друг друга не расспрашивать». А также о «молодой страсти», Инессе Арманд, и о сердечной дружбе двух женщин», — поделились в министерстве.


Стоит отметить, что данную экскурсию можно будет посетить с 8 по 10 марта.

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В Можайске можно посетить экскурсию «Тайны Никольского собора и Можайского кремля»
29 февраля 2024, 12:04

Фото: Яна Шаливская

«Тайны Никольского собора и Можайского кремля»: новый экскурсионный маршрут появился в Можайске. Об этом сообщил корреспондент.
Экскурсии проводятся благодаря инициативе паломнического центра, который был организован в прошлом году в честь святителя Николая Чудотворца.

«У ворот святыни паломников встречает исторический герой XVI века — стрелец Дионисий. Проходя территорию Можайского Кремля, он рассказывает историю и интересные факты. Далее экскурсия продолжается в самом соборе. В храме можно увидеть старинные иконы, а также приложиться к главной святыне запада Подмосковья — ковчегу с частицей мощей святителя Николая Чудотворца», — рассказывает благочинный церквей Можайского округа Иоанн Лобода.

Стоит отметить, что участники экскурсии смогут увидеть уникальное «Служба Николаю Мирликийскому» 1700 года и экспонаты со времен ВОВ.

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Перечислены самые романтичные турнаправления России
Турэксперт Ансталь: Петербург и Калининград подходят для романтических туров
26 февраля 2024, 17:43

Фото: istockphoto.com/romanevgenev

Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь перечислила самые романтичные направления для туристических путешествий, к которым отнесла Санкт-Петербург и Калининград.
«Санкт-Петербург из года в год привлекает огромное количество туристов, в том числе и людей, которые хотят устроить незабываемое свидание в культурной столице. Также стоит отметить Калининград, где витает романтическая атмосфера. Там есть много странных построек и замков, которые можно посетить», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Кроме этого, парочкам можно отправиться на черноморское побережье, Алтай и Байкал.

Ранее первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявлял, что у россиян в зимне-весенний сезон, включая февральские и мартовские праздники, а также мартовские школьные каникулы, наиболее популярные туристические направления внутри страны – Москва и Санкт-Петербург.

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#отдых
#калининград
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#туризм
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Снижение цен на отдых в Турции назвали фейком
Александр Мкртчян: цены на отдых в Турции не только не упадут, но и вырастут
25 февраля 2024, 22:01

Фото: iStock/Yana Tatevosian

25 февраля в СМИ появилась информация о том, что отельеры снижают цены на отдых в Турции. Якобы цена может опуститься до 30%.
Слухи развеял на волне радиостанции «Говорит Москва» вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян
Он сообщил, что цены не только не опустятся, но к началу летнего сезона ещё и поднимутся на 5-7%, как это бывает ежегодно.

«Когда турецкие отельеры говорят, что они снижают цены на 30%, имеется в виду — от тех цен, которые они в позапрошлом году, ещё 2022-м, подняли на 2023-й, а потом в мае они были вынуждены снижать их на 30%. Вот от тех цен 2022 года они собираются снижать цены» — сказал Мкртчян.
Турция в прошлом году получила большой отток туристов. Снижение количества туристов продолжается и в этом году. Мкртчян добавил, что, скорее всего, в текущем сезоне россияне выберут для отдыха отечественные курорты, а также доступные зарубежные аналоги.

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Росияне стали меньше ездить в Турцию
АТОР: Российский турпоток в Турцию уменьшился на 17,6%
24 февраля 2024, 11:37

Фото: istockphoto / naumoid

В январе 2024 года турпоток из России в Турцию снизился на 17,6% по сравнению с январем 2023 года, сообщил сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Уменьшение туристического потока специалисты связывают с разными факторами, в том числе с увеличением цен на отдых в Турции и расширением доступных для российских туристов зимних направлений.

Меж тем, иностранные туристы словно открыли для себя отдых в Турции заново. Количество туристов из Ирана в Турцию выросло на 86,6%, а из Германии - на 2,05%.

В топ-5 стран – главных поставщиков туристов на турецкие курорты в январе 2024 года вошли:

1. Россия: 230 579 прибытий (снижение на 17,6%).
2. Иран: 211 801 визит (рост на 86,6%).
3. Болгария: 162 414 визитов (снижение на 2,8%).
4. Германия: 142 825 визитов (рост на 2,05%).
5. Грузия: 97 296 визитов (снижение на 15,3%).

Несмотря на снижение количества россиян в Турции, Россия осталась лидером по турпотоку в республику. Всего в январе 2024 года Турцию посетили 2 047 027 иностранных туристов, что всего на 2,05% больше, чем в январе 2023 года.

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#отдых
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#турция
#снижение
#курорты
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Названо самое популярное направление туризма россиян в зимне-весенний сезон
Вице-президент РСТ Барзыкин: «Москва у нас – номер один»
21 февраля 2024, 23:05

Фото: istockphoto.com/Pavel Byrkin

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что у россиян в зимне-весенний сезон, включая февральские и мартовские праздники, а также мартовские школьные каникулы, наиболее популярные туристические направления внутри страны – Москва и Санкт-Петербург.
«Москва у нас – номер один. Также Санкт-Петербург. Москвичи едут на Северо-Запад, Северо-Запад едет в Москву, ну и пригороды. По Золотому кольцу, как правило, не делают полномасштабные туры, но два-три-четыре города обязательно посещают. Если говорить чуть дальше, то едут и летят в основном на Черноморское побережье», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Барзыкин.

Кроме этого, востребованы Карелия и Казань.

Ранее аналитики «Суточно.ру» раскрыли, что наиболее бюджетно на февральских праздниках можно отдохнуть в Ярославле.

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#москва
#запад
#петербург
#туризм
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В Подмосковье на Масленицу проведут 500 мероприятий с участием 200 тысяч человек
21 февраля 2024, 19:20

Фото: пресс-служба Минкульта МО

В Подмосковье запланировано около 500 мероприятий Масленичной недели, которая в этом году приходится на 11-17 марта. Как ожидается, в них примут участие более 200 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Праздничные гуляния для жителей и гостей региона готовятся во всех городских округах. Их проведут в парках культуры и отдыха, у домов культуры, на площадях, в скверах и на других площадках.

Так, посетителям Щёлковского парка культуры и отдыха предложат программу «Заходите на блины!». Гостей ждут мастер-классы, соревнования по метанию валенка, перетягиванию каната, бегу в мешках, народные игры по мотивам русских сказок, дегустация блинов.

Парк культуры и отдыха «Наташинский парк» подготовил народные гуляния «Люберцы — блинная столица Подмосковья». Гостям предложат русские забавы и игры «Масленичный столб», «Бой подушками на бревне», «Плети косу», «Боулинг матрешками», «Фольклорный тир» и другие. Главным событием станет конкурс, в котором семейные команды будут соревноваться в выпекании блинов.

Посетителей библиотек городского округа Домодедово ждут конкурсно-игровые программы, фольклорные посиделки, мастер-классы и чайно-блинное раздолье.

Узнать обо всех праздничных мероприятиях можно на туристическом портале Московской области.

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#масленица
#праздник
#подмосковье
#московская область
#парки
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Подмосковные парки подготовили к 23 февраля конкурсы, показательные выступления и концерты
21 февраля 2024, 18:08

Фото: пресс-служба Минкульта МО

Около 50 подмосковных парков культуры и отдыха проведут в День защитника Отечества областное мероприятие «Разрешите поздравить?». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Так, в Кузьминском лесопарке в Котельниках состоятся концертная программа «Слава защитникам Отечества», показательные выступления юнармейцев, силовые конкурсы «Русский богатырь». Будет работать выставка тематических музейных экспонатов и фотовыставка «Подвиги современных защитников Отечества».

Центральный парк Долгопрудного подготовил акцию «Поздравление защитников», фотовыставку, полевую кухню, мастер-класс по росписи фигурок, чаепитие, хоккей и эстафеты.

В Городском парке культуры и отдыха Чехова проведут мастер-класс «Открытка для любимого дедушки/папы/брата», концертную программу «Во славу Отечества», анимационную программу для детей «Школа богатырей».

В парке «Покровский» Сергиево-Посадского городского округа гостей ждут концертная программа, чаепитие, тир, выставка современного военного обмундирования, весёлые старты «Богатырские традиции», а также мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Историк-краевед Наталья Малашина прочитает лекцию «Василий Агапкин и его «Прощание славянки»: две судьбы».

В парке «Москворецкий» в Воскресенске пройдут познавательно-развлекательная программа «Армейские будни», праздничный концерт и мастер-класс по изготовлению открыток. Гостей угостят гречневой кашей с тушёнкой и чаем из самовара.

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#минкульт мо
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#туризм
#культура
#московская область
#подмосковье
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Донбасс и Новороссия получат полмиллиарда рублей на развитие туризма
Новые регионы России получат 520 млн рублей на развитие туризма
20 февраля 2024, 11:47

Фото: Фотобанк Московской области

Регионам Донбасса и Новороссии выделят 520 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2024 году. Об этом сообщило Запорожское агентство новостей.
Правительство РФ выделило средства новым регионам России на развитие туризма. 520 мл рублей получат власти ЛНР, ДНР и Запорожской области для развития туристических инфраструктур.

По словам директора департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбека Хидзева, Донецкая Народная Республика и Запорожская область получат финансирование на возведение временных каркасных сооружений (глэмпингов) для размещения туристов.

Кроме того, всем новым регионам, в том числе Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям, будут выделены средства в размере 78 миллионов рублей на один регион. Региональные власти смогут использовать их на приоритетные меры по поддержке туризма и индустрии гостеприимства.

Алимбек Хидзев отметил, что все средства уже перечислены регионам, и они могут приступить к реализации запланированных проектов строительства и реконструкции номерного фонда, в том числе модульных гостиниц.

Привлечение инвестиций в туристическую отрасль будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры и повышению благосостояния населения.

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Стало известно, где дешевле всего отдохнуть на февральских праздниках
«Суточно.ру»: Выгоднее всего отдыхать в Ярославле
19 февраля 2024, 18:13

Фото: istockphoto.com/nantonov

Аналитики «Суточно.ру» отметили, что наиболее бюджетно на февральских праздниках можно отдохнуть в Ярославле.
Так, аренда в городе стоит в среднем 4 465 рублей за сутки.

Далее в рейтинге расположились Нижний Новгород, Калининград, Тула и Великий Новгород.

«Рекомендуем съездить в Ярославль. Спрос на поездки в этот город на ближайшие праздники не такой высокий, как на туры в другие популярные города. Можно будет спокойно отдохнуть, насладиться старинной архитектурой и достопримечательностями города», — отметил в беседе с Газета.ру генеральный директор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

Ранее стало известно, что Московский регион занял первое место в рейтинге самых популярных направлений для бронирования отелей в феврале 2024 года.

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#поездки
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