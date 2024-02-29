В Можайске можно посетить экскурсию «Тайны Никольского собора и Можайского кремля»

Фото: Яна Шаливская
«Тайны Никольского собора и Можайского кремля»: новый экскурсионный маршрут появился в Можайске. Об этом сообщил корреспондент.
Экскурсии проводятся благодаря инициативе паломнического центра, который был организован в прошлом году в честь святителя Николая Чудотворца.
Стоит отметить, что участники экскурсии смогут увидеть уникальное «Служба Николаю Мирликийскому» 1700 года и экспонаты со времен ВОВ.
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«У ворот святыни паломников встречает исторический герой XVI века — стрелец Дионисий. Проходя территорию Можайского Кремля, он рассказывает историю и интересные факты. Далее экскурсия продолжается в самом соборе. В храме можно увидеть старинные иконы, а также приложиться к главной святыне запада Подмосковья — ковчегу с частицей мощей святителя Николая Чудотворца», — рассказывает благочинный церквей Можайского округа Иоанн Лобода.
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Мира Полтева