В России растет популярность внутреннего туризма в удаленные регионы

Спрос на зарубежные командировки в России за 2024 год вырос на 13%, а их доля среди всех корпоративных поездок составила 17%. К соответствующим выводам пришел анализ компании «Аэроклуб». При этом, как отмечается, средняя стоимость авиабилетов не изменилась вопреки инфляции и ослаблению рубля.