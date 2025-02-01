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В России растет популярность внутреннего туризма в удаленные регионы страны. К соответствующим выводам пришло исследование YouTravel.me. Путешественников, как отмечается, привлекают Камчатка, Бурятия, Красноярский край, плато Путорана и Сахалин.
«Так, уже в январе зафиксировано активное раннее бронирование летних поездок на Камчатку: 18% авторских туров приходится именно на это направление. Наибольшей популярностью среди туристов здесь пользуются экскурсии, путешествия на внедорожниках, яхтинг, сплавы и пешие походы. В то же время интерес к вертолетным турам несколько снизился, тогда как спрос на внедорожные экскурсии растет», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования.Тем временем исследование OneTwoTrip показало самые популярные направления у россиян в январе в сфере зарубежного туризма. Как сообщает RT, изучивший его итоги, самыми популярным иностранными городами стали Дубай, на который пришлось 6,9% отельных бронирований, Стамбул — 6,8% и Бангкок — 4%.
«Кроме того, в топе оказались Минск (3,1%), Паттайя (2,5%), Ереван (2,0%), Париж (1,8%), Шанхай (1,4%), Абу-Даби (1,3%) и Тбилиси (1,2%)», — отмечает телеканал.Читайте также:
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Данил Пономарев