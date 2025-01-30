Турэксперт назвала лучшие места для отдыха весной-2025

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Исполнительный директор ассоциации Альянс туристических агентств Наталия Осипова назвала Таиланд, Египет и ОАЭ странами, которые будут в тренде весной 2025 года. Наибольший пик туристов, по ее информации, приходится на апрель и май.
«Если мы говорим о направлениях зарубежных, то это, конечно, Таиланд, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Мальдивы, Индонезия, Куба. А если мы имеем в виду Россию, то это экскурсионные туры. Это прежде всего Москва и Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Золотое и Серебряное кольцо», — поделилась эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время стало известно, что почти половина российских путешественников предпочитают пассивный отдых без посещения музеев или походов. К соотвестствующим выводам пришло исследование Туту и Sidorin Lab, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». При этом отмечается, что среди тех, кто любит пассивный отдых, большинство — люди в браке.
«Также 75% опрошенных любителей полежать на пляже и никуда не спешить имеют средний доход. Согласно опросу, женщины выбирают пассивный отдых немного чаще мужчин: 56% против 44%. Большинство фанатов неспешного отдыха работают в офисе. Средний возраст таких путешественников — 43 года. У 48% из них есть дети», — пишет издание.Читайте также:
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