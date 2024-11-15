В РСТ призвали не паниковать из-за отмены «всё включено» в Турции

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Вице-президент Российского союза индустрии (РСТ) Дмитрий Горин выразил уверенность в том, что систему «всё включено» в Турции не отменят.
«Очередной вброс и реклама Турции. Отмены и сокращения «всё включено» не будет в организованном пакетном туре. В этом году поток туристов составил 6,7 млн, а в следующем будет 7,5 млн, для Турции в выездном туризме — 60%», — заявил в беседе с RT Горин.
До этого юрист Дмитрий Кваша что делать, если человек не попал на свой рейс из-за овербукинга. Он отметил, что в таких ситуациях можно рассчитывать на денежную компенсацию или оформление нового перелёта за счёт средств авиакомпании.
«На каждом аэровокзале есть кабинет или стойка с представительством авиакомпании, куда надо подойти с паспортом, получить форму заявления на возврат стоимости билета, заполнить её. Компания снимает с заявления копию, отдает её вам, а оригинал забирает себе. По закону минимальный срок возмещения денежных средств занимает 10 дней, но авиакомпания может сама установить срок возврата до 40 дней», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кваша.
Ранее сообщалось, что согласно данным аналитиков «Сравни», за год вырос спрос российских туристов в Китай.
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Мелисса Тимофеева