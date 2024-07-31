Турэксперт Мкртчян объяснил упрощение въезда в Венгрию для россиян

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Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что включение Венгрией россиян в программу «Национальная карта» с упрощённым въездом в страну не повлияет сильно туристов.
По его словам, такая мера направлена, в первую очередь, на людей, посещающих страну по служебным целям.
До этого российская туристка, отдыхающая на острове Маргарита в Венесуэле, рассказала о местной обстановке. В беседе с RT девушка отметила, что вокруг всё спокойно, жизнь в стране идёт своим чередом. По её словам, туристам разрешают выходить из отелей в течение дня, но после шести вечера с территории почти не выпускают, так как на улицах острова не совсем безопасно.
Ранее сообщалось, что на Тенерифе в Испании 22-летний турист из Великобритании получил ножевое ранение в живот.
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«Упрощение въезда относится в первую очередь к служебным и бизнес-командировкам. Поэтому никакого облегчения для туристов в этой истории не предвидится. Туризм в Венгрию абсолютно непопулярен, потому что туда нет прямых рейсов. Билеты Москва-Стамбул-Будапешт стоят порядка 120 тыс. рублей на одного. Если это семья из трех человек, выходит очень дорого», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Мкртчян.
До этого российская туристка, отдыхающая на острове Маргарита в Венесуэле, рассказала о местной обстановке. В беседе с RT девушка отметила, что вокруг всё спокойно, жизнь в стране идёт своим чередом. По её словам, туристам разрешают выходить из отелей в течение дня, но после шести вечера с территории почти не выпускают, так как на улицах острова не совсем безопасно.
Ранее сообщалось, что на Тенерифе в Испании 22-летний турист из Великобритании получил ножевое ранение в живот.
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Мелисса Тимофеева