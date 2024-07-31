Россиянам рассказали, сколько стоит отдых в странах Латинской Америки

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Россиянам предложили заменить отдых в люксовой Турции поездками в страны Латинской Америки. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Согласно данным ассоциации, цена туров зависит от наполненности экскурсионной программы. Отмечается, что комбинированный тур Бразилия — Аргентина вместе с перелетом обойдется российским туристам от 350 тысяч рублей на человека.
По словам экспертов, по стоимости это даже меньше, чем недельный отдых в люксовом отеле в Турции или Дубае, при этом набор впечатлений и эмоций будет гораздо больше.
Ранее пресс-служба ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» сообщила, что фиксируется рост спроса у россиян на туры в Грецию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По словам экспертов, по стоимости это даже меньше, чем недельный отдых в люксовом отеле в Турции или Дубае, при этом набор впечатлений и эмоций будет гораздо больше.
Ранее пресс-служба ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» сообщила, что фиксируется рост спроса у россиян на туры в Грецию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова