РСТ: Турция осенью стала самым популярным туристическим направлением для россиян

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Нынешней осенью Турция стала у россиян самым востребованным туристическим направлением. Об этом стало известно после исследования, проведённого специалистами Российского союза туриндустрии (РСТ).
Согласно данным сервиса «Слетать.ру», в пятёрку лидеров по туристическому потоку входят Турция, на долю которой приходится 34,8% продаж туров, Египет (15,5%), Таиланд (7,8%), Объединённые Арабские Эмираты (7,5%) и Абхазия (4%).
Средний чек на одного человека в Турции составляет 216,5 тысячи рублей. В Египте туристу придётся потратить в среднем 214,6 тысячи рублей. В Таиланде средний чек равен 206 тысячам рублей. Самый дорогой отдых в ОАЭ — 235,4 тысячи рублей. В Абхазии же можно провести отпуск сравнительно недорого, всего за 87,3 тысячи рублей.
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Александр Бойцов