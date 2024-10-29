Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Туризм/ РСТ: Турция осенью стала самым популярным туристическим направлением для россиян

РСТ: Турция осенью стала самым популярным туристическим направлением для россиян

29 октября 2024, 12:10
Фото: istockphoto/FTiare

Фото: istockphoto/FTiare

Нынешней осенью Турция стала у россиян самым востребованным туристическим направлением. Об этом стало известно после исследования, проведённого специалистами Российского союза туриндустрии (РСТ).


Согласно данным сервиса «Слетать.ру», в пятёрку лидеров по туристическому потоку входят Турция, на долю которой приходится 34,8% продаж туров, Египет (15,5%), Таиланд (7,8%), Объединённые Арабские Эмираты (7,5%) и Абхазия (4%).

Средний чек на одного человека в Турции составляет 216,5 тысячи рублей. В Египте туристу придётся потратить в среднем 214,6 тысячи рублей. В Таиланде средний чек равен 206 тысячам рублей. Самый дорогой отдых в ОАЭ — 235,4 тысячи рублей. В Абхазии же можно провести отпуск сравнительно недорого, всего за 87,3 тысячи рублей.

Читайте также:

Стали известны российские города, куда россияне стали чаще ездить

Четыре подмосковные фермы завоевали гранты «Агротуризм»

Турэксперт Мкртчян объяснил упрощение въезда в Венгрию для россиян
#отпуск
#отдых
#таиланд
#турция
#египет
#туризм
Россиянам раскрыли, какие страны Европы можно посетить без визы
Турэксперт Ансталь: Без визы можно посетить Сербию и Македонию
28 октября 2024, 21:47

Фото: iStock/Vladographer

Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что граждане России без визы могут посетить такие страны в Европе, как Сербия и Македония.
«Большинство стран Европы находится в составе Европейского Союза, и, соответственно, для стран ЕС необходима виза. Без визы россияне могут посетить Сербию, Грузию, Армению, Азербайджан, Белоруссию, естественно. Также можно поехать в Македонию и Абхазию. Вот такой небольшой список государств, куда мы можем беспроблемно слетать», — добавила в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Ранее сообщалось, что в последние месяцы россияне начали всё чаще выбирать Японию в качестве туристического маршрута. Так, согласно данным Ассоциации туроператоров России, за девять месяцев текущего 2024 года в Японию приехало около 64 тысяч русских туристов. Это на 36% больше, чем в прошлом году.

Читайте также:

Россиянам раскрыли опасность отдыха в Дубае

Стало известно, где россияне отметят Новый год

Туристы из России в огромном количестве едут в Японию
#визы
#россияне
#опасность
#ес
#туризм
#европа
#путешествие
#отдых
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России увеличились цены на гостиницы
23 октября 2024, 20:33

Фото: iStock/kadmy

Исследовании журнала «Т—Ж» показало, что за два года с лета 2022 года по лето 2024 года в России резко выросли цены на проживание в отелях и гостиницах.
Так, самый сильный рост цен наблюдается в отелях уровня 4 и 5 звёзд. Кроме этого, стоимость проживания выросла даже в хостелах.

Отмечается, что наибольший рост стоимости проживания в отелях зафиксирован в Уфе и Калининграде.

Как передаёт Газета.ру, исследование было проведено в 31 туристическом городе, включая такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Мурманск и Калининград.

Ранее турагент Наталия Ансталь заявляла, что новогодние каникулы в Турции на неделю для семьи из трёх человек обойдутся примерно в 300 тыс. рублей.

Читайте также:

Россиянам назвали цены новогодних каникул за границей

В 2024 году самый дорогой тур в России был приобретён за 28 миллионов рублей

Россиянам раскрыли опасность отдыха в Дубае
#исследование
#цены
#новогодние казань
#калининград
#петербург
#туризм
#отель
#гостиницы
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам раскрыли опасность отдыха в Дубае
Политолог Караханов предупредил о возможных обстрелах хуситов в ОАЭ
21 октября 2024, 20:44

Фото: iStock/JandaliPhoto

Председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму политолог-международник Энес Караханов заявил, что в настоящее время российские туристы рискуют, отдыхая в ОАЭ, так как есть вероятность попасть под обстрелы хуситов в стране.
«Резкое падение цен на туры в Дубай по сравнению с традиционно доступным Таиландом — это тревожный индикатор. Ситуация усугубляется тем, что хуситские группировки уже осуществляли ракетные атаки на территорию ОАЭ, а Иран открыто угрожает ударами по нефтяным объектам стран Персидского залива. Из-за активной диверсионной деятельности западных стран на Ближнем Востоке и реальной угрозы ракетных ударов российским туристам настоятельно рекомендуется выбирать места отдыха в пределах РФ», — пояснил в беседе с NEWS.ru Караханов.

Ранее стало известно, что в последние месяцы россияне начали все чаще выбирать Японию в качестве туристического маршрута.

Читайте также:

Россиянам раскрыли направления для активного отдыха в холодный период

Туристы из России в огромном количестве едут в Японию

Стало известно, где россияне отметят Новый год
#туры
#россияне
#рф
#оаэ
#безопасность
#хуситы
#туризм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам раскрыли направления для активного отдыха в холодный период
OneTwoTrip: В осенне-зимний период можно посетить Мурманск
19 октября 2024, 14:19

Фото: iStock/kurmyshov

Аналитики сервиса OneTwoTrip провели исследование и выяснили, что для отдыха в осенне-зимний период будет интересно отправиться в путешествие в Мурманскую область.
Ведь именно там можно застать красивейшее природное явление – северное сияние.

«За ним рекомендуют отправляться подальше от крупных городов, например в Териберку, Видяево или Полярный. Отправиться в Мурманск этой зимой можно за 5 тыс. рублей, а номер в отеле найдёте в среднем за 3 тыс. рублей в сутки», — приводит RT комментарий экспертов.

Также неплохим вариантом для отдыха в холодный сезон является курорт Шерегеш в Кемеровской области, Сочи, Адыгея. А если хочется очутиться на пляже осенью или зимой, то специалисты рекомендуют отправляться в Таиланд или на Мальдивы.

А в сервисе Tutu раскрыли уголки нашей страны, где можно подробно познакомиться с этнокультурой. Как пишут «Известия», интереснейшими в этом плане являются Мурманская, Архангельская области, Республика Алтай, Иркутская область, а также Бурятия, Калмыкия и Хакасия.

Ранее совместное исследование ЮMoney и сервиса «Суточно.ру» показало, что большинство россиян планирую отметить Новый год и провести праздники в Москве, Санкт-Петербурге, а также Сочи.

Читайте также:

Туристы из России в огромном количестве едут в Японию

Стало известно, где россияне отметят Новый год

В Европе продлили временные ограничения в Шенгенской зоне
#исследование
#туристы
#курорт
#россияне
#регионы
#туризм
#путешествия
#отдых
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Туристы из России в огромном количестве едут в Японию
АТОР: Туристический поток из России в Японию вырос в 2,4 раза
18 октября 2024, 22:30

Фото: iStock/ CHENG FENG CHIANG

В последние месяцы россияне начали все чаще выбирать Японию в качестве туристического маршрута.
Согласно данным Ассоциации туроператоров России, за девять месяцев текущего 2024 года в Японию приехало около 64 тысяч русских туристов. Это на 36% больше, чем в прошлом году.

Больше всего россиян приехало в Японию в сентябре — 10 200 граждан. Туристы добираются до пункта назначения с пересадкой в Китае, так как прямые рейсы до Японии сейчас отменены.

По мнению экспертов, такой прирост туристов связан с большим количеством фанатов японской культуры среди россиян. Наши сограждане хорошо знакомы с японской культурой, кухней, аниме. Всё это также подогревает интерес к тематическим турам.

Несмотря на большой прирост туристов, Россия всё ещё не входит даже в двадцатку лидеров по числу въездных туристов в Японию. Больше всего отдыхающих приезжает из Тайваня, Южной Кореи и Китая.

Читайте также:

Россиянам раскрыли, где лучше всего отдыхать с детьми осенью внутри страны

Турэксперт Ансталь назвала основной плюс отдыха в бархатный сезон

Россиянам раскрыли, где можно увидеть китов в стране
#россия
#туристы
#страны
#рейсы
#япония
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, где россияне отметят Новый год
Исследование: Россияне планируют провести Новый год в Москве и Петербурге
18 октября 2024, 19:25

Фото: iStock/Yolya

Совместное исследование ЮMoney и сервиса «Суточно.ру» показало, что большинство россиян планирую отметить Новый год и провести праздники в Москве, Санкт-Петербурге, а также Сочи.
Отмечается и рост популярности на новогодние праздники Пятигорска, Ярославля и Пскова.

«Топ-10 остался неизменным. При этом выросла популярность и других городов — Пятигорска, Ярославля, Пскова», — приводит Газета.ру слова основателя, владельца и генерального директора сервиса «Суточно.ру» Юрия Кузнецова.

Кроме этого, в топ самых востребованных направлений новогоднего отдыха входят Зеленоградск и Калининград, Казань и Нижний Новгород.

Ранее турагент Наталия Ансталь заявляла, что новогодние каникулы в Турции на неделю для семьи из трёх человек обойдутся примерно в 300 тыс. рублей.

Читайте также:

Россиянам раскрыли, как грамотно спланировать свой отпуск

Россиянам назвали цены новогодних каникул за границей

Россиянам раскрыли, где можно увидеть китов в стране
#семьи
#каникулы
#праздники
#новогодние каникулы
#россия
#туризм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Европе продлили временные ограничения в Шенгенской зоне
РИА Новости: временные ограничения в Шенгенской зоне стали постоянными
18 октября 2024, 18:54

Фото: iStock/ALFSnaiper

Некоторые европейские страны в очередной раз продлили временные ограничения в Шенгенской зоне. Об этом информирует РИА Новости.
Страны Евросоюза, которые входят в Шенгенскую зону, образуют «как бы единое государство», в котором паспорта и визы проверяются только на внешних границах. Из-за миграционного кризиса, который произошел в 2015 году в результате войны на Ближнем Востоке, ситуация изменилась и последовало закрытие внутренних границ некоторых стран.

Спустя несколько лет ограничения распространились на всю Шенгенскую зону в результате пандемии коронавируса. Уточняется, что фактические эти ограничения действуют почти 10 лет.

Согласно данным агентства, положение ухудшили украинский кризис и обострение конфликта на Ближнем Востоке. Таким образом, Австрия, Дания, Италия, Норвегия, Словения и Франция в очередной раз продлили особый режим до декабря, Германия — до марта, а Швеция — до мая. Ситуация, при которой временные ограничения превратились в постоянные, не только тревожит европейцев, но и ставит под сомнение основы ЕС.

Читайте также:

Россиянина лишили визы во время поездки в Европу из-за смены отеля проживания

Еще одна страна открывает безвиз с Россией

Эксперт «МТС Travel» назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
#франция
#закрытие
#австрия
#страны
#италия
#визы
#кризис
#ограничения
#германия
#поездки
#режим
#государство
#ес
#швеция
#норвегия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Собянин: В 2024 года в Москве провели более 900 бесплатных экскурсий
18 октября 2024, 12:01

Фото: сайт Кремля

В 2024 году в Москве провели более 900 бесплатных экскурсий в рамках акции «Московские истории». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
«В рамках акции «Московские истории» в прошлом году мы организовали более 680 бесплатных экскурсий по Москве, которые посетили более 15,5 тыс. человек. К началу октября этого года уже проведено более 900 бесплатных экскурсий, которые посетили более 23,7 тыс. человек», — написал Собянин.

Столичный градоначальник уточнил, что в последних экскурсиях сентября «Московских историй» задействовали почти 300 профессиональных гидов, которые провели более 500 экскурсий на 76 площадках. Мероприятия посетили порядка 15 тысяч гостей.

Чаще всего москвичи и гости столицы посещали Останкинскую башню, обзорную экскурсию на двухэтажном автобусе с аудиогидом, экскурсию в Московском зоопарке «Животный мир разных континентов» и экскурсию «В поисках Красных ворот».

Читайте также:

В Москве планируется строительство новых линий и станций метро

Собянин заявил, что программа реновации жилья в Москве будет постоянной

В Москве построят 259 км дорог до 2027 года, сообщил Собянин
#строительство
#мероприятия
#человек
#программа
#акции
#мир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам раскрыли, как грамотно спланировать свой отпуск
Специалист Становкин рекомендовал не перегружать себя активностями
15 октября 2024, 18:00

Фото: iStock/Prostock-Studio

Директор по коммуникациям МТС Travel Сергей Становкин дал рекомендации по планированию отпуска, отметив, что во время путешествия не нужно себя перегружать.
«Займитесь организацией как можно раньше. Тогда у вас будет больше вариантов маршрута и обустройства, а также пространства для манёвра, если планы изменятся. А еще — больше возможностей сэкономить. Билеты и брони нужно оформлять быстрее, иначе велик риск переплатить или не успеть получить желаемый вариант. Если вы едете за границу и у вас нет международной карты, купите немного валюты страны назначения еще в России», — добавил в беседе с «Известиями» Становкин.

Кроме этого, он посоветовал перед путешествием заранее почитать об интересных местах и по возможности наметить себе интересующие достопримечательности. При этом, по его словам, лучше выбирать те локации, что по душе, не заставляя себя следовать заранее составленному списку. Также хорошим вариантом будет запланировать себе пару дней отдыха после приезда, считает специалист.

А юрист и эксперт по трудовому праву платформы онлайн-рекрутинга hh.ru заявила, что наиболее невыгодный месяц для отпуска в 2025 году – январь, поскольку в нём самое маленькое число рабочих дней.

«С точки зрения сохранения отпускных дней выгодно присоединять отпуск к выходным и праздникам. Таким образом, работнику необходимо принять решение, что для него важней – сэкономить дни отпуска или получить большую сумму отпускных», – прокомментировала в беседе с «Сiбдепо» юрист.

Ранее Сергей Становкин заявил, что июль и октябрь 2025 года станут самыми выгодными месяцами для отпуска работающих по пятидневному графику россиян.

Читайте также:

Эксперт «МТС Travel» назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Эксперт назвала два самых выгодных для отпуска месяца в 2025 году

Россияне раскрыли свои самые популярные развлечения года
#эксперт
#отпуск
#юрист
#достопримечательности
#страны
#развлечения
#билеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников