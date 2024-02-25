Снижение цен на отдых в Турции назвали фейком

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25 февраля в СМИ появилась информация о том, что отельеры снижают цены на отдых в Турции. Якобы цена может опуститься до 30%.
Слухи развеял на волне радиостанции «Говорит Москва» вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян
Он сообщил, что цены не только не опустятся, но к началу летнего сезона ещё и поднимутся на 5-7%, как это бывает ежегодно.
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Он сообщил, что цены не только не опустятся, но к началу летнего сезона ещё и поднимутся на 5-7%, как это бывает ежегодно.
«Когда турецкие отельеры говорят, что они снижают цены на 30%, имеется в виду — от тех цен, которые они в позапрошлом году, ещё 2022-м, подняли на 2023-й, а потом в мае они были вынуждены снижать их на 30%. Вот от тех цен 2022 года они собираются снижать цены» — сказал Мкртчян.Турция в прошлом году получила большой отток туристов. Снижение количества туристов продолжается и в этом году. Мкртчян добавил, что, скорее всего, в текущем сезоне россияне выберут для отдыха отечественные курорты, а также доступные зарубежные аналоги.
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Сергей Калугин