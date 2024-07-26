Петербург стал лидером экоиндекса российских городов

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Сервис 2ГИС и Научный центр Smart Urban Nature РУДН рассчитали экоиндекс городов-миллионников, лидирующие позиции в рейтинге занял Санкт-Петербург.
Так, в исследовании были проанализированы доступность парков, водоёмов, развитие общественного транспорта и велоинфраструктуры, разнообразие экопрактик и мнений горожан.
Отмечается, что у Северной столицы самый высокий экоиндекс – суммарное количество баллов по итогам исследования.
До этого сообщалось, что правительство РФ утвердило список курортов федерального значения, в который вошли 57 территорий. Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова объяснила, что это будет значит для городов и туротрасли страны в целом.
Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что наиболее дорогими направлениями отдыха являются Мальдивы и Турция.
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Отмечается, что у Северной столицы самый высокий экоиндекс – суммарное количество баллов по итогам исследования.
«На основе данных 2ГИС об экологической инфраструктуре городов и мнений их жителей мы решили изучить, насколько горожанам легко и комфортно вести экологичный образ жизни в миллионниках. Цель проекта – привлечь дополнительное внимание к теме экологии больших городов», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» руководитель группы исследований 2ГИС Наталья Клейменова.
До этого сообщалось, что правительство РФ утвердило список курортов федерального значения, в который вошли 57 территорий. Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова объяснила, что это будет значит для городов и туротрасли страны в целом.
«Пока это нужно, чтобы разграничить подведомственность. В список вошли Анапа, Белокуриха, Дорохово, Евпатория, Ессентуки, Железноводск, Минводы, Кисловодск, Крым и т. д. Всё это – лечебные зоны. По-моему, пока это чисто административное решение для наведения порядка» — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Осипова.
Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что наиболее дорогими направлениями отдыха являются Мальдивы и Турция.
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Мелисса Тимофеева