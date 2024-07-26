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Петербург стал лидером экоиндекса российских городов

26 июля 2024, 18:36
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Сервис 2ГИС и Научный центр Smart Urban Nature РУДН рассчитали экоиндекс городов-миллионников, лидирующие позиции в рейтинге занял Санкт-Петербург.
Так, в исследовании были проанализированы доступность парков, водоёмов, развитие общественного транспорта и велоинфраструктуры, разнообразие экопрактик и мнений горожан.

Отмечается, что у Северной столицы самый высокий экоиндекс – суммарное количество баллов по итогам исследования.



«На основе данных 2ГИС об экологической инфраструктуре городов и мнений их жителей мы решили изучить, насколько горожанам легко и комфортно вести экологичный образ жизни в миллионниках. Цель проекта – привлечь дополнительное внимание к теме экологии больших городов», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» руководитель группы исследований 2ГИС Наталья Клейменова.

До этого сообщалось, что правительство РФ утвердило список курортов федерального значения, в который вошли 57 территорий. Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова объяснила, что это будет значит для городов и туротрасли страны в целом.

«Пока это нужно, чтобы разграничить подведомственность. В список вошли Анапа, Белокуриха, Дорохово, Евпатория, Ессентуки, Железноводск, Минводы, Кисловодск, Крым и т. д. Всё это – лечебные зоны. По-моему, пока это чисто административное решение для наведения порядка» — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Осипова.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что наиболее дорогими направлениями отдыха являются Мальдивы и Турция.

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На сырном чемпионате под Истрой определят лучших сыроделов России
25 июля 2024, 16:54

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В деревне Дубровское городского округа Истра 4 августа пройдёт «Сырный чемпионат России 2024». Он пройдёт в рамках Гастрономического фестиваля, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Продемонстрировать своё мастерство на чемпионат соберутся лучшие сыроделы со всей России. Судить участников будет профессиональное жюри из отечественных и зарубежных экспертов. Среди арбитров – представители Франции, Швейцарии, Италии, Германии, Белоруссии, профессиональные дегустаторы из Углича», – говорится в сообщении.
Специалисты отберут по одному образцу сыра в каждой из семи номинаций для участия в финале чемпионата, где будет назван сырный чемпион России.

Гастрономического фестиваля под Истрой проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#подмосковье
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В день фестиваля «Гуляй город» 8 электричек сделают дополнительную остановку
23 июля 2024, 20:58

Фото: пресс-служба МЖД

Восемь пригородных поездов Курского и Рижского направлений 27 июля, в день проведения фестиваля «Гуляй город», будут делать дополнительную остановку в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона со ссылкой на Московскую железную дорогу.
«МЖД вместе с компанией-перевозчиком назначает дополнительную остановку на платформе Молоди восьми пригородным поездам. Изменения коснутся следующих поездов: Новоиерусалимская – Чехов м прибытием в 11:05 в Молоди; Тула-1-Курская – Румянцево (12:31); Москва-Пассажирская-Курская – Тула-1-Курская (16:08); Тула-1-Курская – Румянцево (14:55); Серпухов – Дедовск (17:33); Шарапова Охота – Волоколамск (18:56); Тула-1-Курская – Москва-Пассажирская-Курская (21:45) и Москва-Пассажирская-Курская – Тула-1-Курская (22:13)», – уточнили в МЖД.
Там пояснили, что дополнительная остановка позволит повысить транспортную мобильность населения.

Ранее сообщалось, что в Чеховском городском округе 27 июля пройдёт традиционный музыкально-исторический фестиваль «Гуляй Город», посвящённый победе в Битве при Молодях. Мероприятие состоится на историческом поле у села Молоди. Насыщенная культурно-историческая программа погрузит гостей в атмосферу Руси XVI века.

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Турэксперт Ансталь озвучила самые дорогие направления летнего отдыха
22 июля 2024, 19:25

Фото: iStock/gevision

Тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что наиболее дорогими направлениями отдыха являются Мальдивы и Турция.
«Большинство туристов предпочитают пятизвездочные отели с системой «все включено». Цены в хороших отелях начинаются от 500 тыс. рублей. У нас покупают туры и за 2 млн руб., и за 5 млн руб. Сюда входит перелёт. Это может быть чартер, регулярный рейс с бизнес-классом, либо какой-то небольшой самолёт. Тогда цены вырастают еще примерно в 1,5 раза», — пояснила в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Она пояснила, что отдых в Турции премиум-класса также может быть особенно дорогим, цена такого тура может достигать 10 млн руб.

Ранее Наталия Ансталь заявляла, что альтернативами дорожающей Турции для россиян могут стать Египет и ОАЭ.

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#отдых
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#туры
#туризм
#турция
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Подмосковный сервис-тренер победила в полуфинале проекта «Мастера гостеприимства»
22 июля 2024, 13:08

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Участница из Московской области Евгения Мустафина вошла в число победителей второго полуфинала проекта «Мастера гостеприимства президентской платформы «Россия – страна возможностей». Итоги полуфинала подвели в крупнейшем промышленном городе Вологодской области Череповце, сообщили в пресс-службе организаторов.
В гранд-финал вошли 32 участника из 19 регионов России. Три дня участники проходили конкурсные испытания. Победительницей стала сервис-тренер из Подмосковья Евгения Мустафина.

Объединив свою страсть к обучению и гостиничному бизнесу, она помогает командам отелей выстраивать отношения с гостями. Её задача – обучать продажам через сервис, работе со сложными гостями, стандартизировать процессы, проводить аудиты и участвовать в социально-значимых проектах.
«Я всегда стремилась развиваться, и мне повезло встретить замечательных наставников и проводников. Меня пригласили в проект, где мы организовывали выездные семинары для йога-групп по всей стране – это Подмосковье, Суздаль, Ярославль, Сочи, Байкал и Алтай. Мы договаривались о лучших условиях, подбирали самые подходящие варианты, работали с каждым участником лично – делали поездки под ключ», – рассказала Евгения.
Следующий полуфинал проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдёт в Ханты-Мансийском автономном округе.

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#туризм
#конкурс
#мастера гостеприимства
#подмосковье
#московская область
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Турагент Сапронова раскрыла преимущество осеннего отпуска
17 июля 2024, 20:21

Фото: iStock/Cavan Images

Турагент Татьяна Сапронова заявила, что преимущество осеннего отпуска перед летнем заключается в большем количестве направлений путешествий с комфортной бархатной погодой.
«Осенью путешествие в Турцию более комфортное — нет палящей жары, море идеальной температуры. Прекрасно провести отдых на побережье можно даже в конце октября. Свой бархатный сезон открывают Египет и Эмираты», — пояснила в беседе с NEWS.ru Сапронова.

Плюс ко всему, бронь туров на осенний сезон может помочь сэкономить значительное количество средств, добавляет специалист.

Ранее турагент Татьяна Сапронова рекомендовала россиянам, желающим спастись от знойной жары, посетить Карелию, Мурманскую и Калининградскую области, а также Алтай.

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#отдых
#море
#путешествие
#осень
#туризм
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Турагент Сапронова раскрыла направления отдыха, где можно спастись от жары
Турагент Сапронова рекомендовала Алтай и Карелию
16 июля 2024, 20:35

Фото: iStock/javarman3

Турагент Татьяна Сапронова рекомендовала россиянам, желающим спастись от знойной жары, посетить Карелию, Мурманскую и Калининградскую области, а также Алтай.
«Чем заняться в Карелии? Познакомиться с суровой северной природой на Ладожских шхерах, Валаамских островах, Кижах. Побывать в горном парке Рускеала. На Алтае — скалистые горы, горные реки и озера. Летом светит и греет солнце, но палящей и изнуряющей жары нет. Любителям активного отдыха — подняться на Белуху. Тем, кому важно поправить здоровье, — отправиться в Белокуриху», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Сапронова.

Ранее руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что альтернативами дорожающей Турции для россиян могут стать Египет и ОАЭ.

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#здоровье
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#россия
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#алтайский край
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Гастрономический фестиваль в Истре соберёт около 300 фермеров из 50 регионов
16 июля 2024, 14:41

Фото: пресс-служба Министерства культуры МО

В деревне Дубровское городского округа Истра 2-4 августа пройдёт большой гастрономический фестиваль фермерской продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«В фестивале примут участие около 300 фермеров из более чем 50 регионов России, в том числе, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. На фестивале также представят около 20 виноделен и предприятия народных художественных промыслов», – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что в фестивале примут участие и представители Белорусии с новой линейкой гастрономической продукции и активными зонами для гостей.

По традиции на фестивале будут представлены сыры и молочная продукция из коровьего, овечьего и козьего молока, а также мясные и рыбные деликатесы, грибы, ягоды, мёд и продукты пчеловодства, натуральные напитки, хлеб, чаи и многое другое.
«Для маленьких посетителей приготовили множество развлечений. Это батутный городок, активные игры, конкурсы и мастер-классы по росписи деревянных игрушек. На мини-ферме дети и родители познакомятся с животными, живущими на сыроварне», – рассказали в пресс-службе.
Мероприятие проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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Турэксперт Ансталь назвала альтернативы Турции
15 июля 2024, 19:16

Фото: iStock/DedMityay

Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что альтернативами дорожающей Турции для россиян могут стать Египет и ОАЭ.
«В этом сезоне некоторых туристов от Турции отталкивает иногда завышенная цена. В этом году ценник серьёзно вырос. Альтернативным направлением могут стать Арабские Эмираты. ОАЭ заманивают туристов высоким качеством сервиса, даже если это отель три звезды. Единственное, там не будет такой развлекательной программы, как в отелях Турции или Египта», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru специалист.

Ранее аналитики «Яндекс Путешествий» сделали вывод о том, что для туристов наиболее интересными направлениями в Африке стали Танзания и ЮАР.

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#отдых
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#египет
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Назван топ интересных направлений для туристов в Африке
Самыми интересными направлениями в Африке для туризма стали Танзания и ЮАР
15 июля 2024, 15:40

Фото: iStock/fokkebok

Аналитики «Яндекс Путешествий» сделали вывод о том, что для туристов наиболее интересными направлениями в Африке стали Танзания и ЮАР.
Также в список вошли Занзибар и Сейшелы.

Так, Танзания привлекает людей своей природой и пляжным отдыхом, как и Занзибар. Сейшелы популярны также благодаря курортам, а также уникальным флоре и фауне.

«Из популярного среди туристов города Кейптауна можно отправиться на популярные пляжи Милнертон или Кампс-Бей, добраться до знаменитого мыса Доброй Надежды, посетить винодельню и поехать на сафари. Для въезда в ЮАР туристам из России виза не нужна. Ночь в двухместном номере трёхзвёздочного отеля в Кейптауне стоит от 3 тыс. рублей», — приводит RT результаты исследования.

До этого сообщалось, что депутаты предложили ввести в России налоговый вычет за оплату детских путевок в летние лагеря.

«ЛДПР предлагает ввести налоговый вычет за оплату детских путевок в летние лагеря. По данным соцопросов, 34% детей проводят это лето в городе. Летние лагеря смогут посетить всего лишь 5,3 млн детей из 26 млн юных россиян. Многие родители не смогли себе позволить путевку для ребенка. Стоимость путевки в лагерь в 2024 году варьируется от 30 до 150 тыс. руб.» – приводит АГН «Москва» сообщение Telegram-канала фракции ЛДПР.

Ранее директор по маркетингу сервиса «Купибилет» Екатерина Долгих заявила, что на стоимость авиабилетов влияют сезонность, глубина вылета и заполненность рейса.

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