Турэксперт Ансталь озвучила самые дорогие направления летнего отдыха

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Тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что наиболее дорогими направлениями отдыха являются Мальдивы и Турция.
«Большинство туристов предпочитают пятизвездочные отели с системой «все включено». Цены в хороших отелях начинаются от 500 тыс. рублей. У нас покупают туры и за 2 млн руб., и за 5 млн руб. Сюда входит перелёт. Это может быть чартер, регулярный рейс с бизнес-классом, либо какой-то небольшой самолёт. Тогда цены вырастают еще примерно в 1,5 раза», — пояснила в беседе с NEWS.ru Ансталь.
Она пояснила, что отдых в Турции премиум-класса также может быть особенно дорогим, цена такого тура может достигать 10 млн руб.
Ранее Наталия Ансталь заявляла, что альтернативами дорожающей Турции для россиян могут стать Египет и ОАЭ.
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