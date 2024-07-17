Турагент Сапронова раскрыла преимущество осеннего отпуска

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Турагент Татьяна Сапронова заявила, что преимущество осеннего отпуска перед летнем заключается в большем количестве направлений путешествий с комфортной бархатной погодой.
«Осенью путешествие в Турцию более комфортное — нет палящей жары, море идеальной температуры. Прекрасно провести отдых на побережье можно даже в конце октября. Свой бархатный сезон открывают Египет и Эмираты», — пояснила в беседе с NEWS.ru Сапронова.
Плюс ко всему, бронь туров на осенний сезон может помочь сэкономить значительное количество средств, добавляет специалист.
Ранее турагент Татьяна Сапронова рекомендовала россиянам, желающим спастись от знойной жары, посетить Карелию, Мурманскую и Калининградскую области, а также Алтай.
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