Турагент Сапронова раскрыла направления отдыха, где можно спастись от жары

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Турагент Татьяна Сапронова рекомендовала россиянам, желающим спастись от знойной жары, посетить Карелию, Мурманскую и Калининградскую области, а также Алтай.
«Чем заняться в Карелии? Познакомиться с суровой северной природой на Ладожских шхерах, Валаамских островах, Кижах. Побывать в горном парке Рускеала. На Алтае — скалистые горы, горные реки и озера. Летом светит и греет солнце, но палящей и изнуряющей жары нет. Любителям активного отдыха — подняться на Белуху. Тем, кому важно поправить здоровье, — отправиться в Белокуриху», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Сапронова.Ранее руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что альтернативами дорожающей Турции для россиян могут стать Египет и ОАЭ.
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