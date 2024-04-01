По 100 рублей в сутки: курортный сбор ввели в Санкт-Петербурге

Фото: iStock/Anna_Pakutina
Курортный сбор в размере 100 рублей в сутки с туриста начал действовать в Санкт-Петербурге, заявил вице-губернатор города Алексей Корабельников.
«С 1 апреля на территории Санкт-Петербурга вводится курортный сбор. На протяжении года велась активная подготовка: подготовили необходимые нормативно-правовые документы; создали реестр операторов курортного сбора; разработали информационную подсистему «Курортный сбор Санкт-Петербурга», – написал в своем Telegram-канале Корабельников.
Курортный сбор составит 100 рублей с человека за сутки проживания в отеле, апарт-отеле, санатории и других объектах размещения. Собранные средства пойдут на строительство и содержание объектов туристической инфраструктуры города.
В 2022 году Санкт-Петербург вошел в федеральный эксперимент по развитию курортной инфраструктуры. Закон «О введении на территории Санкт‑Петербурга курортного сбора» вступил в силу с 1 октября прошлого года, но по решению губернатора города Александра Беглова до 1 апреля текущего года для туристов действовала нулевая ставка сбора.
Читайте также:
Глава ETA: отели Египта не планируют отказываться от системы «все включено»
Весной 2024 года внутренний туризм в России вырос на 25% — Ostrovok.ru
Путин: вклад туризма в ВВП России вырастет на 5% к 2030 году
Алёна Самарева