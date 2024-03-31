В Египте рассказали о планах насчет системы «все включено» в отелях

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Глава управления по туризму Египта Амр Элькади заявил, что отели в Египте не планируют отказываться от системы «все включено». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Элькади, система «все включено» является наиболее подходящей для семей с детьми. Он отметил, что окончательное решение остается за отелями по поводу использования системы «все включено», но при это в данной системе предусматриваются некоторые изменения.
Сообщается, что многие отели добавили для постояльцев опцию посещения ресторанов A la carte. Эта опция позволяет выбрать в отеле любой ресторан, за который также не надо будет доплачивать.
Данный формат питания способствует сокращению количества пищевых отходов и решить главную проблему шведского стола, рассказал глава управления по туризму Египта.
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Сообщается, что многие отели добавили для постояльцев опцию посещения ресторанов A la carte. Эта опция позволяет выбрать в отеле любой ресторан, за который также не надо будет доплачивать.
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Екатерина Коршунова