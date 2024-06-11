Подмосковье представит свой стенд на туристическом форуме «Путешествуй!»

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО
Московская область представит свой стенд на IV Российском туристическом форуме «Путешествуй!», который будет проходить 12-16 июня на ВДНХ. В среду будет продемонстрирован стенд с информацией о туристическом потенциале Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма региона.
«Подмосковье – популярный и привлекательный регион для внутреннего туризма. По сравнению с прошлым годом в 2024-м турпоток региона увеличился на 2% – с 8,3 млн. до 8,5 млн туристов. В Московской области ежегодно проводятся фестивали, на которые приезжают зрители из разных регионов», – уточнили в министерстве.Там напомнили, что в этом году в области уже состоялись традиционные проекты «Мелиховская весна», «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ». Проходят концерты в рамках фестивалей «Город танцует в парках» и «Мотофристайл». Запланированы фестиваль П.И. Чайковского в Клину, «Джазовые сезоны», «Лето. Музыка. Музей», «Достоевский», «Учитель и ученики». Все они проводятся в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Подробности можно найти на туристическом портале области.
Российский туристический форум «Путешествуй!» проходит с 2021 года. В этом году в нём участвуют представители не только всех российских регионов, но и Китая, Ирана, Саудовской Аравии, Узбекистана, Кубы, Мьянмы и Уганды.
На форуме с 12 по 16 июня состоится туристический фестиваль. Гостям представят гастрономические презентации, проведут мастер-классы, встречи с путешественниками.
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