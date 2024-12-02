Подмосковье стало лауреатом премии Russian Event Awards в нескольких номинациях

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Представители Московской области стали лауреатами ХIII Международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards сразу в нескольких номинациях. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Финал премии состоялся 27-29 ноября в Нижнем Новгороде. В участвовали 348 проектов из 57 регионов России, двух регионов Белоруссии и проект из Южной Осетии. Всего на соискание премии было подано 574 проекта из 63 регионов России, а также четыре белорусских проекта и проект из Южной Осетии. На территории «Нижегородской ярмарки» прошла торжественная церемония награждения лауреатов», – говорится в сообщении.
Московская область заняла призовые места в номинациях «Лучшая идея туристического события», «Лучшее молодёжное туристическое событие», «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населённом пункте с численностью до 100 тыс. человек», «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 тыс. человек», «Лучшее туристическое событие в области научно-популярного туризма», «Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма» и «Событие в области автотуризма».
Полный список лауреатов из Подмосковья можно найти на сайте министерства.
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