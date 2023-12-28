В Подмосковье стартует туристический квест «Дорога зимних открытий»

Фото: пресс-служба Минкульта МО
Жители и гости Московской области смогут проехать по уникальному зимнему маршруту, включающему городские округа Коломна и Зарайск. Квест «Дорога зимних открытий» в рамках проекта «Зима в Подмосковье» разработали Министерство культуры и туризма Подмосковья и сеть АЗС «Роснефть». Презентация состоялась на Международной выставке-форуме «Россия».
Чтобы принять участие в квесте нужно получить и после заполнения сдать брошюру «Карта сокровищ» на одной из АЗС «Роснефть» по маршруту следования. Посещать объекты с карты можно в любом порядке и в любой день, получая в каждом наклейку, которую необходимо добавить на «Карту сокровищ».
Участники квеста и самостоятельные туристы могут воспользоваться аудиогидом по маршруту, чтобы больше узнать о Подмосковье и о маршруте.
В путешествие включены 11 объектов. В Коломне это Коломенский кремль, музей истории головных уборов «Дело в цилиндре», музей парфюмерии и мыловарения «Душистыя радости», музей «Тайны коломенской медовухи», пряничная лавка – арт-станция «10 зайцев», музей-лаборатория «Шёлковая фабрика» и Житная площадь в старой Коломне.
В Зарайске гостей будут ждать Зарайский кремль, водонапорная башня, со смотровой площадкой, музей-усадьба «Даровое», где провёл детство Достоевский и коврижечная.
Все участники, собравшие 11 наклеек на «Карту сокровищ», могут обратиться на горячую линию квеста +7(985) 970-86-64.
Квест проходит с 29 декабря по 29 февраля. Подробности и адреса АЗС, где можно получить или сдать «Карту сокровищ», – на сайте.
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«Два исторических города, Коломна и Зарайск, расположены в 50 км друг от друга. Помимо мест, указанных на карте, в новогодние праздники гостей будет ждать насыщенная культурно-развлекательная программа. Так, 29 декабря, стартует один из главных наших зимних уличных фестивалей «Новогодняя Коломна». В нём примут участие более 50 подмосковных фермерских хозяйств и мастеров рукоделия», – рассказали в министерстве.
В путешествие включены 11 объектов. В Коломне это Коломенский кремль, музей истории головных уборов «Дело в цилиндре», музей парфюмерии и мыловарения «Душистыя радости», музей «Тайны коломенской медовухи», пряничная лавка – арт-станция «10 зайцев», музей-лаборатория «Шёлковая фабрика» и Житная площадь в старой Коломне.
В Зарайске гостей будут ждать Зарайский кремль, водонапорная башня, со смотровой площадкой, музей-усадьба «Даровое», где провёл детство Достоевский и коврижечная.
Все участники, собравшие 11 наклеек на «Карту сокровищ», могут обратиться на горячую линию квеста +7(985) 970-86-64.
Квест проходит с 29 декабря по 29 февраля. Подробности и адреса АЗС, где можно получить или сдать «Карту сокровищ», – на сайте.
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Лора Луганская