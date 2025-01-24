Подмосковье стало вторым в Национальном туристическом рейтинге за 2024 год

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Московская область заняла второе место в Национальном туристическом рейтинге за 2024 год. Итоги составления рейтинга подвели журнал «Отдых в России» и центр информационных коммуникаций «Рейтинг», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Подмосковье вошло в первую «золотую» группу рейтинга под названием «Лидеры», заняв второе место. На первом месте оказалась Москва.
«Это было 10-е ежегодное исследование, посвящённое развитию внутреннего и въездного туризма, привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди российских и иностранных путешественников. Составители рейтинга собрали статистические данные и публикации в СМИ, а также комментарии федеральных и региональных экспертов», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Критериями для оценки развития туристической отрасли российских регионов стали уровень развития гостиничной инфраструктуры, доходность отрасли туризма и гостеприимства, развитие санаторно-курортной отрасли, популярность региона у туристов и многое другое.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
По каждому критерию составили 16 таблиц и провели ранжирование. Затем таблицы свели в единую, где по сумме баллов определили лидеров и аутсайдеров рейтинга. Учитывалась также экспертная оценка специалистов медиагруппы «Отдых в России».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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