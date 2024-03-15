Подмосковье участвует в международной выставке MITT 2024

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Подмосковье готовится к участию в 30-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка пройдет с 19 по 21 марта в международном выставочном центре «Крокус Экспо».
Для гостей стенда будут подготовлены различные викторины и розыгрыши с призами от партнеров. Также желающие смогут сделать памятны фотографии в уникальных фотозонах.
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«На стенде Подмосковья в течение трех дней будут представлять свой туристический потенциал Серпухов, Коломна, Сергиев Посад, Дмитров, Зарайск, Истра, Подольск и Егорьевск. Муниципалитеты презентуют музейные пространства, гастрономические бренды, туристические достопримечательности, а также заведения общественного питания, где можно попробовать блюда традиционной и современной кухни. Посетители стенда узнают о лучших местах для отдыха, которые регион предлагает в летний сезон», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева