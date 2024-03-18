Подмосковье вошло в тройку по количеству участников проекта «Мастера гостеприимства»

Фото: пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства»
Московская область вошла в топ-3 регионов по количеству участников молодежного направления проекта «Мастера гостеприимства». Об этом сообщила пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства».
Порядка 3,5 тысяч человек подали заявку на участие во всероссийском конкурсе, 189 из которых - представители Подмосковья.
Кроме этого, участники смогут за три недели полностью подготовить свой проект на высшем уровне, работая с профессионалами их направлений.
Читайте также:
В Щёлкове состоится конкурс «Театральная весна Подмосковья»
Ассоциация писателей и издателей России проводит конкурс «Литературные резиденции»
В России проходит конкурс «Старший вожатый Движения Первых»
«Чтобы вовлечь в индустрию как можно больше молодых специалистов, на платформе «Россия – страна возможностей» с проектом «Мастера гостеприимства» мы ведем профориентационную и образовательную работу и знакомим молодежь с сообществом профессионалов туротрасли. За время реализации направления более 14 тысяч ребят заинтересовались проектом, почти 3,5 тысячи из них подали заявки в новом сезоне. Молодежь находит в проекте единомышленников во разных уголках России, обретает наставников, а многие студенческие идеи воплощаются в реальность и становятся конкурентоспособными на рынке туристических продуктов», – подедился первый заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.
Читайте также:
В Щёлкове состоится конкурс «Театральная весна Подмосковья»
Ассоциация писателей и издателей России проводит конкурс «Литературные резиденции»
В России проходит конкурс «Старший вожатый Движения Первых»
Мира Полтева