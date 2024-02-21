Подмосковные парки подготовили к 23 февраля конкурсы, показательные выступления и концерты

Фото: пресс-служба Минкульта МО
Около 50 подмосковных парков культуры и отдыха проведут в День защитника Отечества областное мероприятие «Разрешите поздравить?». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Так, в Кузьминском лесопарке в Котельниках состоятся концертная программа «Слава защитникам Отечества», показательные выступления юнармейцев, силовые конкурсы «Русский богатырь». Будет работать выставка тематических музейных экспонатов и фотовыставка «Подвиги современных защитников Отечества».
Центральный парк Долгопрудного подготовил акцию «Поздравление защитников», фотовыставку, полевую кухню, мастер-класс по росписи фигурок, чаепитие, хоккей и эстафеты.
В Городском парке культуры и отдыха Чехова проведут мастер-класс «Открытка для любимого дедушки/папы/брата», концертную программу «Во славу Отечества», анимационную программу для детей «Школа богатырей».
В парке «Покровский» Сергиево-Посадского городского округа гостей ждут концертная программа, чаепитие, тир, выставка современного военного обмундирования, весёлые старты «Богатырские традиции», а также мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Историк-краевед Наталья Малашина прочитает лекцию «Василий Агапкин и его «Прощание славянки»: две судьбы».
В парке «Москворецкий» в Воскресенске пройдут познавательно-развлекательная программа «Армейские будни», праздничный концерт и мастер-класс по изготовлению открыток. Гостей угостят гречневой кашей с тушёнкой и чаем из самовара.
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Центральный парк Долгопрудного подготовил акцию «Поздравление защитников», фотовыставку, полевую кухню, мастер-класс по росписи фигурок, чаепитие, хоккей и эстафеты.
В парке «Покровский» Сергиево-Посадского городского округа гостей ждут концертная программа, чаепитие, тир, выставка современного военного обмундирования, весёлые старты «Богатырские традиции», а также мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Историк-краевед Наталья Малашина прочитает лекцию «Василий Агапкин и его «Прощание славянки»: две судьбы».
В парке «Москворецкий» в Воскресенске пройдут познавательно-развлекательная программа «Армейские будни», праздничный концерт и мастер-класс по изготовлению открыток. Гостей угостят гречневой кашей с тушёнкой и чаем из самовара.
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Лора Луганская