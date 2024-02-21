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Подмосковные парки подготовили к 23 февраля конкурсы, показательные выступления и концерты

21 февраля 2024, 18:08
Фото: пресс-служба Минкульта МО

Фото: пресс-служба Минкульта МО

Около 50 подмосковных парков культуры и отдыха проведут в День защитника Отечества областное мероприятие «Разрешите поздравить?». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Так, в Кузьминском лесопарке в Котельниках состоятся концертная программа «Слава защитникам Отечества», показательные выступления юнармейцев, силовые конкурсы «Русский богатырь». Будет работать выставка тематических музейных экспонатов и фотовыставка «Подвиги современных защитников Отечества».

Центральный парк Долгопрудного подготовил акцию «Поздравление защитников», фотовыставку, полевую кухню, мастер-класс по росписи фигурок, чаепитие, хоккей и эстафеты.


В Городском парке культуры и отдыха Чехова проведут мастер-класс «Открытка для любимого дедушки/папы/брата», концертную программу «Во славу Отечества», анимационную программу для детей «Школа богатырей».

В парке «Покровский» Сергиево-Посадского городского округа гостей ждут концертная программа, чаепитие, тир, выставка современного военного обмундирования, весёлые старты «Богатырские традиции», а также мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Историк-краевед Наталья Малашина прочитает лекцию «Василий Агапкин и его «Прощание славянки»: две судьбы».

В парке «Москворецкий» в Воскресенске пройдут познавательно-развлекательная программа «Армейские будни», праздничный концерт и мастер-класс по изготовлению открыток. Гостей угостят гречневой кашей с тушёнкой и чаем из самовара.

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#московская область
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Донбасс и Новороссия получат полмиллиарда рублей на развитие туризма
Новые регионы России получат 520 млн рублей на развитие туризма
20 февраля 2024, 11:47

Фото: Фотобанк Московской области

Регионам Донбасса и Новороссии выделят 520 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2024 году. Об этом сообщило Запорожское агентство новостей.
Правительство РФ выделило средства новым регионам России на развитие туризма. 520 мл рублей получат власти ЛНР, ДНР и Запорожской области для развития туристических инфраструктур.

По словам директора департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбека Хидзева, Донецкая Народная Республика и Запорожская область получат финансирование на возведение временных каркасных сооружений (глэмпингов) для размещения туристов.

Кроме того, всем новым регионам, в том числе Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям, будут выделены средства в размере 78 миллионов рублей на один регион. Региональные власти смогут использовать их на приоритетные меры по поддержке туризма и индустрии гостеприимства.

Алимбек Хидзев отметил, что все средства уже перечислены регионам, и они могут приступить к реализации запланированных проектов строительства и реконструкции номерного фонда, в том числе модульных гостиниц.

Привлечение инвестиций в туристическую отрасль будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры и повышению благосостояния населения.

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Стало известно, где дешевле всего отдохнуть на февральских праздниках
«Суточно.ру»: Выгоднее всего отдыхать в Ярославле
19 февраля 2024, 18:13

Фото: istockphoto.com/nantonov

Аналитики «Суточно.ру» отметили, что наиболее бюджетно на февральских праздниках можно отдохнуть в Ярославле.
Так, аренда в городе стоит в среднем 4 465 рублей за сутки.

Далее в рейтинге расположились Нижний Новгород, Калининград, Тула и Великий Новгород.

«Рекомендуем съездить в Ярославль. Спрос на поездки в этот город на ближайшие праздники не такой высокий, как на туры в другие популярные города. Можно будет спокойно отдохнуть, насладиться старинной архитектурой и достопримечательностями города», — отметил в беседе с Газета.ру генеральный директор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

Ранее стало известно, что Московский регион занял первое место в рейтинге самых популярных направлений для бронирования отелей в феврале 2024 года.

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#город
#праздники
#туры
#спрос
#поездки
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Названо одно из самых популярных мест Южного берега Крыма
Туроператор Овсянников назвал Ай-Петри одним из самых популярных мест
19 февраля 2024, 15:45

Фото: istockphoto.com/Evgeny555

Туроператор Алексей Овсянников заявил, что наиболее популярное у туристов место на Южном берегу Крыма – гора Ай-Петри.
«Одно из самых популярных мест на Южном берегу Крыма, конечно, гора Ай-Петри. Там вас ждут не только потрясающие виды с почти километровой высоты, но и горные тропы, пещеры, канатная дорога, подвесной мост. А зимой приезжают на Ай-Петри, чтобы прокатиться на лыжах и сноуборде», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Овсянников.

На горе, по его словам, есть обустроенные склоны для активного отдыха.

До этого глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил о необходимости отмены акта о передаче полуострова Крым УССР.

«Я убеждён в том, что его надо отменять. Форма, как это будет отменяться, — об этом надо думать. Безусловно, это должно носить юридически-правовой характер», — приводит RT слова Гемпеля.

А польский генерал Вальдемар Скшипчак заявлял, что Украина не сможет вернуть Крым, аи даже потеряет ещё больше территорий.

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#крым
#рф
#туризм
#политика
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Турэксперт Гажиенко назвал лучший бюджетный вариант отдыха с детьми
Турэксперт Гажиенко рекомендовал отдых в Турции
16 февраля 2024, 16:21

Фото: istockphoto.com/naumoid

Travel-эксперт Тариел Гажиенко заявил, что наиболее бюджетно и хорошо отдохнуть с детьми можно в Турции.
«В этой стране можно выбрать предложения на достаточно разный бюджет. Чем лучше отель, тем шире список предоставляемых услуг. Но в гостинице средней ценовой категории в Турции всегда есть питание «всё включено», что очень удобно для семей с детьми, и есть анимационная программа», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Гажиенко.

Кроме этого, хорошими направлениями для отдыха с детьми эксперт назвал Египет, Арабские Эмираты, Таиланд, а также российскую Анапу.

Ранее опрос SuperJob показывал, что во время праздника 23 Февраля лишь 12% россиян планируют взять отгулы и отпуска. Как передаёт RT, 60% респондентов не планируют брать отпуска и отгулы к этой дате.

А до этого специалист по подбору подарков Ангелина Власова рекомендовала при выборе подарка к 23 Февраля ориентироваться на возраст, степень родства, интересы, а также ментальные и культурные особенности поздравляемого.

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#опрос
#отель
#туризм
#турция
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Подмосковье вошло в топ-3 самых популярных февральских направлений для бронирования отелей
13 февраля 2024, 20:07

Фото: пресс-служба Минкульта МО

Московский регион занял первое место в рейтинге самых популярных направлений для бронирования отелей в феврале 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Подмосковья по итогам исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру».
«Тройку самых популярных направлений для отдыха в отелях в феврале составили Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Сочи. Дополнили топ-10 Красная Поляна, Архыз, Домбай, Анапа, Иркутск, Казань и Каменномостский», – отметили в министерстве.
По данным сервиса, на Москву и Подмосковье приходится 16% февральских бронирований в отелях, 15% – у Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В Сочи и Краснодарском крае зафиксировали 14% бронирований.

Ранее министерство информировало, что Подмосковье заняло второе место в национальном туристическом рейтинге за 2023 год от журнала «Отдых в России» и Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Составители списка отметили динамичное развитие туризма в регионе.

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Турэксперт Осипова раскрыла причину рекордных продаж туров в Таиланд

Турэксперт Шелехова: Дубай и Бангкок – самые популярные направления к 23 февраля

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#минкульт мо
#туризм
#отель
#бронирование
#зима
#путешествия
#рейтинг
#московская область
#подмосковье
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Турэксперт Осипова раскрыла причину рекордных продаж туров в Таиланд
09 февраля 2024, 16:41

Фото: iStock/fokkebok

Исполнительный директор Альянса Туристических Агентств Наталья Осипова рассказала «Радио 1» об активном спросе на туры в Таиланд.
Она подчеркнула, что 2023 год стал очень удачным для Таиланда, такая же динамика наблюдается и в текущем году. По этой причине, падение цен на туры произойдёт не ранее конца апреля.

Также Осипова уточнила, что февраль является самым выгодным периодом для Таиланда. Это связано, в первую очередь, с празднованием китайского Нового года. С 10 по 24 февраля в страну массово поедут туристы из Китая и других азиатских стран. А в конце февраля в России начинаются школьные каникулы, что также увеличивает поток туристов. В связи с этим, понижения цен в ближайшее время ожидать не следует.

Однако специалист подчеркнула, что в целом, по показателям с конца прошлого года, наблюдается снижение цен.

«В общем, средний чек снизился на 15-20%, но сейчас в Таиланде высокий сезон, поэтому некоторые отели подняли цены», – отметила Осипова.

Кроме того, собеседница «Радио 1» отметила рост глубины продаж. Раньше россияне начинали покупать туры примерно за месяц, но теперь это время увеличилось до более чем двух месяцев.

В заключение беседы Осипова добавила, что Таиланд, по итогам января 2024 года, занял второе место после Турции. Однако важно учитывать, что сейчас в Турции низкий сезон, а значит такое сравнение неравнозначно.

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#таиланд
#туризм
#цены
#россияне
#спрос
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Турэксперт Шелехова: Дубай и Бангкок – самые популярные направления к 23 февраля
09 февраля 2024, 13:56

Фото: istockphoto.com/Sergey Sokolnikov

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова сообщила, что самыми востребованными направлениями на выходных, приуроченных к 23 февраля, стали Дубай, Бангкок, а также Денпасар, Пхукет и Стамбул.
«В сравнении с прошлогодними праздниками топ направлений не изменился. При этом в 2024 году больше россиян стали заранее планировать свой отпуск. <…> В период выходных к 23 Февраля самыми популярными российскими городами стали Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Краснодар», — добавили специалисты сервиса в беседе с RT.

Ранее россиянка поделилась ценами на яйца на Бали. По словам девушки, десяток стоит 40-50 рупий, или порядка 290 рублей.

«Когда я первый раз увидела эти цены, меня охватила паника», — приводит utro.ru со ссылкой на Лента.ру слова девушки.

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Более полутора десятков аэростатов в форме сердца увидят посетители фестиваля в Дмитрове

В Коломне можно попробовать авторский мармелад с необычным вкусом

Россиянам раскрыли, с чего начать неопытным путешественникам
#отпуск
#специалисты
#туризм
#страны
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Более полутора десятков аэростатов в форме сердца увидят посетители фестиваля в Дмитрове
08 февраля 2024, 19:36

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Дмитрове 10 февраля проведут второй фестиваль аэростатов в форме сердца. Он пройдёт в рамках проекта «Зима в Подмосковье» и в этом году будет посвящён Году семьи в России, сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
В первом фестивале в прошлом году участвовали воздухоплавательные клубы Дмитровского городского округа. На этот раз к ним присоединятся пилоты из Переславля-Залесского Ярославской области, Воронежа, Тулы, Великого Новгорода и из Белоруссии. Ожидается, что в небе над Дмитровом гости увидят 16 шаров в форме сердца.
«В программу фестиваля решено добавить остроты и накала спортивной борьбы. За соревновательную часть мероприятия отвечает Федерация воздухоплавательного спорта Московской области. Победителя ждёт подарочный сертификат на 30 тысяч рублей. Полюбоваться зрелищем, сделать яркие снимки сердец в небе смогут все желающие», – говорится в сообщении.
Совершить полёт на аэростате смогут посетители фестиваля старше шести лет. Для этого нужно заранее приобрести сертификат по программе «Полёт на шаре-сердце» на сайте. https://www.aerowaltz.ru/ он будет действителен в течение года.

Гостей также ждёт развлекательная программа с розыгрышем призов, ростовыми куклами, чаем, кофе и сладостями.

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#туризм
#фестиваль
#дмитровский городской округ
#московская область
#подмосковье
#семья
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В Коломне можно попробовать авторский мармелад с необычным вкусом
08 февраля 2024, 09:30

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

В Коломне можно попробовать мармелад из Мячковского лука. Об этом сообщил корреспондент.
Рецепт необычного мармелада придумала жительница Коломны Александра Нилова. Производством мармелада девушка занимается уже около трех лет и в её коллекции мармелад из айвы с кориандром, из яблочного желе с рябиной и самогоном, а с недавних пор появился мармелад из Мячковского лука.

«Луковый мармелад – это такая закуска к мясу или к сыру, которая идёт к горячим блюдам. То есть, это не сладкая история, это не десерт, это закуска из очень хорошо и долго тушёного лука… Для того, чтобы он получился характерного красноватого оттенка, можно использовать красный лук, а если его нет, то туда кладётся красное сухое вино столовое. Туда ещё добавляется бальзамический уксус – он придаёт и кислинку, и красивый цвет красноватый… Плюс туда добавляются приправы: обязательно тимьян, или чабрец мы его называем, розмарин, чёрный перец, соль, лавровый лист и чеснок», — поделилась Александра Нилова.

Стоит отметить, что в скоро времени предпринимательница планирует расширить производство на территории Арт-квартала «Патефонка».

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