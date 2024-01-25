Подмосковные школьники могут принять участие в создании музейного путеводителя

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Старшеклассники приглашаются к участию в профильной образовательной программе «Мастерская по созданию музейного путеводителя. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«К участию приглашаются ученики 9-11 классов образовательных организаций Московской области, отобранные по результатам оценки мотивационного эссе и выполнения отборочного задания. В рамках программы участники погрузятся в разработку музейного путеводителя, аудиогида и квеста для выставки, посвященной советскому модернизму 1920–1930-х годов, в музее «Новый Иерусалим», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что участников программы ждут увлекательные интерактивные занятия, мастер-классы, вторческие тренинги, а также обучение социокультурного проектирования, маркетингу и музейной коммуникации
заявки для участия принимаются до 4 февраля 2024 года. Подробности программы можно найти на официальном сайте образовательного центра «Взлет».
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