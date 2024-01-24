Порядка 23 миллионов туристов посетили Московскую область за год

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В 2023 году Московская область приняла свыше 23 миллионов туристов. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Количество туристов в Подмосковье с каждым годом увеличивается.
Стоит отметить, что самыми популярными направлениями у туристов были Сергиев Посад, Коломна, Одинцово, Серпухов, Истра и Дмитров.
Кроме этого, в новогодние праздников Подмосковье посетили 2,1 млн человек.
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«<…>Во многом привлекательность Подмосковья для туристов обусловлена насыщенной культурно-развлекательной программой. Так, на территории Московской области в прошлом году было организовано и проведено 30 масштабных праздничных и культурно-массовых мероприятий, которые посетили более 300 тысяч человек. А посещаемость парков выросла почти на 30%»,— поделилась вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Кроме этого, в новогодние праздников Подмосковье посетили 2,1 млн человек.
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Мира Полтева