Подмосковный врач Тен дала советы по подготовке к отдыху в жарких странах

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Россиянам, решившим провести новогодние и рождественские праздники в жарких странах, не следует в первые три дня отдыха дегустировать новые блюда. Сначала нужно позволить организму адаптироваться, заявила руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.
«И детям, и взрослым не рекомендуется в первые три дня дегустировать новые блюда. Надо сначала дать организму отдохнуть, привыкнуть, а потом уже пытаться начинать приём всяких экзотических блюд. То есть не нужно в первый же день в Таиланде попробовать земляных или дождевых червей», – отметила Тен.Врач рассказала, что в путешествии взрослые переносят акклиматизацию легче чем дети. При этом чем старше ребёнок, тем легче он переносит изменения внешних факторов, таких как длительность светового дня, влажность и освещённость.
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Лора Луганская