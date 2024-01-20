Популярный греческий пляж Навагио может исчезнуть

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Популярный среди туристов пляж кораблекрушений Навагио, который находится на греческом острове Закинф, может исчезнуть.
Об этом пишет российская Ассоциация Туроператоров (АТОР) в Telegram-канале.
Навагио известен как пляж кораблекрушений из-за судна «Панагиотис», севшего на мель в 1980 году. За последнее десятилетие из-за оползней и штормов состояние судна значительно ухудшилось. Корабль продолжает разрушаться.
Ранее путешественник Юрий Малых назвал минусы популярных направлений, где зимуют россияне. Своё мнение он опубликовал в личном блоге на платформе «Дзен». Индонезийский остров Бали Малых считает психдиспансером для богатых русских. По его мнению, на курорт приезжают «продавцы успешного успеха, папкины криптомиллиардеры, эксперты по техникам дыхания через нестандартные отверстия».
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Навагио известен как пляж кораблекрушений из-за судна «Панагиотис», севшего на мель в 1980 году. За последнее десятилетие из-за оползней и штормов состояние судна значительно ухудшилось. Корабль продолжает разрушаться.
«Островные власти, турбизнес и жители опасаются, что в течение нескольких лет судно может быть полностью смыто водой», —сказано в сообщении.Муниципалитет Закинфа предложил ввести платный вход на пляж, а полученные средства отправить на консервацию объекта.
Ранее путешественник Юрий Малых назвал минусы популярных направлений, где зимуют россияне. Своё мнение он опубликовал в личном блоге на платформе «Дзен». Индонезийский остров Бали Малых считает психдиспансером для богатых русских. По его мнению, на курорт приезжают «продавцы успешного успеха, папкины криптомиллиардеры, эксперты по техникам дыхания через нестандартные отверстия».
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Мария Фирсова