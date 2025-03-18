В Альянсе туристических агентств раскрыли минусы введения курортного сбора

Алтай, Минводы, Карелию, Тюменскую область и Сибирь станут самыми популярными направлениями туризма в 2025 году. К соответствующим выводам пришло исследование сервиса «Яндекс Путешествий». На сегодняшний день, как отмечается, также растет популярность ноктуризма — путешествиями, ориентированными на получение впечатлений в ночное время.