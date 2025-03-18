В Альянсе туристических агентств раскрыли минусы введения курортного сбора

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Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян раскрыл плюсы и минусы курортного сбора.
Напомним, в России с 2018 по 2024 год действовал курортный сбор на объектах туристической инфраструктуры. 1 января текущего года срок действия данного эксперимента истек.
По его словам, многие депутаты решили, что это обязанность, и начали вводить сборы даже в отдаленных областях, где «на весь район полтора отеля».
Специалист подчеркнул, что курортный сбор должны были взимать только на тех территориях, куда туристы ехали массово. В непопулярных местах для туризма введение подобного сбора может вовсе уничтожить его развитие навсегда, считает Мкртчян.
Тем временем вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил Агентству городских новостей «Москва», что опровергли информацию о том, что на курортах Египта россияне массово болеют ротавирусом.
При этом он добавил, что при возникновении первых симптомов инфекции необходимо сразу обращаться к врачам через страховую компанию, чтобы страховка покрыла лечение.
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«Плюсы понятны — улучшилась туристическая инфраструктура на территориях, где проводился эксперимент. Минусы в том, что эксперимент признали успешным и дали право депутатам муниципальных советов собирать обязательный туристический налог, а не курортный сбор», — пояснил Мкртчян в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, многие депутаты решили, что это обязанность, и начали вводить сборы даже в отдаленных областях, где «на весь район полтора отеля».
Специалист подчеркнул, что курортный сбор должны были взимать только на тех территориях, куда туристы ехали массово. В непопулярных местах для туризма введение подобного сбора может вовсе уничтожить его развитие навсегда, считает Мкртчян.
Тем временем вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил Агентству городских новостей «Москва», что опровергли информацию о том, что на курортах Египта россияне массово болеют ротавирусом.
«Страховые компании не фиксируют увеличения количества обращений за медицинской помощью у туристов в Египте. Роспотребнадзор и органы здравоохранения Египта не обозначили статус эпидемии. Информация официально не подтверждена», — сказал Горин.
При этом он добавил, что при возникновении первых симптомов инфекции необходимо сразу обращаться к врачам через страховую компанию, чтобы страховка покрыла лечение.
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Элина Позднякова