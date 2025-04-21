В Казани могут открыть минеральные источники для привлечения туристов

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Представители ассоциации «Санатории Татарстана» предложили возобновить добычу минеральной воды в Казани на территории бывшего городского санатория, а также построить питьевые бюветы в парке Горького и на набережной Казанки. Об этом сообщил руководитель организации Евгений Терентьев.
«Потребуется провести анализ состава воды, оценить объем запасов и получить заключение о ее лечебном свойстве. Далее предлагается рассмотреть возможность строительства питьевых бюветов в парке Горького и на набережной», — рассказал Терентьев в беседе с «Татар-информом».
По его словам, эти объекты основательно увеличат возможности для поддержания здоровья для жителей Казани и туристов.
Отмечается, что данный проект будет первым и пока единственным в Татарстане примером, где организуют доступный питьевой бювет с минеральной водой в городской среде.
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