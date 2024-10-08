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Россиянам раскрыли, где можно увидеть китов в стране

Турэксперт Ансталь заявила, что увидеть китов можно на Шантарских островах
08 октября 2024, 20:47
Фото: iStock/ANDREYGUDKOV

Фото: iStock/ANDREYGUDKOV

Тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что увидеть китов в России можно, отправившись в Мурманск или на Шантарские острова.


«Если брать что-то эксклюзивное, нетронутое и очень впечатляющее, то это тур на Шантарские острова. Там есть бухта Врангеля, куда единовременно заплывает до 40 особей китов. Туристы просыпаются утром в палатках под дыхание китов, либо можно на рассвете покататься на сапах, наслаждаясь зрелищем. Это абсолютно безопасно. Такая поездка оставляет массу восхищений, но на острова попасть не так просто», — пояснила в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Ранее Наталия Ансталь заявила, что для отдыха осенью с детьми внутри России лучше всего подойдут Сочи, Санкт-Петербург, а также Калининград.

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Эксперт Становкин: самыми выгодными для отпуска в 2025 году будут июль и октябрь
05 октября 2024, 19:46

Фото: iStock/inewsistock

Июль и октябрь 2025 года станут самыми выгодными месяцами для отпуска работающих по пятидневному графику россиян. Об этом рассказал директор по коммуникациям сервиса путешествий «МТС Travel» Сергей Становкин в беседе с РИА Новости.
В пятницу правительство России утвердило календарь рабочих и праздничных дней на предстоящий год. По нему новогодние каникулы продлятся 11 дней: с 29 декабря по 8 января. Традиционных длинных выходных в феврале и марте не будет, а вот в майские праздники россияне будут отдыхать четыре дня в начале месяца и столько же в честь Дня победы. Ещё четыре выходных ждут россиян в июне и три – в ноябре.

Исходя из этого, Становкин отметил, что самыми выгодными месяцами для отпуска станут июль и октябрь. В них будет по 23 рабочих дня. Также полноценно отдохнуть удастся в апреле, сентябре и декабре, где будет по 22 рабочих дня. А меньше всего работать придётся в январе – там будет всего 17 рабочих дней.

Однако между новогодними каникулами и ближайшими рабочими выходными будут только четверг и пятница. Поэтому тем, кто соберётся продлить свой отдых, не придётся терять заработок за эти дни.

Эксперт напомнил, что чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже оплачивается каждый из них. В связи с этим, брать отпуск в продолжение праздников удобно, но не всегда выгодно.

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Турагент Ансталь рекомендовала отдохнуть с семьёй в Сочи или Петербург
02 октября 2024, 19:28

Фото: iStock/Eugene03

Турагент Наталия Ансталь заявила, что для отдыха осенью с детьми внутри России лучше всего подойдут Сочи, Санкт-Петербург, а также Калининград.
«Можно рассмотреть Санкт-Петербург, остановиться в уютном отеле. Посетите основные достопримечательности, развод мостов. Можно слетать в очень красивый Калининград, съездить в Зеленоградск и увидеть настоящий город кошек, где почти на каждом здании изображена какая-нибудь красивая кошечка, есть специальные переходы для кошек, лавочки в виде кошек», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Также для путешествий с семьёй хороши Казань и Карелия, добавила специалист.

Ранее Наталия Ансталь заявляла, что основным плюсом отдыха в бархатный сезон является цена, которая значительно ниже той, которую туристы платят в летнее время.

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Турэксперт Ансталь назвала основной плюс отдыха в бархатный сезон
Турэксперт Ансталь: Цены на отдых в бархатный сезон значительно ниже
01 октября 2024, 20:35

Фото: iStock/frantic00

Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что основным плюсом отдыха в бархатный сезон является цена, которая значительно ниже той, которую туристы платят в летнее время.
«Температура на курортах не такая высокая, как в самый пик сезона, что дает возможность насладиться отдыхом без жуткой жары. Кроме того, в бархатный сезон меньше туристов с детьми, что для некоторых является важным показателем. Да и в целом в этот период туристов меньше», — добавила в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Ранее сообщалось, что согласно исследованию сервиса путешествий МТС Travel, наиболее популярным направлением путешествий на ноябрьские выходные для россиян стал Сочи. Так, спрос на это направление вырос почти в три раза.

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#спрос
#туризм
#осень
#отпуск
#путешествия
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Студенты предложили идеи продвижения культурного кода Большого Серпухова
01 октября 2024, 19:20

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Серпухове во Дворце торжеств «Центральный» отметили Всемирный день туризма. Для студентов Серпуховского и Губернского колледжей организовали игровую практику, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Студенты отправились в виртуальное путешествие, во время которого исследовали культурный код Большого Серпухова. Руководила занятиями профессор Финансового университета при правительстве, председатель Туристической гильдии при СТПП Татьяна Романишина. Ребята прослушали лекцию о том, что такое программа «Культурный код Подмосковья», а также разобрали эту тему на примере Серпухова, городов Пущино и Протвино», – рассказали в администрации.
Восемь студенческих команд представили жюри проектные работы, с вариантами продвижения культурного кода Большого Серпухова. Среди идей – экскурсионные программы, тематические кафе и новые арт-пространства.

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#туризм
#подмосковье
#московская область
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Названо самое популярное направление на ноябрьские выходные
МТС Travel: Сочи стал самым популярным направлением путешествий
01 октября 2024, 18:31

Фото: iStock/Marina Denisenko

Согласно исследованию сервиса путешествий МТС Travel, наиболее популярным направлением путешествий на ноябрьские выходные для россиян стал Сочи.
Так, спрос на это направление вырос почти в три раза.

Как передают «Известия», в тройке лидеров в этом рейтинге также оказались Москва и Санкт-Петербург.

До этого сообщалось, что в Кузбассе появилось одно из красивейших и уютных мест региона. Так, в посёлке Боровом обновили главный сквер.

«В сквере у ДК полностью заменили асфальтное покрытие, смонтировали бордюрный камень и желоба для водоотведения, установили игровую, детскую спортивную площадку и воркаут-зону – все с безопасным резиновым покрытием», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы мэрии Кемерова.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и туризма Подмосковья разработало специальный маршрут к 100-летию кончины патриарха Московского и всея Руси святителя Тихона.

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В Подмосковье открыли туристический маршрут по местам жизни святителя Тихона
27 сентября 2024, 16:33

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Министерство культуры и туризма Подмосковья разработало специальный маршрут к 100-летию кончины патриарха Московского и всея Руси святителя Тихона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Эту дату будут отмечать в будущем году.
Маршрут связан с жизнью и служением святителя Тихона. Он позволит ощутить духовную атмосферу святых мест и насладиться красотами столицы и Московской области.
«В первый день маршрута участникам предлагают отправиться в Успенский собор Московского Кремля. Именно там святитель Тихон совершал служения, вдохновляя прихожан на молитву и саморазвитие. Во второй день туристы посетят Троице-Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде. Она стала местом духовного вдохновения для патриарха Московского и всея Руси», – уточнили в министерстве.
Третий день маршрута пройдёт в Коломне. Туристам предстоят прогулка по Коломенскому кремлю и посещение Успенского собора. Далее гости отправятся в Клин, где побывают в церкви патриарха Всероссийского.

Подробнее с маршрутом можно ознакомиться на туристическом портале Подмосковья.

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Более десятка парковых кафе и ресторанов Подмосковья вошли в «Осенний гастропутеводитель»
Более 10 парковых кафе и ресторанов вошли в «Осенний гастропутеводитель»
26 сентября 2024, 20:48

Фото: пресс-служба АНО «МосОблПарк»

В парках Московской области сегодня работают более 60 кафе и ресторанов.
Об этом сообщила «Радио 1» директор автономной некоммерческой организации «МосОблПарк» Ксения Васильева.

АНО выпустила «Осенний гастропутеводитель» по паркам Подмосковья. В нём представлены подборка кафе и ресторанов в областных парках, а также эксклюзивное осеннее меню.
«Мы впервые запустили именно «Осенний гастропутеводитель» и именно по нашим подмосковным паркам. На сегодняшний день у нас в Московской области – 194 парка культуры и отдыха, а к концу года ожидаем увеличения их числа до 208. На территории наших парков активно развиваются сервисы и услуги, в том числе гастрономические. Почему мы выпустили этот путеводитель? Потому что в парках Подмосковья на сегодняшний день работает более 60 кафе и ресторанов. Ресторанный бизнес в парках активно развивается, формируя гастрономическую культуру как среди жителей, так и среди гостей региона», – отметила Васильева.

Фото: пресс-служба АНО «МосОблПарк»

Она подчеркнула, что в парках Московской области последние два года развивают деятельность уже зарекомендовавшие себя подмосковные сети ресторанов и кафе. В «Осенний гастропутеводитель» вошли более десятка заведений.
«Среди них – сеть семейных ресторанов «Ботаника» в парках Балашихи, Раменского и Павловского Посада, ресторан «Все сезоны» в парке «Ёлочки» городского округа Домодедово, кафе «Малевич» в одноимённом парке Одинцовского городского округа и ресторан «Шишки-Мишки» в лесопарке «Шишкин лес» городского округа Истра. Философия нашей гастрокультуры – это своя подмосковная сеть ресторанов по паркам. И мы сейчас активно это развиваем», – поделилась собеседница «Радио 1».

Фото: пресс-служба АНО «МосОблПарк»

По словам Ксении Васильевой, в путеводителе дан полный перечень блюд, представленных в парковых кафе и ресторанах.
«Наши предприниматели совершенно открыты, и всё, что они заявляют, какие картинки они в меню показывают, всё это соответствует действительности. Если написано, что можно заказать салат с инжиром и пармским окороком, тёплый брауни и крем с вишней, то, приехав, вы действительно всё это найдёте и получите несказанное удовольствие», – заверила директор АНО «МосОблПарк».
Фото: пресс-служба АНО «МосОблПарк»

Она отметила, что «Осенний гастропутеводитель» по паркам Подмосковья адресован не только жителям региона, но и туристам, которые сейчас активно путешествуют по Московской области и подмосковным паркам.
«Ни для кого не секрет, что наша Московская область в период летних, зимних каникул и выходных стала прирастать большим количеством туристов и дачников. Это люди, как правило, из Москвы или из ближайших регионов, где уровень сервисов и услуг достаточно высок. И требования к сервисам и услугам, в том числе и к гастрономическим, растёт с каждым годом», – добавила Васильева.
Осенний гастропутеводитель можно найти на страницах «МосОблПарка» во «ВКонтакте» и «Дзене». Там можно посмотреть режим работы кафе и ресторанов, найти осенние блюда, которые представлены в меню, и либо заранее забронировать место, либо приехать.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Еще одна страна открывает безвиз с Россией
Зимбабве может ввести безвиз для российских туристов в ноябре
25 сентября 2024, 06:31

Фото: istock/Tatiana Terekhina

Россия и Зимбабве готовят соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев общегражданских паспортов, которое может быть подписано в ноябре. Об этом сообщил посол РФ в Зимбабве Николай Красильников в интервью «Известиям».
«Проект соглашения о взаимной отмене визовых требований находится на рассмотрении зимбабвийской стороны. Планируем подписать его в рамках пятого заседания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в Москве 5-7 ноября», — уточнил дипломат.
Красильников отметил, что Зимбабве представляет интерес для российских туристов благодаря своим природным достопримечательностям, однако низкий пассажиропоток связан с отсутствием прямых рейсов и высокими ценами на авиабилеты. Стоимость перелета с пересадкой в ОАЭ превышает 60 тыс. рублей в одну сторону.

Тем не менее, Зимбабве активно работает над привлечением туристов, предлагая развитую инфраструктуру, особенно в районе города Виктория-Фоллс.

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Туристы в Москве чаще всего бывают на Красной площадь и в Большом театре
24 сентября 2024, 13:47

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Почти половина жителей России посещают Москву хотя бы раз в год. Любимыми локациями для туристов являются Красная площадь, Большой театр и Третьяковская галерея.
Результаты исследования в рамках премии правительства Москвы в сфере столичного гостеприимства «Путеводная звезда» приводит «Газета.Ru».

Третьяковская галерея, Красная площадь и памятник «Рабочий и колхозница» стали любимыми местами не только для гостей столицы, но и для ее жителей.

При этом туристы выделили музей современного искусства «Гараж» (24%) и Музей космонавтики (29,1%). А вот Дарвиновский музей, музей-заповедник «Коломенское», Новодевичий монастырь и театр «Геликон Опера» спросом среди приезжих практически не пользуются.

Основная масса туристов посещают в Москве Красную площадь (50,8%), Большой театр (49,7%), Третьяковскую галерею (42,3%); Парк Горького (40,8%), Парк «Зарядье» (34,9%). Они также предпочитают посетить ВДНХ и Пушкинский музей.

А вот москвичи любят МХТ им. А.П. Чехова, Дарвиновский музей и музей-заповедник «Царицыно».

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#россияне
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