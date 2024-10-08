Россиянам раскрыли, где можно увидеть китов в стране

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Тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что увидеть китов в России можно, отправившись в Мурманск или на Шантарские острова.
«Если брать что-то эксклюзивное, нетронутое и очень впечатляющее, то это тур на Шантарские острова. Там есть бухта Врангеля, куда единовременно заплывает до 40 особей китов. Туристы просыпаются утром в палатках под дыхание китов, либо можно на рассвете покататься на сапах, наслаждаясь зрелищем. Это абсолютно безопасно. Такая поездка оставляет массу восхищений, но на острова попасть не так просто», — пояснила в беседе с NEWS.ru Ансталь.
Ранее Наталия Ансталь заявила, что для отдыха осенью с детьми внутри России лучше всего подойдут Сочи, Санкт-Петербург, а также Калининград.
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Мелисса Тимофеева