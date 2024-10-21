Россиянам раскрыли опасность отдыха в Дубае

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Председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму политолог-международник Энес Караханов заявил, что в настоящее время российские туристы рискуют, отдыхая в ОАЭ, так как есть вероятность попасть под обстрелы хуситов в стране.
«Резкое падение цен на туры в Дубай по сравнению с традиционно доступным Таиландом — это тревожный индикатор. Ситуация усугубляется тем, что хуситские группировки уже осуществляли ракетные атаки на территорию ОАЭ, а Иран открыто угрожает ударами по нефтяным объектам стран Персидского залива. Из-за активной диверсионной деятельности западных стран на Ближнем Востоке и реальной угрозы ракетных ударов российским туристам настоятельно рекомендуется выбирать места отдыха в пределах РФ», — пояснил в беседе с NEWS.ru Караханов.
Ранее стало известно, что в последние месяцы россияне начали все чаще выбирать Японию в качестве туристического маршрута.
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Мелисса Тимофеева