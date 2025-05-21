Россияне назвали главные критерии выбора новых направлений для отдыха

Некоторые российские туристы (18%) принципиально выбирают для отдыха места, в которых еще не были, а другие (34%) предпочитают новые направления, но возвращаются туда, где им понравилось больше всего. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на аналитиков агрегатора туров Onlinetours.