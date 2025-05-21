Россияне назвали главные критерии выбора новых направлений для отдыха

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Некоторые российские туристы (18%) принципиально выбирают для отдыха места, в которых еще не были, а другие (34%) предпочитают новые направления, но возвращаются туда, где им понравилось больше всего. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на аналитиков агрегатора туров Onlinetours.
При этом 32% опрошенных любят отдыхать в проверенных местах, а 16% и вовсе ездят только туда, где уже бывали.
Большинство туристов (38%) выбирают направления для отдыха, исходя из собственного опыта, тем временем 28% респондентов доверяют турагентам, при этом на мнение блогеров полагается лишь 3% россиян.
Новые направления россияне выбирают из-за цены, безопасности и климата. При этом культура страны практически значения не имеет.
В свою очередь специалист управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Анастасия Найшева рассказала в беседе с RT, что туристы из России смогут расплачиваться картой «Мир» не только в странах СНГ, но и в ряде государств дальнего зарубежья.
Она также добавила, что картой «Мир» можно оплачивать услуги российских сервисов в Казахстане, Турции и Армении.
Однако, по словам Найшевой, лучше всего взять с собой наличные деньги.
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Большинство туристов (38%) выбирают направления для отдыха, исходя из собственного опыта, тем временем 28% респондентов доверяют турагентам, при этом на мнение блогеров полагается лишь 3% россиян.
«Экзотические страны, такие как Вьетнам, Китай или Куба, вызывают интерес у россиян: 20% мечтают там побывать, 42% считают их привлекательными, а 16% уже посетили эти направления», — говорится в статье.
Новые направления россияне выбирают из-за цены, безопасности и климата. При этом культура страны практически значения не имеет.
В свою очередь специалист управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Анастасия Найшева рассказала в беседе с RT, что туристы из России смогут расплачиваться картой «Мир» не только в странах СНГ, но и в ряде государств дальнего зарубежья.
«В этом году карты «Мир» свободно принимаются в Абхазии, Белоруссии, Таджикистане, Азербайджане, Южной Осетии. Из стран дальнего зарубежья «Мир» принимают на Кубе, в Венесуэле, Вьетнаме, Лаосе», — отметила специалист.
Она также добавила, что картой «Мир» можно оплачивать услуги российских сервисов в Казахстане, Турции и Армении.
Однако, по словам Найшевой, лучше всего взять с собой наличные деньги.
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Элина Позднякова