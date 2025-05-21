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Россияне назвали главные критерии выбора новых направлений для отдыха

Onlinetours: у жителей России вызывают интерес экзотические страны
Фото: iStock/FTiare

Фото: iStock/FTiare

Некоторые российские туристы (18%) принципиально выбирают для отдыха места, в которых еще не были, а другие (34%) предпочитают новые направления, но возвращаются туда, где им понравилось больше всего. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на аналитиков агрегатора туров Onlinetours.
При этом 32% опрошенных любят отдыхать в проверенных местах, а 16% и вовсе ездят только туда, где уже бывали.

Большинство туристов (38%) выбирают направления для отдыха, исходя из собственного опыта, тем временем 28% респондентов доверяют турагентам, при этом на мнение блогеров полагается лишь 3% россиян.

«Экзотические страны, такие как Вьетнам, Китай или Куба, вызывают интерес у россиян: 20% мечтают там побывать, 42% считают их привлекательными, а 16% уже посетили эти направления», — говорится в статье.

Новые направления россияне выбирают из-за цены, безопасности и климата. При этом культура страны практически значения не имеет.

В свою очередь специалист управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Анастасия Найшева рассказала в беседе с RT, что туристы из России смогут расплачиваться картой «Мир» не только в странах СНГ, но и в ряде государств дальнего зарубежья.

«В этом году карты «Мир» свободно принимаются в Абхазии, Белоруссии, Таджикистане, Азербайджане, Южной Осетии. Из стран дальнего зарубежья «Мир» принимают на Кубе, в Венесуэле, Вьетнаме, Лаосе», — отметила специалист.

Она также добавила, что картой «Мир» можно оплачивать услуги российских сервисов в Казахстане, Турции и Армении.

Однако, по словам Найшевой, лучше всего взять с собой наличные деньги.

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13 мая 2025, 15:02

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Цены на проживание в отелях в России за год выросли на 10-20%. Такую оценку дала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
«Стоимость размещения в премиальных отелях поднялась на 20%, в бюджетных — на 10%. При этом авиа- и железнодорожные билеты подорожали на 20%. Цены на проживание в сезон в стране выросли в экономсегменте на 10%, в премиальном – на 20%. Цены на авиа- и железнодорожные билетов увеличились на те же 20%», – пояснила Ломидзе NEWS.ru.
Эксперт отметила, что путешествующие внутри страны туристы стали чаще добираться до места отдыха на автомобиле. В 2023 году их доля составляла 40% от всех туристов, путешествующих по России, в 2024-м – уже 50%. В этом году показатель будет ближе к 60%, заключила Ломидзе.

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Российские туристы отравились в Таиланде экзотическим фруктом
Российские туристы попали в больницу Таиланда из-за отравления фруктом
06 мая 2025, 12:47

Фото: iStock/ sudok1

Больничной койкой завершился для российских туристов поездка в Таиланд. Сразу пять человек попали в больницу с отравлением.
Как сообщает издание Khaosod, россияне решили попробовать экзотический фрукт в национальном парке Кхаунанайлуанг в провинции Сураттхани на юге страны. Туристы съели дикую хурму. Через некоторое время у них началась рвота и ряд симптомов интоксикации.

В итоге пятерых человек доставили в больницу с пеной изо рта. Еще двое россиян отказались от госпитализации. Пациентам провели промывание желудка и назначили лечение.

В начале мая в номере отеля на Бали погиб россиянин Артем Афонин. Тело 28-летнего российского бизнес-коуча обнаружили в номере с пакетом на голове и ремнем на шее. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Комары атаковали российских туристов на популярных курортах Египта
Российские туристы столкнулись с нашествием комаров на курортах Египта
06 мая 2025, 10:40

Фото: istockphoto/nechaev-kon

Российские туристы в Египте стали объектом нападения со стороны комаров. У отдыхающих зафиксированы жуткие укусы по всему телу.
Как стало известно SHOT, в отелях курорта Шарм-эль-Шейха наблюдается большое скопление комаров, что нехарактерно для этого периода. Туристы рассказывают о многочисленных укусах, после которых появляется зудящая боль. Многие отдыхающие предпочитают не выходить из номеров.

При этом использование защитных средств не помогают от египетских комаров. Пятизвездочные отели начали обработку территорий.

Специалисты заявляют, что аномальное нашествие комаров на египетском курорте связано с тем, что на Шарм-эль-Шейхе большую часть апреля дул северный ветер, что стало благоприятной обстановкой для «кровососов».

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Российского блогера занесли в черный список турецкого отеля
Блогер Александр Лещев попал в черный список отеля в Турции
03 мая 2025, 13:51

Фото: istockphoto/structuresxx

Турецкий отель внес российского блогера в черный список за пару дней до заселения. Rixos Sungate заблокировал Александра Лещева без объяснений причин.
Как сообщает SHOT, у инфлюэнсера была договоренность с пятизвездочным Rixos Sungate. Лещев проводил в своем блоге рекламу отеля, привлекая новых потенциальных клиентов, а за это должен был получить лучшие условия для отдыха. По окончании пиар-кампании блогер планировал провести встречу с подписчиками на курорте. Но вместо апартаментов мужчине и его дочери за пару дней до вылета предложили обычные номера.

Попытка выяснить причины отказа отеля от договоренностей привели к тому, что блогера занесли в черный список, а его бронь номера отменили.

Блогер подчеркивает, что ранее уже сотрудничал с Rixos Sungate. По его словам, за рекламу в своем блоге ему предоставляли виллу на период отдыха на курорте.

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Россиянам назвали города с самым бюджетным проживанием на майские праздники
Дешевле всего на майские праздники можно отдохнуть в Тюмени
23 апреля 2025, 11:59

Фото: iStock/Lordn

Дешевле всего отдых на майские праздники в текущем году обойдётся россиянам в Тюмени, где средняя стоимость одной ночи в отеле составила порядка 4000 рублей. Такие данные появились после исследования сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».
«В целом средняя стоимость забронированной ночи в российских гостиницах и апартаментах составляет 6300 рублей. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым бюджетным направлением оказалась Тюмень, где средняя цена составила 3800 рублей», — приводит «Москва 24» данные исследования.

Также недорого обойдётся отдых в Новосибирске, где за ночь в отеле можно в среднем отдать 4000, и в Смоленске, там стоимость одной ночи обойдётся примерно в 4300 рублей.

Кроме того, ночь в отеле или апартаментах обойдётся до 5000 рублей, в Ессентуках, Астрахани, Рязани, Вологде и Горно-Алтайске.

Тем временем эксперт центра «Профессии будущего» Анна Сайгина рассказала в беседе с RT, как грамотно спланировать отпуск в мае 2025 года.

«Многие хотят присоединить несколько дней отпуска к майским праздникам, ключевой момент — правильно выбрать даты. Если часть отпуска придётся на 2, 3, 7, 8 или 10 мая, вы получите больше денег, чем если бы эти дни оставались обычными выходными», — отметила Сайгина.

При этом она предупредила, что не стоит брать отпуск во второй половине мая, так как это экономически нецелесообразно.

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