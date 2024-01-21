Россиянка рассказала, что на Пхукете «не избежать откровенных танцев»

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Российская путешественница отправилась на тайский курорт Пхукет и осталась довольна местной атмосферой.
Своим мнением о курорте она поделилась с порталом «Тонкости туризма» на «Дзене». По словам девушки, ночью туристы едут в Патонг на улицу Бангла-Роуд, планируя «хорошенько оторваться».
Кроме баров в Патонге работает ночной рынок с едой и вещами. Цены еда особо не отличаются от цен в других местах, а вот вещи достаточно дорогие. Туристка отмечает, что отпуск на тайском курорте вышел душевным, хоть и дорогим. Тур на 12 ночей обошёлся в 240 тысяч рублей.
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«Мы там были пару раз, просто гуляли, но это совсем не наш вид досуга. Если говорить коротко, то любят это место те, кто хотят отдохнуть по-взрослому. В основном европейцы. Кстати, если пойдете туда просто прогуляться ночью, то зрелища очень откровенных танцев не избежать», — вспоминает россиянка.
«На экскурсии мы потратили еще 47 тысяч рублей, плюс с собой брали 2 тысячи долларов, но от них осталось совсем ничего», —рассказала девушка.Другая туристка побывала в китайском Шанхае. Её удивило отсутствие одной привычной вещи в городских заведениях— туалетов, пишет «Лента.ру».
«Я не понимаю, как тогда китайцы там едят, пьют кофе и куда они потом ходят справлять нужду. Подруга, которая живет в Шанхае, рассказала, что это китайцы. Им всё равно, хоть на улице справлять нужду, хоть где», — рассказала девушка.Читайте также:
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Мария Фирсова