Радио1
Главная / Новости / Туризм/ Россиянка рассказала, что на Пхукете «не избежать откровенных танцев»

Россиянка рассказала, что на Пхукете «не избежать откровенных танцев»

21 января 2024, 14:34
Фото: istockphoto/kitzcorner

Фото: istockphoto/kitzcorner

Российская путешественница отправилась на тайский курорт Пхукет и осталась довольна местной атмосферой.
Своим мнением о курорте она поделилась с порталом «Тонкости туризма» на «Дзене». По словам девушки, ночью туристы едут в Патонг на улицу Бангла-Роуд, планируя «хорошенько оторваться».

«Мы там были пару раз, просто гуляли, но это совсем не наш вид досуга. Если говорить коротко, то любят это место те, кто хотят отдохнуть по-взрослому. В основном европейцы. Кстати, если пойдете туда просто прогуляться ночью, то зрелища очень откровенных танцев не избежать», — вспоминает россиянка.

Кроме баров в Патонге работает ночной рынок с едой и вещами. Цены еда особо не отличаются от цен в других местах, а вот вещи достаточно дорогие. Туристка отмечает, что отпуск на тайском курорте вышел душевным, хоть и дорогим. Тур на 12 ночей обошёлся в 240 тысяч рублей.

«На экскурсии мы потратили еще 47 тысяч рублей, плюс с собой брали 2 тысячи долларов, но от них осталось совсем ничего», —рассказала девушка.
Другая туристка побывала в китайском Шанхае. Её удивило отсутствие одной привычной вещи в городских заведениях— туалетов, пишет «Лента.ру».

«Я не понимаю, как тогда китайцы там едят, пьют кофе и куда они потом ходят справлять нужду. Подруга, которая живет в Шанхае, рассказала, что это китайцы. Им всё равно, хоть на улице справлять нужду, хоть где», — рассказала девушка.
Читайте также:

Популярный греческий пляж Навагио может исчезнуть

Блогер Малых назвал Бали психдиспансером для богатых русских

Россиянка побывала в Шанхае и удивилась отсутствию туалетов
#таиланд
#курорт
#туризм
#новости
#общество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Популярный греческий пляж Навагио может исчезнуть
20 января 2024, 10:58

Фото:istockphoto/SHansche

Популярный среди туристов пляж кораблекрушений Навагио, который находится на греческом острове Закинф, может исчезнуть.
Об этом пишет российская Ассоциация Туроператоров (АТОР) в Telegram-канале.

Навагио известен как пляж кораблекрушений из-за судна «Панагиотис», севшего на мель в 1980 году. За последнее десятилетие из-за оползней и штормов состояние судна значительно ухудшилось. Корабль продолжает разрушаться.

«Островные власти, турбизнес и жители опасаются, что в течение нескольких лет судно может быть полностью смыто водой», —сказано в сообщении.
Муниципалитет Закинфа предложил ввести платный вход на пляж, а полученные средства отправить на консервацию объекта.

Ранее путешественник Юрий Малых назвал минусы популярных направлений, где зимуют россияне. Своё мнение он опубликовал в личном блоге на платформе «Дзен». Индонезийский остров Бали Малых считает психдиспансером для богатых русских. По его мнению, на курорт приезжают «продавцы успешного успеха, папкины криптомиллиардеры, эксперты по техникам дыхания через нестандартные отверстия».

Читайте также:

Блогер Малых назвал Бали психдиспансером для богатых русских

Отели Абхазии существенно подняли цены

Туристы отправились в Нью-Йорк и остались недовольны карманниками и запахом
#пляжи
#греция
#туристический маршрут
#туризм
#туристы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье горнолыжный курорт «Яхрома» готов к приему гостей
19 января 2024, 16:05

Фото: Евгений Рой

После обильных снегопадов трассы горнолыжных курортов Яхромы готовы к приему гостей. Об этом сообщил корреспондент.
Даже в сильный снегопад и метель горнолыжный курорт в Дмитровском округе пользуется популярностью у туристов.

«Катание на горных лыжах после снегопада — одно удовольствие! Свежий снег на трассах приятно хрустит и делает склоны еще более удобными для катания<…> В прошлые выходные из-за морозов посетителей в Парке «Яхрома» было немного, но зато уже начиная с вечера пятницы здесь ожидают наплыва туристов и спортсменов», — поделилась представитель горнолыжного курорта Парк «Яхрома» Инесса Кузнецова.

Стоит отметить, что в комплекс «Яхрома» оборудован современными трассами, для гостей представлен широкий выбор оборудования для любого уровня подготовки, а также комфортабельные отели и рестораны.

Читайте также:

Назван самый выгодный для путешествий в феврале город

В России спрос на отдых в санаториях превышает предложение

Московский регион возглавил январский рейтинг направлений для отдыха компаниями
#подмосковье
#горные лыжи
#курорт
#парк
#снег
#выходные
#яхрома
#дмитров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Назван самый выгодный для путешествий в феврале город
Исследование OneTwoTrip: Выгоднее всего путешествовать в феврале в Ярославль
18 января 2024, 17:48

Фото: istockphoto.com/nantonov

Согласно исследованию OneTwoTrip, наиболее выгодно путешествовать в феврале в Ярославль, где бронь номера отеля подешевела в четыре раза.
Так, теперь ночь в отеле в городе обойдётся в 2 500 рублей.

Как пишет Газета.ру, также дешевле отдыхать в Петрозаводске, где номер стоит около 3 100 рублей.

Дешевле стало отдохнуть и в таких городах, как Сортавале, Геленджике, Калининграде, Пятигорске, Кисловодске и Эльбрусе.

Ранее исполняющий обязанности президента российского Союза туриндустрии Илья Уманский рассказал, что с начала 2023 года спрос на бронирование туров на лето по России вырос на 10-15% по сравнению с показателями прошлого года.

Читайте также:

Россиянам назвали лучшее время для бронирования туров на лето

Туристы отправились в Нью-Йорк и остались недовольны карманниками и запахом

Россиянка побывала в Шанхае и удивилась отсутствию туалетов
#бронирование
#туризм
#рекомендации
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам назвали лучшее время для бронирования туров на лето
В Союзе туриндустрии заявили о возможности сейчас сэкономить на летнем отдыхе
18 января 2024, 13:46

Фото: IStock/Tatiana Terekhina

С начала 2023 года спрос на бронирование туров на лето по России вырос на 10-15% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом «Радио 1» рассказал исполняющий обязанности президента российского Союза туриндустрии Илья Уманский.
По словам эксперта, такой подход поможет сэкономить на летнем отпуске в несколько раз. Он призвал обращать россиян внимание на акции у туроператоров, авиа- и железнодорожных компаний.
«Сейчас есть акции раннего бронирования, это позволяет купить тур в несколько дешевле. При этом, напомню, что раннее бронирование не предполагает полной оплаты. Для того, чтобы зафиксировать за собой номер, достаточно внести от 10 до 30 процентов. Вся остальная сумма оплачивается летом, ближе к сезону или какими-то другими рассрочками», — отметил он.
Уманский отметил, что каждый год россияне для отдыха по России выбирают три направления: Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Но также растёт интерес и к отдыху в новых регионах.
«Основной спрос будет на Черноморском побережье – это и Краснодарский край, и Крым, им Абхазия и тому подобное. Но, конечно, сейчас идёт расширение географии поездок. Невозможно даже назвать регион, который сегодня не пользуется популярностью у туристов. Сейчас стало модно путешествовать в новые регионы, сейчас растёт интерес к автомобильному туризму», — заключил Илья Уманский.
Читайте также:

Отели Абхазии существенно подняли цены

В России спрос на отдых в санаториях превышает предложение

Петербург стал самым популярным внутренним направлением в новогодние праздники
#отдых
#россияне
#регионы
#бронирование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Туристы отправились в Нью-Йорк и остались недовольны карманниками и запахом
17 января 2024, 18:20

Фото: РИА Новости/Дмитрий Паршин

Туристы из Британии отправились в Нью-Йорке и пожаловались на карманников и запах мочи, который преследовал их на главной площади города Таймс-сквер.
Express пишет, что приехавшие в Америку туристы из Европы назвали достопримечательность ужасающей.

«Я остановилась недалеко от Таймс-сквер. Утром там меньше людей, но по вечерам очень многолюдно и ужасно. Люди ведут себя грубо. Там много продавцов автобусных туров, не принимающих «нет» в качестве ответа», —возмущается британка Лорна.
Британец с ником Eiu80 советует путешественникам избегать посещения данного места в выходные дни в декабре.

«Люди не обращают внимания на то, куда они идут. Постоянно смотрят в свои телефоны и сталкиваются друг с другом», — рассказывает турист.
Туристка с ником Cosmogirl29 предупреждает, что на Таймс-сквер нужно защищаться от карманников и следить за кошельками, телефонами и сумками.

«Это был ужасный опыт. Больше всего меня беспокоило то, что наша группа не чувствовала себя безопасно. Тротуары невыносимо пахли мочой и травкой. На улицах повсюду был разбросан мусор. Пьяные бездомные лежали посреди тротуаров, по которым приходилось идти. Очень тревожное и угнетающее место», —вспомнил поездку другой турист. Его цитирует Daily Star.
Ранее российская туристка побывала в китайском Шанхае. Её удивило отсутствие одной привычной вещи в городских заведениях— туалетов, пишет «Лента.ру».

«Я не понимаю, как тогда китайцы там едят, пьют кофе и куда они потом ходят справлять нужду. Подруга, которая живет в Шанхае, рассказала, что это китайцы. Им всё равно, хоть на улице справлять нужду, хоть где», — рассказала девушка.
Читайте также:

Россиянка побывала в Шанхае и удивилась отсутствию туалетов

Блогер Малых назвал Бали психдиспансером для богатых русских

Отели Абхазии существенно подняли цены
#туризм
#путешествие
#туристы
#новости
#путешествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отели Абхазии существенно подняли цены
Отели Абхазии подняли цены на летний сезон-2024 на 15-20%
17 января 2024, 13:27

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщают, что отели Абхазии повысили цены на летний сезон-2024 на 15-20%.
Стоимость размещения в Абхазии вырастет в гостиницах, располагающих развитой инфраструктурой и собственным трансфером.

Туроператора АЛЕАН сообщает, что цены на 30% подняли отели, которые перешли на систему «все включено»: «Европа», Гранд отель «Россия» и «Страна Души».

Некоторые гостиницы увеличили тарифы более среднего по рынку: на 30, 40, а иногда и на 100%.

Компания «Русский Экспресс» считает, что такой рост цен отпугнёт постоянных клиентов. Они при планировании отдыха теперь будут ждать снижения цен или спецпредложений.

Читайте также:

В России спрос на отдых в санаториях превышает предложение

Посольство РФ на Маврикии призывает к бдительности из-за циклона «Белаль»

Блогер Малых назвал Бали психдиспансером для богатых русских
#курорт
#туризм
#туристы
#отель
#отдых
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блогер Малых назвал Бали психдиспансером для богатых русских
17 января 2024, 09:21

Фото: istockphoto/grinvalds

Путешественник Юрий Малых назвал минусы популярных направлений, где зимуют россияне.
Своё мнение он опубликовал в личном блоге на платформе «Дзен». Индонезийский остров Бали Малых считает психдиспансером для богатых русских. По его мнению, на курорт приезжают «продавцы успешного успеха, папкины криптомиллиардеры, эксперты по техникам дыхания через нестандартные отверстия».

«Бали — это разрекламированный магнит для странных личностей, которые здесь находят свой рай и источник силы, открывают третий глаз и становятся навсегда счастливыми», — с иронией пишет Юрий Малых.
Впечатление от острова блогеру испортили пробки под солнцем, пьяные австралийцы, маргинальная европейской молодежи, а также дорогое пиво и большое количество китайцев. По мнению Малых, отправляться на остров на всю зиму не стоит. Также блогер не советует для этих целей Таиланд и Индию.

Идеальной страной для зимовки является, по мнению блогера, Вьетнам.

«Тут и красные флаги повсюду висят для тех, кто по Советскому Союзу ностальгирует. И за маленький пластиковый столик — выпить по-братски — местные постоянно приглашают! Вьетнамцы — народ широкой души, и этим очень сильно похожи на нас!» — считает Малых.
Также во Вьетнаме есть шансы найти русскоговорящего местного, детсады и русские школы и самые лояльные цены на алкогольные напитки.

Читайте также:

Посольство РФ на Маврикии призывает к бдительности из-за циклона «Белаль»

На тайском курорте обнаружили ядовитых медуз

В России спрос на отдых в санаториях превышает предложение
#туризм
#отдых
#туристы
#зима
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Турагент Мир назвал самое выгодное время для покупки туров
Турагент Мир рекомендовал покупать туры после новогодних праздников
16 января 2024, 18:40

Фото: istockphoto.com/Oselote

Турагент Дмитрий Мир заявил, что наиболее выгодным для покупки туров временем является период после новогодних праздников, поскольку ажиотаж спадает и цены снижаются.
«Но цены всё же несколько выросли по сравнению с прошлым годом. Так, в этот же период ещё год назад недельный отдых в турецкой Сиде или Алании можно было приобрести всего за 35 600 рублей. И в эту стоимость входили все услуги — от перелета до проживания во вполне комфортных отелях», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Мир.

По словам специалиста, теперь разница в цене в сравнении с прошлогодней может составить от 10 до 15 тыс. рублей.

Ранее выяснилось, что в этом году туристический поток в санаториях РФ может вырасти на 2-3% в сравнении с 2023 годом.

Читайте также:

В России спрос на отдых в санаториях превышает предложение

Число бронирований отелей в Абхазии россиянами увеличилось вдвое

Петербург стал самым популярным внутренним направлением в новогодние праздники
#отдых
#цены
#туризм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посольство РФ на Маврикии призывает к бдительности из-за циклона «Белаль»
16 января 2024, 14:00

Фото: istockphoto/Artem Zakharov

Российских туристов, которые отдыхают на Маврикии, призвали быть осторожными из-за циклона «Белаль», который обрушился на курортную африканскую страну.
Об этом россиян предупредило посольство РФ в Порт-Луи. На курорте сохраняется опасность, которая связана с сильным ветром, волнами и последствиями наводнения.

Пока никто из россиян не обращался за помощью в посольство.

«Информацией о каких-либо пострадавших из числа россиян не располагаем», — сообщили в посольстве.

Ранее российское посольство дало рекомендацию россиянам не посещать Папуа-Новую Гвинею из-за беспорядков, которые там вспыхнули.

Из-за дестабилизации внутриполитической обстановки россиянам рекомендовали воздержаться от посещения государства до того, как будет урегулирована ситуация. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление диппредставительства. Известно, что россияне за помощью в посольство не обращались.

Читайте также:

Россиянам порекомендовали не отправляться в путешествие в Папуа-Новую Гвинею

Россиянка побывала в Шанхае и удивилась отсутствию туалетов

Блогер Ершова сравнила русских мужчин с новозеландцами одной фразой
#россия
#посольство
#туризм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф