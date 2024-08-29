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«Сэкономить деньги»: Туроператор рассказал про цены на путешествия в бархатный сезон

Туроператор Мкртчян: бархатный сезон — возможность сэкономить деньги
29 августа 2024, 13:51
Фото: iStock/marchmeena29

Фото: iStock/marchmeena29

В бархатный сезон, с 1 сентября по 31 октября, большинство россиян планируют путешествовать по стране. Так, на внутрироссийские направления приходится 82% купленных авиа- и 96,5% ж/д билетов. Но какая обстановка с ценами, и насколько выгодно ехать на отдых в начале осени?
Вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» сообщил, что в бархатный сезон грядет снижение цен по многим направлениям.

«В июле и августе всегда самые высокие цены, а потом будет снижение везде: в Петербурге, в Калининграде, в Казани, в Екатеринбурге. Все российское побережье станет дешевле: черноморское, каспийское, балтийское. В Сочи, например, номер, который в августе стоит 15-20 тысяч рублей в сутки, в сентябре будет стоить на 20-30% меньше. На неделю выйдет на семью примерно 60 тысяч. На Тихом океане тоже ожидается снижение цен с 1 сентября», — рассказал эксперт.



Он добавил, что цены снизятся не только на гостиницы и отели, но и на авиа- и ж/д билеты.

«Например, нижняя полка купэ из Москвы в Адлер в августе стоит 15 тысяч рублей, а в октябре будет 10. После 15 сентября ожидаются массовые обвалы путешествий, поэтому многие компании устраивают распродажи. Бархатный сезон – возможность сэкономить деньги», — подчеркнул собеседник.

По его словам, существуют так называемые «низкие» и «высокие» даты для покупки билетов.

«Если в низкие даты, то можно покупать в последний момент, а в высокие даты нужно приобретать билеты далеко заранее. Низкие даты — это с конца октября до 20 декабря: куда бы не поехали — распродажи. Также будет с 1 февраля и до середины марта. А высокие даты — это, например, 30 декабря, январь, майские праздники. Здесь нужно покупать и бронировать сильно заранее», — уточнил туроператор.

Из зарубежных стран в сентябре и октябре, как сказал Алексан Мкртчян, подешевеет только Турция.

«Все остальное будет дорожать. В ОАЭ уехать недорого сейчас, а потом у них жара закончится, и начнется высокий сезон. То же самое с Тайландом: сейчас можно улететь на двоих за 150 тысяч рублей, а если в конце декабря, то уже за 350 тысяч», — поделился эксперт.

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Стало известно, что россияне чаще всего забывают в путешествии
tutu: Чаще всего россияне забывают одежду и обувь в путешествии
26 августа 2024, 19:53

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Аналитики сервиса tutu провели исследование и выяснили, что чаще всего россияне в поездках забывают одежду и обувь.
На втором месте в этом рейтинге оказались косметические и уходовые средства, на третьем – техника.

Также довольно часто забытыми оказываются еда и напитки, лекарства, украшения.

«Замыкают рейтинг забытых вещей деньги и банковские карты, рюкзаки, сумки и чемоданы, кипятильник, одеяло, а также документы: паспорт, страховку, билеты. Еще 1,96% участников оставляли в путешествии ключи от дома», — добавили в беседе с Газета.ру эксперты.

Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показал, что 25% россиян считают, что пик карьерного развития наступает в возрасте 35-39 лет.

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#путешествие
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Турэксперт Барзыкин заявил о преимуществах для россиян безвиза со Шри-Ланкой
22 августа 2024, 20:17

Фото: iStock/jon chica parada

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что безвизовый режим со Шри-Ланкой даёт россиянам и экономию средств, и возможность проще посещать интересный для них курорт.
«До 31 мая у нас там была льгота, по которой визы выдавались бесплатно, а теперь мы вошли в перечень 30 с лишним стран, имеющих безвизовый режим, поэтому при обеспечении мер безопасности это будет достойная и емкая дестинация. Плюс безвизовый режим —это минимум 15-20% плюс к потоку, а россияне, конечно, чувствительны к этому, потому что стоимость визы составляла 70$», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Барзыкин.

Ранее совместное исследование ЮMoney и туроператора Anex показало, что у россиян возрос интерес к круизам.

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#туризм
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Фестиваль «Путешествуй» соберёт в Раменском представителей туристической отрасли
20 августа 2024, 22:33

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

14 сентября в Раменском городском округе пройдёт большой туристический фестиваль «Путешествуй». На него соберутся представители всех сфер туризма, крупных предприятий и малого бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, при информационной поддержке которого проходит мероприятие.
«Цель фестиваля – популяризация туризма, приобщение людей к путешествиям. Организаторы стремятся представить как можно больше туристических маршрутов и необходимых атрибутов для поездок. На площадке можно будет посетить выставку туристической техники, включая дома на колёсах, квадроциклы и многое другое», – говорится в сообщении.
На выставке представителей Туристко-информационных центров России посетители смогут узнать о лучших направлениях для путешествий. Туристические фирмы и агентства предложат актуальные туры и услуги. Компании, организующие походы, кемпинги и сплавы, поделятся опытом и предложениями для активного отдыха.

На фестивале предусмотрена детская программа – большая зона отдыха с мастер-классами и играми. Также во время мероприятия состоится концерт.

Для участия в фестивале до 5 сентября необходимо заполнить анкету. Вход для посетителей будет свободным.

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В Подмосковье принимают гостей более 50 объектов сельского туризма
20 августа 2024, 21:01

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Провести выходные или остаток летних каникул в Московской области можно на фермах. Агротуризм в последнее время активно развивается в регионе, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Гостям предлагают активный досуг на природе, рыбалку, кулинарные мастер-классы, экскурсии, знакомство с обитателями хозяйств, дегустацию фермерской продукции и возможность проживания в уютных домиках.
«В 26 муниципалитетах региона функционируют 52 объекта сельского туризма. Пять из них открыты в городском округе Коломна. Среди них - «Экодеревушка», гости которой могут увидеть крокодилов, посетить улиточную ферму и контактный зоопарк. В Орехово-Зуевском округе работают четыре объекта агротуризма. На ферму «Северный олень» советуют приезжать с детьми. Они смогут покормить оленей, пони, лошадей и других животных. На домодедовской ферме «Калачёво» посетителей научат готовить около 20 сортов сыра и печь домашний хлеб», – перечислили в министерстве.
Узнать адреса объектов сельского туризма в Московской области можно на сайте в прикреплённом файле.

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Назван основной тренд туристического летнего сезона 2024 года
Исследование: Россияне чаще стали интересоваться круизами
20 августа 2024, 19:55

Фото: iStock/Rawpixel

Совместное исследование ЮMoney и туроператора Anex показало, что у россиян возрос интерес к круизам.
«Один из трендов летнего сезона 2024 года — круизы. Так, в июле покупок круизов было на 21% больше, чем в июне, а количество покупателей — на 22% больше. При этом оборот платежей стал на 4% ниже. Средний чек в июне был на 26% выше, чем в июле, и достигал 5 662 рубля», — пояснила в беседе с Газета.ру руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Также наши соотечественники, отдыхающие с детьми, стали чаще отдавать предпочтение путешествиям с пятизвёздочными отелями.

Ранее сообщалось, что в последнее время отмечается возросший интерес граждан России к европейским путешествиям.

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#отель
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SHOT: Сотни российских туристов не могут вылететь из египетской Хургады
18 августа 2024, 09:26

Фото: istockphoto/canbedone

Российские туристы не могут вылететь в Москву из египетской Хургады. Задержка вылета рейса UJ 601 составляет уже более десяти часов.
Пассажиры рассказали, что самолёт Airbus A320, принадлежащий частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines, должен был вылететь накануне, 17 августа, в 17:00 по местному времени. Однако время отправления борта раз за разом переносили, передаёт телеграм-канал SHOT.

После очередного переноса времени вылета около 200 туристов заселили в местный отель. Среди пассажиров, напрасно ожидающих вылета домой, есть пожилые люди и дети. В пять утра 18 августа туристов снова привезли в аэропорт, но посадка до сих пор не началась. По словам возмущённых пассажиров, перевозчик не предоставил им положенные в таких случаях напитки и питание.

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Названы направления, куда снизились цены на авиабилеты за год
За год упали цены на авиабилеты в Ереван, Баку и Ташкент
15 августа 2024, 14:43

Фото: iStock/PeopleImages

Аналитики сервиса «Купибилет» сообщили, что в августе в сравнении с аналогичным показателем прошлого года снизились цены на авиабилеты в Ереван, Баку и Ташкент.
А вот авиамаршрут в Дубай, подешевев в начале лета, сейчас снова прибавил в цене, отметили эксперты.

«В июне стоимость билетов упала на 37%, однако в июле она резко возросла на 23%, достигнув 34 130 рублей, и продолжила рост в августе, увеличившись на 27% — до 42 776 рублей», — уточнили в беседе с RT аналитики.

А в пресс-службе Международного аэропорта Новокузнецк Б.В. Волынова сообщили, что прямые рейсы Новокузнецк-Иркутск-Новокузнецк продлили, и теперь кузбассовцы смогут посетить даже зимний Байкал.

«Зимний Байкал не менее прекрасен. Благодаря взаимодействию с авиакомпанией и поддержке Правительства Кузбасса удалось согласовать слоты всесезонно. Надеемся сохранить маршрут и на следующий весенне-летний период», — приводит «Сiбдепо» слова управляющего директора аэропорта Новокузнецк Кирилла Ермакова.

Ранее сообщалось, что в последнее время отмечается возросший интерес граждан России к европейским путешествиям.

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Россияне стали активно использовать стыковочные маршруты для поездок в Европу
13 августа 2024, 12:05

Фото: istockphoto/FTiare

В последнее время отмечается возросший интерес граждан России к европейским путешествиям. Этому в немалой степени способствует появление большого количества стыковочных перелётов в Европу через постсоветские государства.
За год спрос на туристические поездки в Венгрию, Черногорию, Грецию, Болгарию, Португалию, Германию и на Кипр стал выше в среднем на 20-70%, сообщает «Коммерсант». Растёт также и продолжительность поездок, а затраты туристов на отдых в европейских странах сопоставимы с расходами на отпуск в уже привычной Турции.

Россияне адаптировались к усложнившейся процедуре получения шенгенских виз и стыковочным перелетам. Эксперты в туристической отрасли также связывают возросший интерес к европейскому отдыху с появлением новых авиамаршрутов. Если раньше в роли основных логистических хабов выступали Стамбул, Дубай и Белград, то сейчас доступны пересадки в странах СНГ и Грузии.

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Турэксперт Ансталь объяснила, почему all inclusive никогда не исчезнет из Турции
Турэксперт Ансталь: Без all inclusive Турция потеряет много туристов
12 августа 2024, 21:45

Фото: iStock/Freeartist

Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь предположила, что Турция не откажется от системы all inclusive («все включено»), поскольку это повлечёт за собой потерю большого числа туристов.
«В последнее время в Турции чаще поднимается вопрос об отмене системы «все включено». И в отношении российских туристов такое решение негативно отразится на туризме. Это приведёт к снижению количества посетителей в отелях, так как для россиян система «все включено» — это излюбленная история. Не каждый турист, отправляясь в Турцию, будет готов доплачивать за каждую опцию», — высказала своё мнение в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Ранее специалисты ассоциации «Турпомощь» заявляли, что альтернативными путями выезда из Анапы могут стать Сочи или Минеральные воды.

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