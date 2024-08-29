«Сэкономить деньги»: Туроператор рассказал про цены на путешествия в бархатный сезон

Фото: iStock/marchmeena29
В бархатный сезон, с 1 сентября по 31 октября, большинство россиян планируют путешествовать по стране. Так, на внутрироссийские направления приходится 82% купленных авиа- и 96,5% ж/д билетов. Но какая обстановка с ценами, и насколько выгодно ехать на отдых в начале осени?
Вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» сообщил, что в бархатный сезон грядет снижение цен по многим направлениям.
Он добавил, что цены снизятся не только на гостиницы и отели, но и на авиа- и ж/д билеты.
По его словам, существуют так называемые «низкие» и «высокие» даты для покупки билетов.
Из зарубежных стран в сентябре и октябре, как сказал Алексан Мкртчян, подешевеет только Турция.
Читайте также:
«Бархатный сезон»: Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву и Подмосковье
Турэксперт Сапронова назвала три основных плюса планирования отдыха осенью
Озвучены самые непопулярные для путешествий направления России
«В июле и августе всегда самые высокие цены, а потом будет снижение везде: в Петербурге, в Калининграде, в Казани, в Екатеринбурге. Все российское побережье станет дешевле: черноморское, каспийское, балтийское. В Сочи, например, номер, который в августе стоит 15-20 тысяч рублей в сутки, в сентябре будет стоить на 20-30% меньше. На неделю выйдет на семью примерно 60 тысяч. На Тихом океане тоже ожидается снижение цен с 1 сентября», — рассказал эксперт.
Он добавил, что цены снизятся не только на гостиницы и отели, но и на авиа- и ж/д билеты.
«Например, нижняя полка купэ из Москвы в Адлер в августе стоит 15 тысяч рублей, а в октябре будет 10. После 15 сентября ожидаются массовые обвалы путешествий, поэтому многие компании устраивают распродажи. Бархатный сезон – возможность сэкономить деньги», — подчеркнул собеседник.
По его словам, существуют так называемые «низкие» и «высокие» даты для покупки билетов.
«Если в низкие даты, то можно покупать в последний момент, а в высокие даты нужно приобретать билеты далеко заранее. Низкие даты — это с конца октября до 20 декабря: куда бы не поехали — распродажи. Также будет с 1 февраля и до середины марта. А высокие даты — это, например, 30 декабря, январь, майские праздники. Здесь нужно покупать и бронировать сильно заранее», — уточнил туроператор.
Из зарубежных стран в сентябре и октябре, как сказал Алексан Мкртчян, подешевеет только Турция.
«Все остальное будет дорожать. В ОАЭ уехать недорого сейчас, а потом у них жара закончится, и начнется высокий сезон. То же самое с Тайландом: сейчас можно улететь на двоих за 150 тысяч рублей, а если в конце декабря, то уже за 350 тысяч», — поделился эксперт.
Читайте также:
«Бархатный сезон»: Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву и Подмосковье
Турэксперт Сапронова назвала три основных плюса планирования отдыха осенью
Озвучены самые непопулярные для путешествий направления России
Анастасия Бондарева