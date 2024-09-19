В 2024 году самый дорогой тур в России был приобретён за 28 миллионов рублей

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В нынешнем году в России самый дорогой тур был куплен за 28 миллионов рублей. На такую сумму семья из пяти человек смогла неплохо отдохнуть в турецком Кемере в течение месяца.
Естественно, за такие деньги на курорте российским туристам были предоставлены все услуги по системе «всё включено», а это значит, что отдыхала семья действительно на широкую ногу. Пляжи в Кемере по праву считаются одними из лучших в Турции. Этот курортный город весьма популярен у туристов, а значит отнюдь не дёшев.
Для сравнения, в прошлом году самый дорогой тур обошёлся российским туристам в 24,5 миллиона рублей. Правда длился он целых 67 дней. На протяжении этого времени семья из шести человек, из которых пятеро взрослых, наслаждалась комфортным отдыхом в турецкой Анталье.
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Александр Бойцов