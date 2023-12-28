Россиянка описала пятизвездочный отель на Кубе фразой «выжить будет сложно»

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Туристка из России отправилась на Кубу и дала советы, которые помогут путешественникам провести отпуск с комфортом в пятизвездочных отелях.
Своё мнение она опубликовала в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».
Путешественница советует оставлять подарки персоналу, ведь на Кубе культ чаевых возвели «в дикую степень».
Также не стоит опаздывать на приемы пищи: есть вероятность остаться без еды или чистых тарелок.
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«Выжить будет сложно», — такой фразой путешественница свои впечатления от поездки в Варадеро.
«Сначала вы нам подарки и чаевые, а потом мы, может быть, уберем ваш номер. Но это не точно», — вспоминает с иронией персонал блогерша.Путешественница рекомендует не забывать вещи на отельных кроватях.
«Все, что попало на кровать, считается подарком для горничной».На Кубу желательно брать все необходимое. На курорте найти батарейки, туалетные принадлежности или лекарства будет сложно. Туристам может потребоваться средство от комаров, но на острове купить его негде.
Также не стоит опаздывать на приемы пищи: есть вероятность остаться без еды или чистых тарелок.
«Следите за своими вещами на территории отеля. Даже если это отельное пляжное полотенце»,-предупредила путешественница.
«Даже для дорогущих отелей «пять звезд» тут нормально, что на белье будут пятна, мебель — в разводах, кондиционер будет течь, вентилятор скрипеть, холодильник дребезжать», — предупреждает россиянка.Читайте также:
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Мария Фирсова