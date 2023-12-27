В Сиднее туристы превратили популярный пляж в свалку после вечеринки

Фото: istockphoto/Utopia_88
Около десяти тысяч туристов праздновали Рождество на популярном пляже Бронте в Сиднее. В итоге он превратился в свалку.
Daily Mail, ссылаясь на мэра восточного пригорода Сиднея Уэверли Паулу Масселос, пишет, что её поразил разгромленный пляж. При этом в день мероприятия на месте находились полицейские и спасатели. Масселос требует, чтобы виновные закрыли огромный счет по уборке Бронте в счёт компенсации.
На кадрах, которые разместили в сети, заметно, что пляж завалили мусором, бутылками, пакетами.
Ранее российский путешественник Юрий Малых объездил полмира и рассказал о лучших городах для жизни. Своё мнение он сообщил в личном блоге на платформе «Дзен». По словам туриста, он пожил несколько месяцев в 9 городах, а дольше недели пробыл в 20-30 локациях. Лучшее место для жизни, по мнению Малых, Стамбул.
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На кадрах, которые разместили в сети, заметно, что пляж завалили мусором, бутылками, пакетами.
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Мария Фирсова