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Россиянка рассказала о жизни с мужем-итальянцем: «Печет пироги и делает десерты»

29 января 2024, 08:28
Фото: istockphoto/sakkmesterke

Фото: istockphoto/sakkmesterke

Россиянка, которая живёт в Италии, перечислила плюсы брака с местными мужчинами.
Об этом она написала в личном блоге под названием «Тут вам не там» на «Дзене». По её словам, итальянцы не стесняются проявлять чувства и бывают очень романтичными.

«Многие парни любят готовить, а мой муж постоянно печет пироги или делает десерты. Ему и в голову не приходит, что для меня видеть такое может быть удивительно», — рассказывает россиянка.

В Италии в семьях зачастую царит равноправие: работают и муж, и жена, поэтому домашние обязанности выполняют вместе.

«Да даже если женщина не работает, скорее всего, мужчина не будет сидеть сложа руки и ждать, пока все будет приготовлено и помыто», — утверждает россиянка.
Ранее путешественница Марина Ершова съездила в Новую Зеландию и сравнила новозеландцев с россиянами фразой «очевидный выбор». Своим мнением путешественница поделилась в блоге на платформе «Дзен».

По мнению девушки, новозеландцы полностью самостоятельны.

«Мне кажется, что в России все девушки считают своих парней нытиками, которые не могут прожить без женского ухода и внимания. Даже во взрослом возрасте многие мужики в России живут с мамой», —говорит Марнна Ершова.
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#туристы
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Россиянка описала номер в отеле на Домбае фразой «как в советском лагере»
28 января 2024, 18:48

Фото: istockphoto/ovbelov

Российская туристка отправилась на горнолыжный курорт Домбай и осталась недовольна условиями проживания в отеле в соседнем городе Теберда, где её разместили.
Впечатлениями туристка поделилась с порталом «Тонкости туризма» на платформе «Дзен». По словам туристки, хотя тур был в Домбай, её поселили в Теберде, которая находится рядом, потому что на самом курорте не осталось гостиничных номеров.
Туристка рассказала, что внутри отель оказался «пережитком прошлого».

«Номер — как в советском детском лагере, кровати тех же времен. Забитая дверь на балкон, вся промерзшая от холода, то есть, если хотелось подышать воздухом, приходилось спускаться к выходу из гостиницы, предварительно одевшись в теплое», — рассказывает туристка.
При этом расположение отеля женщине понравилось: из окон открывался красивый вид на горы. Не было претензий и к еде: кормили вкусной, но простой едой. В самом Домбае девушке тоже не понравились. Там она столкнулась с очередями на подъемник, в павильон проката и кафе.

«Сервис явно стоит доработать: реальность не соответствует ожиданиям нигде и портит настроение в поездке», —рассказывает девушка.
Туристка советует тем, кому важен комфорт, выбрать другие горнолыжные курорты.

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В Санкт-Петербурге львов увезли с Дворцового моста

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#туризм
#туристический маршрут
#отдых
#зима
#новости
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В Санкт-Петербурге львов увезли с Дворцового моста
28 января 2024, 13:30

Фото: istockphoto/Elena Iavorskaia

Скульптуры львов с причала Дворцового моста в Санкт-Петербурге демонтировали, чтобы отправить на реставрацию.
Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на пресс-службу Государственного музея городской скульптуры (ГМГС). Скульптуры с Адмиралтейской набережной пришлось демонтировать для ликвидации последствий действий вандалов. Вместе со львами забрали чугунные постаменты, на которых они стояли.

Медные скульптуры львов были изготовлены на петербургском Александровском чугунолитейном заводе. Их установили на набережной в 1832 году по указу императора Николая I.

Ранее сообщалось, что консульства Китая на время приостановят выдачу виз для туристов из РФ на неделю из-за китайского Нового года, информирует дипмиссия. С 10 по 17 февраля не будут работать консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске и Владивостоке.

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#санкт-петербург
#туризм
#туристический маршрут
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В Московской области создано уже более 50 объектов агротуризма
26 января 2024, 22:53

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В 24 городских округах Подмосковья сейчас уже расположено более 50 объектов агротуризма. Такие данные привёл зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Мы поддерживаем фермеров, в том числе тех, кто размещает объекты агротуризма в своих хозяйствах. Это позволяет привлечь на фермы больше жителей и гостей Подмосковья, увеличить объёмы реализации фермерской продукции. Гости региона могут не только посетить хозяйства, поучаствовать в мастер-классах и побывать на экскурсиях, но и попробовать блюда из натуральных ингредиентов. Сейчас в регионе расположено более 50 агротуристических объектов в 24 городских округах», – сказал Мурашов.
По данным Минсельхозпрода Подмосковья, сельхозтоваропроизводители региона включены в 90 туристических маршрутов. Так, в Дмитровском городском округе можно посетить Ремесленную Слободу Глушенковых в деревне Новлянки. Гости смогут побывать в столярной мастерской, испечь хлеб в русской печи, купить фермерский мёд, изготовить и расписать пряник.
В городском округе Коломна в рамках программы «Агротуризм» работает осетровая ферма Кидяева. Там выводят русско-ленских осетров. Туристы могут продегустировать и приобрести свежую и копчёную рыбу.

В Хотькове Сергиево-Посадского городского округа можно посетить Этнопарк «Кочевник». На верблюжьей ферме желающие смогут прокатиться верхом на животных, пройтись по зоодвору, отведать блюда бурятской кухни и других кочевых народов.

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#агротуризм
#фермерские хозяйства
#подмосковье
#московская область
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Консульства Китая сообщило о приостановке выдачи виз
Консульства Китая в РФ отправляются на каникулы с 10 по 17 февраля
25 января 2024, 18:16

Фото: istockphoto/Tzido

Консульства Китая на время приостановят выдачу виз для туристов из РФ на неделю из-за китайского Нового года, информирует дипмиссия.
С 10 по 17 февраля не будут работать консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске и Владивостоке.

Российских туристов, которые летят прямыми рейсами «Аэрофлота» на Хайнань или в Гонконг, каникулы не затронут, так как там действует безвизовый режим.

На Хайнане можно находиться без визы до 30 дней в том случае, если турист прилетел в аэропорт города Санья международным рейсом. В Гонконге не нужно разрешение на въезд, если путешествие будет длиться не более 14 дней. Безвизовые поездки организованных групп в рамках межправительственного соглашения продолжат.

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#китай
#визы
#туристический маршрут
#туристы
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Детей из Приморья будут отправлять на отдых в летние лагеря Северной Кореи
25 января 2024, 11:22

Фото: istockphoto/znm

Власти Приморского края планируют возобновить практику турпоездок в Северную Корею.
Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко на выставке-форуме «Россия», сообщает ТАСС. По его словам, субъект должен стать транзитной площадкой для турпоездок в КНДР. К примеру, в Приморье хотят отправлять детей в северокорейские летние лагеря, а также возобновить массовые туры для взрослых, как в годы СССР.

Кожемяко подчеркивает, что данные практики будут поэтапно возвращаться. В Северной Корее также готовы к возобновлению сотрудничества в этой сфере.

«Мы заинтересованы в развитии туризма в КНДР в силу того, что люди будут останавливаться в наших гостиницах, где-то потребуется оформление виз, где-то проживание, где-то знакомство с Приморьем», — сказал Олег Кожемяко.
Кожемяко оценивает туринфраструктуру соседней страны на четыре звезды.

«Великолепные горы, великолепная трасса широкая, пять километров спусков», — описал глава региона горнолыжный курорт Масикрен. А неподалеку устроен летний вариант размещения с пляжем в 5 км.
Ранее российский турист посетил Вьетнам и остался недоволен сервисом. Свои впечатления турист рассказал порталу «Тонкости туризма» на платформе «Дзен». Россиянин Иван решил жить в отеле в самом центре Нячанга. Персонал был гостеприимным, но обслуживание было не самым лучшим.

По словам Ивана, персонал отеля постоянно забывал подготовить ланч-боксы для утренних экскурсий, а горничные забирали грязные полотенца, но новые не приносила, а также не заправляли кровати.

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#туризм
#дети
#туристический маршрут
#путешествие
#новости
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Подмосковные школьники могут принять участие в создании музейного путеводителя
25 января 2024, 10:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Старшеклассники приглашаются к участию в профильной образовательной программе «Мастерская по созданию музейного путеводителя. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Программа «Мастерская по созданию музейного путеводителя» будет организована Государственным историко-художественны музей «Новый Иерусалим» и образовательным центром «Взлет».

«К участию приглашаются ученики 9-11 классов образовательных организаций Московской области, отобранные по результатам оценки мотивационного эссе и выполнения отборочного задания. В рамках программы участники погрузятся в разработку музейного путеводителя, аудиогида и квеста для выставки, посвященной советскому модернизму 1920–1930-х годов, в музее «Новый Иерусалим», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что участников программы ждут увлекательные интерактивные занятия, мастер-классы, вторческие тренинги, а также обучение социокультурного проектирования, маркетингу и музейной коммуникации

заявки для участия принимаются до 4 февраля 2024 года. Подробности программы можно найти на официальном сайте образовательного центра «Взлет».

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#выставки
#ученики
#подмосковье
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Россиянка описала отдых на Кубе: Настолько плохо, что даже хорошо
25 января 2024, 09:17

Фото: istockphoto/santypan

Путешественница отправилась на Кубу и рассказала, чем удивила её эта страна.
Свои впечатления она описала в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

«Мне недавно попалась на глаза фраза, что на Кубе настолько плохо, что даже хорошо. И, кажется, что-то в этом колорите есть»,-отметила россиянка.
К примеру, до недавнего времени на острове коров разрешалось выращивать только для получения молока. Сейчас запрет на забой снят, но люди продолжают отдавать государству большую часть мяса.

«Естественно, такой расклад владельцев коров не устраивает, поэтому животные периодически «исчезают», — рассказывает блогерша.
Ещё один факт, который удивил россиянку, ежегодная миграция крабов. Весной они направляются из лесов в сторону моря, чтобы размножаться. В это время толпы крабов оказываются на шоссе, а порой залезают в открытые окна.

Часто на обочинах кубинских дорог на горит трава.

«Это очень показательный факт, который прекрасно описывает кубинский менталитет. Зачем напрягаться и косить траву, если можно просто все поджечь?» —говорит путешественница.
Люди любят посидеть на ступеньках домов или на тротуарах. Так можно расслабиться и пообщаться.

«Всё равно платят копейки, зачем напрягаться»,-комментирует эту особенность блогер.
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#туризм
#туристы
#туристический маршрут
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Стало известно, популярность каких турнаправлений выросла у россиян в феврале
Исследование: У россиян вырос интерес к Шри-Ланке и Байкалу
24 января 2024, 18:35

Фото: istockphoto.com/slava296

Исследование OneTwoTrip показало, что россияне стали больше интересоваться такими туристическими направлениями для отдыха в феврале, как Шри-Ланка и Байкал.
Эти направления показали наиболее заметный рост спроса на февраль.

Кроме этого, граждане стали больше интересоваться отдыхом в Архангельске, Южно-Сахалинске, Териберке, Манжероке и Эльбрусе.

Как передаёт Газета.ру, в топ городов по востребованности вошли Эсто-Садок, Архыз, Домбай, Анапа, Минеральные Воды, Владивосток, Шерегеш, Тюмень и Махачкала.

Что касается зарубежных направлений в этом рейтинг, то здесь кроме Шри-Ланки лидирующие позиции занимают Грузия, Италия, Оман, Китай.

Ранее сообщались, что в 2023 году Московская область приняла свыше 23 миллионов туристов.

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#рейтинг
#россияне
#туризм
#отдых
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Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты
Альянс турагентств: авиабилеты в России подорожают на 20%
24 января 2024, 11:47

Фото: IStock/undrey

В России в 2024 году подорожают авиабилеты. По прогнозам аналитиков, стоимость увеличится примерно на 10% из-за того, что авиаторы давно не меняли ценники, а издержки на обслуживание авиапарка росли.
Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян уверен, что рост цен будет больше. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1».
«Ценники у авиаторов меняются несколько раз в год, естественно, всегда в сторону увеличения. О тех низких ценах, которые у нас были до ковида, мы можем только мечтать. Билет, который стоил пять тысяч, будет стоить шесть. То есть рост цен будет минимум 20 процентов. Единственное, пока удаётся сдерживать цены на билеты до Калининграда, Дальнего Востока, Магадана за счёт государственной поддержки», — сказал Мкртчян.
По словам эксперта, вырастут цены и на отели. Мкртчян отметил, что на это повлиял резкий рост спроса на отдых внутри страны.
«Те люди, которые раньше ездили за границу, сейчас отдыхают не на Кипре, в Греции, в Испании, а в России. Соответственно, отельеры четырёх и пяти звёзд, – то, чего катастрофически у нас не хватает, — поднимают цены. И мы видим, что отели в горнолыжном Сочи, которые три года назад стоили десять тысяч рублей в сутки, сейчас стоят 20. Рост за три года составил 100 процентов», — сказал Алексан Мкртчян.
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#отдых
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#туризм
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