«Рваное бельё и ротавирус»: Россиянин одной фразой описал поездку в Таиланд

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Российский турист отдыхал вместе с семьёй в Таиланде. Свои впечатления от путешествия в юго-восточную Азию он описал фразой: «Рваное бельё и ротавирус».
В номерах отеля не было Wi-Fi, сейфов, не работали обещанные русскоязычные каналы в телевизоре. Обслуга никак не реагировала на жалобы, только без конца обещая всё исправить. Уборку номеров проводили нерегулярно и некачественно, причём независимо от того, были оставлены чаевые или нет. Пыль, рваное бельё, грязные стаканы, муравьи на полу сопровождали весь отпуск россиян. К тому же, в отеле оказался ротавирус, о чём при заселении им не сообщили. И взрослые, и дети остались крайне недовольны таким отдыхом.
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Александр Бойцов