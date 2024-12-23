Аэрофлот начал продавать билеты со скидкой для детей на рейсы с первого января

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«Аэрофлот» объявил о начале продаж билетов со скидкой 50% для детей в возрасте от 2 до 12 лет в эконом-классе на внутренние рейсы России с датой вылета, начиная с 1 января 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.
«Аэрофлот с сегодняшнего дня устанавливает фиксированную скидку 50% от всех доступных тарифов класса Эконом при покупке авиабилетов для детей с 2-х до 12-ти лет для перелетов по России с датой вылета от 01.01.2025 года», — указано в сообщении.
Ранее стало известно, что московская межрегиональная транспортная прокуратура начнет проверку «Аэрофлота» из-за нарушений трудовых прав экипажей.
До этого появилась информация, что «Аэрофлот» официально сообщил о первой в России сделке «мокрого» лизинга самолётов. Авиакомпания возьмёт в аренду три широкофюзеляжных Airbus A330 вместе с экипажами у авиакомпании iFly.
«Аэрофлот» подал в суд на авиапроизводителя «Яковлева». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова