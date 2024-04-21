Россияне начали активно интересоваться летним отпуском в Европе

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Россияне начали активнее интересоваться летним отпуском в Европе. В официальных визовых центрах выстроились очереди за шенгенскими визами, сообщает РБК.
О росте в текущем году спроса на отпуск в европейских странах рассказала изданию гендиректор сети «Единый Визовый Центр» Алина Гафурова. По её словам, в настоящее время имеются трудности с получением долгосрочный виз, поэтому россияне начали чаще обращаться за помощью к агентам.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал о самых популярных среди россиян направлениях путешествий на майские праздники. Читайте об этом в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова