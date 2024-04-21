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Россияне начали активно интересоваться летним отпуском в Европе

РБК сообщает о росте спроса россиян на поездки в Европу
21 апреля 2024, 12:45
Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Россияне начали активнее интересоваться летним отпуском в Европе. В официальных визовых центрах выстроились очереди за шенгенскими визами, сообщает РБК.



О росте в текущем году спроса на отпуск в европейских странах рассказала изданию гендиректор сети «Единый Визовый Центр» Алина Гафурова. По её словам, в настоящее время имеются трудности с получением долгосрочный виз, поэтому россияне начали чаще обращаться за помощью к агентам.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал о самых популярных среди россиян направлениях путешествий на майские праздники. Читайте об этом в материале «Радио 1».

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#европа
#россияне
#туризм
#отпуск
#визы
Туристам раскрыли, когда в Дубай вернётся хороша погода
Синоптик Вильфанд пообещал хорошую погоду в Дубае уже 18 апреля
17 апреля 2024, 22:56

Фото: iStock/JandaliPhoto

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал улучшение погодных условий в Дубае уже с 18 апреля.
«Начиная уже с 18 апреля в Дубай возвращается вначале умеренная погода, переменная облачность, температура 26-27°C, а уже послезавтра обычная — 29-31°C и без осадков, малооблачная погода», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Вильфанд.

Специалист подчеркнул, что выпавшие на город осадки стали рекордными.

А юрист Илья Русяев отметил, что при таких форс-мажорных обстоятельствах расходы и все неудобства регулируются согласно договорам, заключённым с туроператором или страховой организацией.

«Вопросы компенсаций и помощи туристам в таких форс-мажорных обстоятельствах напрямую зависят от конкретных условий, прописанных в договоре с туроператором. Большинство туркомпаний предусматривают пункты, регулирующие свои обязательства перед клиентами при задержках из-за непреодолимых обстоятельств», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.

Он подчеркнул, что ситуация в Дубае вполне входит в пределы нормы для подобных форс-мажорных обстоятельств, а все вовлечённые в это стороны, включая авиакомпании, туроператоров, властей ОАЭ и страховщиков, предпринимают всё возможное для минимизации убытков и ущерба для туристов.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что массовых отказов туристов от поездок в ОАЭ на фоне непогоды в Дубае не наблюдается.

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#туристы
#расходы
#оаэ
#наводнение
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Турэксперт Мкртчян: Туристы не отказываются от поездок в Дубай из-за потопов
17 апреля 2024, 15:56

Фото: iStock/Katiekk2

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что массовых отказов туристов от поездок в ОАЭ на фоне непогоды в Дубае не наблюдается.
«Где-то 20-25 рейсов не вылетело вчера из России. Давайте 25 умножим в среднем на 150 человек, вот вчера не вылетело примерно 3,5 тыс. человек оттуда и туда. Вот с ними сейчас решаем вопрос по проживанию, по питанию. А те, кто летят в субботу, в пятницу, они спокойно все полетят», — прокомментировал в беседе с RT специалист.

Он объяснил такой спрос на путешествия в страну в том числе и с тем, что в ОАЭ стоимость туров ниже, чем, например, в Турции.

А чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев, устроивший накануне заплыв по затопленным улицам Дубая, сообщил о том, что в городе ввели «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных дождей.

«Большое количество автомобилей брошено посреди трасс. Власти объявили «оранжевый» уровень тревоги», — поделился в беседе с «Известиями» Мордовцев.

Ранее российская туристка Лариса Гулимова, находящаяся сейчас в отпуске в Дубае, рассказала о сильнейшем потопе в городе.

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#путешествия
#оаэ
#природа
#наводнение
#туризм
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Названы основные нюансы отдыха в Узбекистане
Тревел-блогер Ансталь рекомендовала не пить и не курить в общественных местах
12 апреля 2024, 19:18

Фото: iStock/Borisb17

Тревел-блогер Наталья Ансталь заявила, что при отдыхе в Узбекистане стоит учитывать, что это исламская страна, поэтому в общественных местах не рекомендуется распивать алкогольные напитки, а женщинам – курить.
Кроме этого, эксперт рекомендовала женщинам не оголять руки и ноги, а при посещении храмов надевать платок.

В целом, по словам Ансталь, Узбекистан – красивая страна, которую стоит посетить.

«Не стоит забывать про Самарканд, там обязательно стоит посетить некрополь Шахт Зинда, мечеть Биби-Ханым, а также комплекс имама Аль-Бухари. Бухара — это восточная сказка, где каждый уголок захватывает вас. Это минимальное количество того, что можно посмотреть в Узбекистане. Каждый сможет найти то, что ему по душе», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявлял о том, что на майские праздники наиболее популярными направлениями путешествий стали Краснодарский край и Минеральные воды, а также Москва, Санкт-Петербург.

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#узбекистан
#туризм
#отдых
#достопримечательности
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Турэксперт Барзыкин назвал самые популярные направления отдыха на майские
Турэксперт Барзыкин посоветовал посетить на майские Краснодарский край и Минводы
10 апреля 2024, 22:27

Фото: iStock/scaliger

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил о том, что на майские праздники наиболее популярными направлениями путешествий стали Краснодарский край и Минеральные воды, а также Москва, Санкт-Петербург.
Он отметил рост спроса на туры по Кавказу в сравнении с прошлым годом.

«На майские праздники лучше планировать свое путешествие по России, так как праздники прерывистые. Самые комфортные и популярные направления — Краснодарский край, Минеральные воды, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, а также Казань. Сейчас еще можно успеть купить билеты и забронировать отели по хорошей цене», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Барзыкин.

Ранее Юрий Барзыкин заявлял, что самыми бюджетными зарубежными направлениями для российских туристов летом 2024 года будут неавиационные направления.

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#туры
#краснодарский край
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Названы самые дешевые страны для туризма
Эксперты Барыкин: Белоруссия и Казахстан – самые бюджетные направления отдыха
10 апреля 2024, 05:04

Фото: iStock/FTiare

Самыми бюджетными зарубежными направлениями для российских туристов летом 2024 года будут неавиационные направления, рассказал «Ленте.ру» вице-президент Российского союза туриндустрии России Юрий Барзыкин. В частности, он упоямнул Белоруссию, Казахстан и Абхазию.
«Если говорить о ближнем зарубежье, то это Белоруссия, Абхазия, Казахстан, Армения, отчасти Грузия. Если брать уже чуть более отдаленное зарубежье, то это Египет, Турция. Шри-Ланку, конечно, не назовешь бюджетной, но там есть средний ценовой сегмент», – сказал Барзыкин.

Он также напомнил, что Китай более широко открыт для туристов. Также из-за жаркого климата дешевле станут поездки в Объединенные Арабские Эмираты.

«Европейские направления – нет. Туда нужно лететь транзитом, через другие страны, это в три раза дороже, чем раньше, не говоря уже о визах, картах, платежных документах. Но основной фактор роста цен – это, конечно, валютный курс. Ну и авиаперевозки. Дешевле всего там, где есть наземное сообщение. Либо массовая перевозка, как в случае Турции и Египта», – уточнил эксперт.

Ранее сообщалось, что китайские туристы едут в Россию из-за уникальных природных явлений. Байкал, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород – одни из самых популярных туристических направлений у китайцев.

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Названы самые популярные подмосковные города для путешествий на майские праздники
09 апреля 2024, 14:45

Фото: Istockphoto / yulenochekk

В загородных отелях и глэмпингах Московской области на майские праздники забронированы почти все места. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона, отметив, что отдых в Подмосковье в этот период традиционно пользуется высоким спросом.
«Самыми популярными направлениями для путешествий в этом году весной, как всегда, станут Коломна, Зарайск, Серпухов, Сергиев Посад, Дмитров и Истра. В Подмосковье наблюдается рост турпотока. Так, по итогам прошлого года регион посетили более 23 млн человек. Это более чем на 1 млн выше показателя 2022 года», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что длинные выходные ожидают россиян с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая.

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#майские праздники
#поездки
#московская область
#подмосковье
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Турэксперт Бобылёв объяснил запрет стран вывозить биоресурсы
05 апреля 2024, 19:57

Фото: iStock/Наталья Селиверстова

Эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев объяснил, что многие страны, как правило, ограничивают или вовсе запрещают вывоз биоресурсов и экзотических животных из-за их редкости и ценности.
«Страны, которые принимают большое количество туристов, борются с теми, кто пытается вывезти биоресурсы или каких-то экзотических животных. Их действия могут нанести непоправимый урон флоре и фауне конкретного государства, поэтому туристам не позволяют вывозить те же самые коралловые рифы», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Бобылев.

Он выразил поддержку подобной политике государств, поскольку благодаря этому сохраняется разнообразие дикой природы.

Ранее стало известно о том, что с 1 апреля текущего года Шри-Ланка вернула плату за визы для граждан России.

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#природа
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Стало известно, где можно бюджетно отдохнуть на майских
OneTwoTrip: Бюджетно отдохнуть россияне могут в Белоруссии и Вологде
04 апреля 2024, 18:05

Фото: iStock/bruev

Исследование OneTwoTrip показало, что на майских праздниках бюджетно отдохнуть россияне смогут в Вологде и Белоруссии.
Так, в Вологде можно найти отель стоимостью в 2 500 рублей за ночь, а перелёт в городо будет стоит 6 тыс. рублей. Что касается Белоруссии, то, например, в Гомеле ночь в отеле обойдётся в 3 тыс. рублей, а перелёт в одну сторону – 10 тыс. рублей.

Если рассматривать внутреннее направление туризма на майские праздники, то выгодно также отдохнуть в Ярославле, Череповце, Архангельске, Санкт-Петербурге и Москве. Как передаёт Газета.ру, среди зарубежный направлений в этом плане можно рассмотреть Армению, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявлял, что цены на туры на майские праздники на популярные для россиян направления довольно высокие, однако найти выгодный вариант можно.

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#путешествие
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Виза на Шри-Ланку вновь стала платной для россиян
01 апреля 2024, 15:04

Фото: iStock/FTiare

С 1 апреля текущего года Шри-Ланка вернула плату за визы для граждан России. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров.
«Шри-Ланка завершила программу по бесплатной выдаче виз, действовавшую с конца ноября 2023 года. Она распространялась на граждан семи стран, в том числе России. Таким образом, с 1 апреля туристические визы в эту страну вновь стали платными», — говорится на сайте ассоциации туроператоров.

Уточняется, что пилотный проект по бесплатным визам действовал до 31 марта. Теперь россиянам для путешествия на Шри-Ланку необходимо электронное разрешение на въезд, которое стоит 50 долларов. При этом оплатить его можно только с карт иностранных банков. Также можно оформить визу по прилёте в аэропорт. За неё придётся заплатить 60 долларов. Однако дети до 12 лет получают визы бесплатно.

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