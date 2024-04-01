Виза на Шри-Ланку вновь стала платной для россиян

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С 1 апреля текущего года Шри-Ланка вернула плату за визы для граждан России. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров.
«Шри-Ланка завершила программу по бесплатной выдаче виз, действовавшую с конца ноября 2023 года. Она распространялась на граждан семи стран, в том числе России. Таким образом, с 1 апреля туристические визы в эту страну вновь стали платными», — говорится на сайте ассоциации туроператоров.
Уточняется, что пилотный проект по бесплатным визам действовал до 31 марта. Теперь россиянам для путешествия на Шри-Ланку необходимо электронное разрешение на въезд, которое стоит 50 долларов. При этом оплатить его можно только с карт иностранных банков. Также можно оформить визу по прилёте в аэропорт. За неё придётся заплатить 60 долларов. Однако дети до 12 лет получают визы бесплатно.
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Элина Позднякова