Россиянам назвали цены новогодних каникул за границей

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Турагент Наталия Ансталь заявила, что новогодние каникулы в Турции на неделю для семьи из трёх человек обойдутся примерно в 300 тыс. рублей.
«Египет на семью из трех человек на семь ночей в отеле четыре звезды с функцией «все включено» обойдется в среднем в районе 250 тыс. рублей. Куба — старт от 550 тыс. рублей по тем же параметрам. В Турцию едут редко, там не сезон. Цены в среднем 280-300 тыс. рублей на троих», — пояснила в беседе с NEWS.ru Ансталь.Она отметила, что чем ближе даты новогодних каникул, тем новогодние туры как заграницу, так и внутри страны будут дороже. В этой связи специалист рекомендовала при желании отправится в праздничное путешествие позаботится о его организации уже сейчас.
Ранее Наталия Ансталь заявляла, что увидеть китов в России можно, отправившись в Мурманск или на Шантарские острова.
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Мелисса Тимофеева