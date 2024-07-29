У россиян набирают популярность комбинированные туры Турция — Греция

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Пресс-служба ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» сообщила, что фиксируется рост спроса у россиян на туры в Грецию.
В то же время не теряет популярности и Турция. Кроме того, специалисты отмечают, что среди российских туристов популярны комбинированные программы Турция — Греция.
А заслуженный юрист РФ Иван Соловьев напомнил о том, что, хотя отдых «дикарём», по сути, нигде не запрещён, туристом, планирующим самостоятельные путешествия, надо помнить о соблюдении законов и порядков той местности, куда они отправляются на отдых.
Ранее сообщалось, что Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов в рамках всероссийского проекта «ТропаМИРоссии» запустило обучающий онлайн-курс, нацеленный на развитие инфраструктуры пешего туризма в России.
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«Несмотря на заметные изменения в цене, Турция по-прежнему остаётся в пятёрке лидеров у российских туристов. Сильного оттока не наблюдается. Кроме того, в первом полугодии туристы из России заняли первую строчку рейтинга по турпотоку в Анталию. Берут также и комбинированные программы Турция — Греция», — приводит RT сообщение специалистов.
А заслуженный юрист РФ Иван Соловьев напомнил о том, что, хотя отдых «дикарём», по сути, нигде не запрещён, туристом, планирующим самостоятельные путешествия, надо помнить о соблюдении законов и порядков той местности, куда они отправляются на отдых.
«Прибрежные линии или территория у рек — это государственная собственность, где всё принадлежит народу. Там можно отдыхать. Но вопрос безопасности и от животных, и от людей в данном случае человек берет на себя. Никто его не застрахует. Также есть целый ряд законодательных норм, которые такой турист должен соблюдать. И, конечно, нужно соблюдать правила приличия», — отметил в беседе с Общественной Служба Новостей Соловьёв.
Ранее сообщалось, что Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов в рамках всероссийского проекта «ТропаМИРоссии» запустило обучающий онлайн-курс, нацеленный на развитие инфраструктуры пешего туризма в России.
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Мелисса Тимофеева