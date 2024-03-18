Тревел-блогер Ансталь назвала самые необычные законы ОАЭ

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Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь объяснила, что в Объединенных Арабских Эмиратах есть необычные для туристов законы, к которым она отнесла запрет на публичные танцы и употребление еды в транспорте.
«Нельзя танцевать в общественных местах, так как это считается неприличным. Танцевать можно либо у себя дома, либо в ночных клубах. Также запрещено есть и пить в общественном транспорте. За это могут выписать штраф», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ансталь.
Кроме этого, специалист упомянула запрет фотографировать и снимать на видео ДТП, прохожих без их разрешения, а также носить облегающую и полупрозрачную одежду, декольте.
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