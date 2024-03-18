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Тревел-блогер Ансталь назвала самые необычные законы ОАЭ

Тревел-блогер Ансталь заявила о запрете публично танцевать и есть в транспорте
18 марта 2024, 22:21
Фото: istockphoto.com/Nellmac

Фото: istockphoto.com/Nellmac

Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь объяснила, что в Объединенных Арабских Эмиратах есть необычные для туристов законы, к которым она отнесла запрет на публичные танцы и употребление еды в транспорте.
«Нельзя танцевать в общественных местах, так как это считается неприличным. Танцевать можно либо у себя дома, либо в ночных клубах. Также запрещено есть и пить в общественном транспорте. За это могут выписать штраф», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Кроме этого, специалист упомянула запрет фотографировать и снимать на видео ДТП, прохожих без их разрешения, а также носить облегающую и полупрозрачную одежду, декольте.


Ранее Наталия Ансталь заявляла, что наиболее востребованными у россиян странами для отдыха с детьми в марте являются Таиланд, Индия, а также Шри-Ланка.

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Подмосковье вошло в тройку по количеству участников проекта «Мастера гостеприимства»
18 марта 2024, 10:50

Фото: пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства»

Московская область вошла в топ-3 регионов по количеству участников молодежного направления проекта «Мастера гостеприимства». Об этом сообщила пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства».
Порядка 3,5 тысяч человек подали заявку на участие во всероссийском конкурсе, 189 из которых - представители Подмосковья.

«Чтобы вовлечь в индустрию как можно больше молодых специалистов, на платформе «Россия – страна возможностей» с проектом «Мастера гостеприимства» мы ведем профориентационную и образовательную работу и знакомим молодежь с сообществом профессионалов туротрасли. За время реализации направления более 14 тысяч ребят заинтересовались проектом, почти 3,5 тысячи из них подали заявки в новом сезоне. Молодежь находит в проекте единомышленников во разных уголках России, обретает наставников, а многие студенческие идеи воплощаются в реальность и становятся конкурентоспособными на рынке туристических продуктов», – подедился первый заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Кроме этого, участники смогут за три недели полностью подготовить свой проект на высшем уровне, работая с профессионалами их направлений.

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#мастера гостеприимства
#подмосковье
#конкурс
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Турецкая авиакомпания в результате скандалов упростила условия полетов для россиян
Россиянам упростили условия полетов на Turkish Airlines
18 марта 2024, 06:16

Фото: iStock/GordZam

Турецкая авиакомпания упростила условия полетов для россиян и граждан других стран на рейсах в Южную Америку после серии скандалов, сообщает РИА Новости.
Агентство напомнило, что в начале марта на веб-сайте авиакомпании были указаны правила «дополнительного контроля» для пассажиров, направляющихся в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Бразилию и Кубу. Однако, по последним данным, эти пункты отсутствуют.

Ранее сообщалось, что на рейсах в Латинскую Америку октябре были проведены дополнительные проверки. В частности, компания зарезервировала право отказывать в полете не только пассажирам с «чистыми паспортами», но и пассажирам, которые летают в течение длительного времени без багажа. По некоторым данным, таким образом компания снижает риск депортации пассажиров.

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На подмосковной ферме в честь Масленицы приготовят блины из страусиных яиц
17 марта 2024, 10:38

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Серпуховская ферма «Русский страус» пригласила жителей и гостей региона на масленичные гуляния с блинами и народными забавами. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Для жителей и гостей региона, которые посетят Подмосковье на праздничной неделе, Минсельхозпрод Московской области подготовил более 200 локаций, где можно провести время весело и вкусно. Это места масленичных гуляний в муниципалитетах, рестораны, кафе и ярмарки. Наши фермеры тоже не остаются в стороне. На территории шести фермерских хозяйств пройдёт широкое празднование с дегустациями натуральной продукции и мастер-классами», – уточнил министр.
Посетителей фермы «Русский страус» ждут игры и конкурсы, выступление фольклорного коллектива, ярмарка с сувенирами и продукцией фермеров, сытные блины и сжигание чучела Масленицы. Гуляния будут проходить 17 марта с 11 до 14:30.

По данным ведомства, на ферме содержатся африканские страусы, австралийские эму, нубийские козы, вьетнамские поросята и ещё 10 видов животных и птиц.

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#минсельхозпрод мо
#туризм
#масленица
#ферма
#фермер
#московская область
#подмосковье
#серпухов
#владислав мурашов
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На экоферме в Серпухове проводят зиму блинной гонкой и сжиганием чучела
16 марта 2024, 15:40

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На экоферме «Бунин ручей» в городском округе Серпухов состоятся проводы зимы в окружении оленей, ручных козлят, лошадей и альпак. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Для жителей и гостей региона, которые посетят Подмосковье на праздничной неделе, Минсельхозпрод Московской области подготовил 200 локаций, где можно провести время весело и вкусно. Это места масленичных гуляний в муниципалитетах, рестораны, кафе и ярмарки. Наши фермеры также не остаются в стороне. На территории шести фермерских хозяйств пройдёт широкое празднование с дегустацией натуральной продукции и мастер-классами», – уточнил Мурашов.
Программа начнётся в полдень 17 марта. Гостей ждут блинная гонка, сжигание чучела зимы, бои снежками, музыкальные конкурсы, песни, скоморошьи игры с детьми и перетягивание каната. Также по предварительной записи можно посетить мастер-класс по сыроварению.

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#ферма
#серпухов
#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
#владислав мурашов
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В сыроварне Олега Сироты проходит Масленичный фермерский фестиваль
16 марта 2024, 13:22

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На Истринской сыроварне Олега Сироты 16 и 17 марта будут праздновать Масленицу. Мероприятии собрало фермеров со всего региона, рассказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Для жителей и гостей региона, которые посетят Подмосковье на праздничной неделе, областной Минсельхозпрод подготовил интерактивную карту, на которую нанесено более 200 локаций, где можно провести время весело и вкусно. Это места масленичных гуляний в муниципалитетах, рестораны, кафе и ярмарки. Наши фермеры не остаются в стороне. На территории шести фермерских хозяйств пройдут широкие празднования с дегустацией натуральной продукции и мастер-классами», – отметил Мурашов.
На фестивале у Олега Сироты региональные фермеры угостят посетителей натуральной продукцией – сырами, медом и сладостями. Также гости смогут посетить масленичные гуляния, мастер-классы по росписи пряников и свечеварению, обзорные экскурсии по ферме. Время проведения фестиваля – с 10 до 18 часов.

По данным министерства, в Подмосковье работают свыше 7,6 тыс. заведений общественного питания. Около тысячи из них на Масленицу вводят специальное меню с блинами и традиционными закусками.

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#подмосковье
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АТОР: Неделя в Геленджике обойдётся в 60 тыс рублей
15 марта 2024, 15:03

Фото: istockphoto.com/saiko3p

Специалисты АТОР сообщили, что внутрироссийские направления туризма становятся всё популярнее у россиян, в частности, это касается Сочи, Анапы и Геленджика.
В последнем неделя отдыха для двоих в среднем будет стоить 60 тыс. рублей, а иногда даже может достигать 90 тыс. рублей.

Как передаёт utro.ru, наиболее востребованы у россиян туры в Геленджик на июль или август, однако выросло число броней на конец весны и начало осени.

А до этого сообщалось, что аэропорт Внуково планирует запустить звуковые оповещения на грузинском и армянском языках.

«В АО «Международный аэропорт «Внуково» в 2024 году планируется трансляция объявлений на двух дополнительных языках: грузинском и армянском. Объявления на армянском языке находятся на этапе работ в студии звукозаписи», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы аэропорта.

Ранее руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что наиболее востребованными у россиян странами для отдыха с детьми в марте являются Таиланд, Индия, а также Шри-Ланка.

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#внуково
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#россия
#туризм
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Подмосковье участвует в международной выставке MITT 2024
15 марта 2024, 13:03

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Подмосковье готовится к участию в 30-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка пройдет с 19 по 21 марта в международном выставочном центре «Крокус Экспо».

«На стенде Подмосковья в течение трех дней будут представлять свой туристический потенциал Серпухов, Коломна, Сергиев Посад, Дмитров, Зарайск, Истра, Подольск и Егорьевск. Муниципалитеты презентуют музейные пространства, гастрономические бренды, туристические достопримечательности, а также заведения общественного питания, где можно попробовать блюда традиционной и современной кухни. Посетители стенда узнают о лучших местах для отдыха, которые регион предлагает в летний сезон», — поделились в пресс-службе.

Для гостей стенда будут подготовлены различные викторины и розыгрыши с призами от партнеров. Также желающие смогут сделать памятны фотографии в уникальных фотозонах.

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#подмосковье
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Перечислены самые популярные страны для отдыха с детьми в марте
Турэксперт Ансталь назвала Таиланд и Индию самыми популярными странами
13 марта 2024, 00:03

Фото: istockphoto.com/champpixs

Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что наиболее востребованными у россиян странами для отдыха с детьми в марте являются Таиланд, Индия, а также Шри-Ланка.
Эксперт отметила, что март является хорошим месяцем для отдыха заграницей, однако выбор направления семей с детьми всегда зависит от бюджета и индивидуальных предпочтений.

«Наиболее популярными направлениями для отдыха с детьми являются Таиланд, Индия и Шри-Ланка. Также можно посетить Кубу, Мальдивы, Индонезию. В Арабских Эмиратах сейчас устоялась довольно комфортная температура, нет знойной жары, но всё ещё можно купаться в море», —пояснила в беседе с NEWS.ru специалист.

Ранее Наталия Ансталь отмечала, что наиболее интересными и красивыми для туризма местами в Саудовской Аравии являются Мекка и Медина.

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#таиланд
#туризм
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#семьи
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Россиянам рассказали, что посетить в Саудовской Аравии
Тревел-блогер Ансталь рекомендовала посмотреть Мекку и Медину
07 марта 2024, 21:18

Фото: istockphoto.com/Aviator70

Тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что наиболее интересными и красивыми для туризма местами в Саудовской Аравии являются Мекка и Медина.
«Мекка и Медина привлекают большое количество паломников. Они интересны большим числом музеев, где можно ознакомиться с историей страны. Можно съездить в Асир. Даже если вы поедете туда летом, там достаточно приятная погода. Там много интересных историй, которые можно посмотреть», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Ранее Наталия Ансталь перечисляла самые романтичные направления для туристических путешествий, к которым отнесла Санкт-Петербург и Калининград. Кроме этого, парочкам, по её словам, можно отправиться на черноморское побережье, Алтай и Байкал.

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#страны
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