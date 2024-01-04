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Россиянам рассказали, куда поехать на праздники в Подмосковье

04 января 2024, 10:23
Фото: РИА Новости/Юлий Ахромеев

Фото: РИА Новости/Юлий Ахромеев

Аналитики сервиса «Туту.ру» представили рейтинг направлений, куда стоит поехать на новогодние праздники из Москвы. Результаты исследования приводит RT.
В первую очередь специалисты советуют отправиться в Коломну. Город славится своей пастилой, которую вручную изготавливают по старинному рецепту. Узнать об истории этой сладости и продегустировать её можно в музее «Коломенская пастила». А зимой насладиться пастилой с чаем или безалкогольным глинтвейном можно на рождественской ярмарке, которую ежегодно устраивают на Житной площади.

Также недалеко от Москвы располагается замечательный город Сергиев Посад, который предлагает большое количество развлечений на новогодних праздниках. Так, любители животных могут прокатиться на собачьих упряжках в питомнике «Дом хаски». А для тех, кто предпочитает катание на лыжах и сноубордах, работает курорт «Лоза» в посёлке Ситники Сергиево-Посадского района. В нём представлены трассы разной длины и уровня сложности.


Центром горнолыжного отдыха в Подмосковье эксперты назвали Дмитров. В районе представлены курорты «Волен» и «Сорочаны» (признан лучшим в ЦФО в рамках премии «Горы России»). Также в Дмитрове работает Центр зимних видов спорта. На всех этих площадках есть трассы как для новичков, так и для профессионалов.

Следующим направлением RT приводит Истру. Здесь также можно насладиться зимними видами спорта. Истринское водохранилище в зимнее время превращается в площадку для катания на снегоходах, коньках и лыжах по берегу водоёма. В СК «Арена-Истра» расположен каток, а на лыжах можно прокатиться на базах «Манихино» и «Зорино».

Последним направлением, которое выделили специалисты, стал Серпухов. Этот город известен обилием монастырей и храмов. Также в районе располагается Приокско-Террасный заповедник, где можно увидеть редкие виды животных и птиц. В зимнее время здесь можно увидеть зубров, которые не прячутся за деревьями, а выходят к кормушкам, предоставляя возможно посетителям внимательно их рассмотреть.

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Россиянам рассказали о самых недооценённых туристических направлениях в стране
Яндекс Путешествия перечислили недооценённые туристические направления в РФ
03 января 2024, 17:48

Фото: iStock/Erwann Pensec

В России есть как минимум пять мест, которые напрасно недооценены туристами. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе «Яндекс Путешествий».
Первым таким местом стала долина реки Бикин в Хабаровском крае. В ней сохранились леса доледникового периода, а главным обитателем является знаменитый амурский тигр. Населяют эту территорию коренные народы, которые по-прежнему поклоняются духам тайги. Для туристов в этой местности оборудованы базы отдыха и экомаршруты по национальному парку.

Также среди туристов не особо пользуется популярностью уникальное сельское поселение Хатанга. В нём находится одна из самых северных православных церквей, музей мамонтов, этнопарк Каталык. Также перед туристами открывается возможность своими глазами увидеть северное сияние и огромный метеоритный кратер Попигай.

Далее «Газета.Ru» пишет о городе Мценск в Орловской губернии. Он известен музеем-усадьбой Спасское-Лутовиново, где в детстве проживал писатель Иван Тургенев. Также в городе располагается дом Леди Макбет, в котором согласно легенде жила купеческая жена из одноимённого произведения. Также здесь есть необычное место, в котором собраны сбитые самолёты, и музей мценского кружева.

Следующим недооценённым местом стал заброшенный военный посёлок Гудым на Чукотке и расположенный в том же регионе Золотой хребет.

Последним местом, о котором мало кто знает, является озеро Донгуз Орун-Кёль в Кабардино-Балкарии. Оно располагается в самой середине Национально парка «Приэльбрусье», в котором туристы могут насладиться водопадами, ущельями, минеральными источниками и полюбоваться горой Эльбрус.

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#туризм
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В Петербург стало приезжать больше российских туристов с высоким доходом
01 января 2024, 15:42

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Число приезжающих в 2023 году в Санкт-Петербург из российских регионов граждан с доходом более 100 тысяч рублей составила почти 12 процентов, что на четыре процента больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
«Большую часть гостей города из России составляют по-прежнему имеющие доход около 40 тысяч рублей, при этом их доля в свою очередь снизилась на пять процентов, по сравнению с прошлым годом», — приводит «Петербургский дневник» данные Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Отмечается, что самая большая разница касается потоков граждан России с доходом порядка двадцати тысяч рублей. По информации издания, за несколько лет он уменьшился практически на двадцать процентов.

Ранее сообщалось, что максимальная загрузка отелей на новогодние праздники внутри России отмечена в Подмосковье.

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#яндекс
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#санкт-петербург
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Власти Бали депортировали более 50 россиян
Bali Post: балийские власти депортировали 59 россиян в 2023 году
31 декабря 2023, 18:05

Фото: istockphoto/Pierrick Lemaret

Индонезийские власти депортировали десятки россиян в 2023 году.
Издание Bali Post, ссылаясь на главу иммиграционного управления острова Денпасара Сухендра.
Всего за год с Бали было депортировано 164 иностранца. 85 из них оказались виновны в несоблюдении законов и правил, а 79 превысили срок пребывания по визе.

Большинство попавших под депортацию прибыли из России (59 человек). Также депортировано 15 человек из Австралии и 14 американцев.

В июне сообщалось, что правительство Индонезии собирается немедленно депортировать туристов, которые нарушают правила пребывания в стране.

Также балийские власти официально ввели ограничения для туристов в сфере аренды транспортных средств, в том числе мопедов.

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#туризм
#туристы
#новости
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В Серпухове стартовала благотворительная «Рождественская сказка»
29 декабря 2023, 22:37

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

В Подмосковье стартовало благотворительное мероприятие «Рождественская сказка Федерации бокса России». Старт празднику дали глава Серпухова Сергей Никитенко и генсек Федерации бокса России Татьяна Кириенко.
В этом году мероприятие проходит на уникальной площадке – в зоне отдыха у воды на Оке.
«Гости парка развлечений уже оценили невероятные локации– концертную зону, фудкорты, ярмарку, территорию спортивных соревнований. Программа насыщенная. Здесь есть всё, чтобы провести каникулы незабываемо», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.
Он добавил, что спортивный марафон открыли чемпионка мира и Европы по кикбоксингу Светлана Кулакова и заслуженный мастер спорта, чемпион мира, боксёр-профессионал Фёдор Чудинов.

В течение всех праздничных дней знаменитые боксёры будут проводить для гостей мастер-классы. Каждый вечер будут выступать популярные российские музыканты.

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«Рваное бельё и ротавирус»: Россиянин одной фразой описал поездку в Таиланд
Турист из России остался крайне недоволен поездкой в Таиланд
29 декабря 2023, 19:15

Фото: istockphoto/inewsistock

Российский турист отдыхал вместе с семьёй в Таиланде. Свои впечатления от путешествия в юго-восточную Азию он описал фразой: «Рваное бельё и ротавирус».
По его словам, они оказались в самом худшем отеле в районе пляжа Патонг. Мужчина отметил, что уже не в первый раз посещал Таиланд, поэтому ему есть с чем сравнивать. При выборе гостиницы они с семьёй соблазнились фотографиями пышной зелени и маленьких уютных бунгало, но действительность имела мало общего с тем, что было изображено на фото, передаёт портал «Тонкости туризма».

В номерах отеля не было Wi-Fi, сейфов, не работали обещанные русскоязычные каналы в телевизоре. Обслуга никак не реагировала на жалобы, только без конца обещая всё исправить. Уборку номеров проводили нерегулярно и некачественно, причём независимо от того, были оставлены чаевые или нет. Пыль, рваное бельё, грязные стаканы, муравьи на полу сопровождали весь отпуск россиян. К тому же, в отеле оказался ротавирус, о чём при заселении им не сообщили. И взрослые, и дети остались крайне недовольны таким отдыхом.

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Подмосковье стало одним из лидеров проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»
29 декабря 2023, 09:56

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Московская область стала одним из лидеров на получение субсидии в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Были подведены итоги конкурсного отбора субъектов на предоставление единой субсидии в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По итогам Подмосковье вошло в число 85 регионов, которым будет предоставлена единая субсидия. В общей сложности для лауреатов выделили 6,2 млрд рублей.

«Единая субсидия может быть направлена на обустройство пляжей и национальных туристских маршрутов, покупку туристского оборудования и снаряжения, проведение событийных мероприятий и проектирование туристического кода городов», — подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что в с 2024 года в рамках данной субсидии у регионов появиться возможность создавать кемпинги и автокемпинги, а также возведение некапитальных причальных сооружений.

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#подмосковье
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#субсидии
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#победители
#развитие
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«Яндекс Путешествия»: 40% россиян хотели бы встретить Новый год в дороге
29 декабря 2023, 05:23

Фото: iStock/Zamir Popat

Встретить Новый год в дороге хотели бы 40% россиян. Они считают, что это стало бы необычным жизненным опытом, пишет ТАСС со ссылкой на исследования «Яндекс Путешествий».
«Почти каждый третий россиянин хоть раз встречал Новый год в пути. При этом интерес к такому необычному способу празднования действительно велик — 40% опрошенных хотели бы встретить Новый год в дороге, считая это интересным жизненным опытом», — цитирует агентство слова эксперта.

При этом 44% респондентов готовы встретить Новый год в путешествии, если это выгодно финансово. Так, авиарейсы на 31 декабря стоят дешевле, чем на другие даты. Кроме того, каждый десятый опрошенный россиянин готов праздновать наступление нового года в дороге, так как верит в примету «как Новый год встретишь, так его и проведешькак Новый год встретишь, так его и проведешь».

Ещё 11% участников опроса заявили, что намерено приобрели билеты в новогодние туры, чтобы праздничную ночь провести в путешествии.

«Из тех, кто имел опыт встречи Нового года в пути, 48% остались довольны, находя в этом свою романтику. Еще 37% посчитали это интересным опытом, но не хотели бы повторять, и только 15% остались совсем недовольны таким обстоятельством», — говорится в результатах исследования, проведённого «Яндекс Путешествиями».

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В Подмосковье стартует туристический квест «Дорога зимних открытий»
28 декабря 2023, 20:22

Фото: пресс-служба Минкульта МО

Жители и гости Московской области смогут проехать по уникальному зимнему маршруту, включающему городские округа Коломна и Зарайск. Квест «Дорога зимних открытий» в рамках проекта «Зима в Подмосковье» разработали Министерство культуры и туризма Подмосковья и сеть АЗС «Роснефть». Презентация состоялась на Международной выставке-форуме «Россия».
Чтобы принять участие в квесте нужно получить и после заполнения сдать брошюру «Карта сокровищ» на одной из АЗС «Роснефть» по маршруту следования. Посещать объекты с карты можно в любом порядке и в любой день, получая в каждом наклейку, которую необходимо добавить на «Карту сокровищ».
«Два исторических города, Коломна и Зарайск, расположены в 50 км друг от друга. Помимо мест, указанных на карте, в новогодние праздники гостей будет ждать насыщенная культурно-развлекательная программа. Так, 29 декабря, стартует один из главных наших зимних уличных фестивалей «Новогодняя Коломна». В нём примут участие более 50 подмосковных фермерских хозяйств и мастеров рукоделия», – рассказали в министерстве.
Участники квеста и самостоятельные туристы могут воспользоваться аудиогидом по маршруту, чтобы больше узнать о Подмосковье и о маршруте.

В путешествие включены 11 объектов. В Коломне это Коломенский кремль, музей истории головных уборов «Дело в цилиндре», музей парфюмерии и мыловарения «Душистыя радости», музей «Тайны коломенской медовухи», пряничная лавка – арт-станция «10 зайцев», музей-лаборатория «Шёлковая фабрика» и Житная площадь в старой Коломне.

В Зарайске гостей будут ждать Зарайский кремль, водонапорная башня, со смотровой площадкой, музей-усадьба «Даровое», где провёл детство Достоевский и коврижечная.

Все участники, собравшие 11 наклеек на «Карту сокровищ», могут обратиться на горячую линию квеста 7(985) 970-86-64.

Квест проходит с 29 декабря по 29 февраля. Подробности и адреса АЗС, где можно получить или сдать «Карту сокровищ», – на сайте.

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В Подмосковье пройдет зимний уличный фестиваль «Новогодняя Коломна»
#московская область
#подмосковье
#туризм
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#туристический маршрут
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Отправить праздничную открытку из Подмосковья можно в «Коломенском трамвае желаний»
28 декабря 2023, 17:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Участники путешествия в «Коломенском трамвае желаний» смогут отправить праздничную открытку с приветом из Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Специальной новогодней открыткой от бренда O Paper Paper в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» можно порадовать своих родных.

«Место, где желающим предложат открытку, необычно. Это экскурсионный «Коломенский трамвай желаний», который существует уже более десяти лет и завоевал большую популярность у жителей и гостей города. Бренд O Paper Paper известен тем, что создает самую красивую оберточную бумагу, открытки и наклейки.<…> Сегодня этот город — единственный в Подмосковье и один из немногих в России, где функционирует такой вид транспорта», — поделились в ведомстве.

Кроме этого, «Коломенский трамвай желаний» получил гран-при Всероссийского конкурса «Маршрут года-2021» и нанесен на национальную карту локальных культурных брендов России. Также во ​время праздника участников будут ждать квесты, подарки, угощения и лотереи.

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