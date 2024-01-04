Россиянам рассказали, куда поехать на праздники в Подмосковье

Фото: РИА Новости/Юлий Ахромеев
Аналитики сервиса «Туту.ру» представили рейтинг направлений, куда стоит поехать на новогодние праздники из Москвы. Результаты исследования приводит RT.
В первую очередь специалисты советуют отправиться в Коломну. Город славится своей пастилой, которую вручную изготавливают по старинному рецепту. Узнать об истории этой сладости и продегустировать её можно в музее «Коломенская пастила». А зимой насладиться пастилой с чаем или безалкогольным глинтвейном можно на рождественской ярмарке, которую ежегодно устраивают на Житной площади.
Также недалеко от Москвы располагается замечательный город Сергиев Посад, который предлагает большое количество развлечений на новогодних праздниках. Так, любители животных могут прокатиться на собачьих упряжках в питомнике «Дом хаски». А для тех, кто предпочитает катание на лыжах и сноубордах, работает курорт «Лоза» в посёлке Ситники Сергиево-Посадского района. В нём представлены трассы разной длины и уровня сложности.
Центром горнолыжного отдыха в Подмосковье эксперты назвали Дмитров. В районе представлены курорты «Волен» и «Сорочаны» (признан лучшим в ЦФО в рамках премии «Горы России»). Также в Дмитрове работает Центр зимних видов спорта. На всех этих площадках есть трассы как для новичков, так и для профессионалов.
Следующим направлением RT приводит Истру. Здесь также можно насладиться зимними видами спорта. Истринское водохранилище в зимнее время превращается в площадку для катания на снегоходах, коньках и лыжах по берегу водоёма. В СК «Арена-Истра» расположен каток, а на лыжах можно прокатиться на базах «Манихино» и «Зорино».
Последним направлением, которое выделили специалисты, стал Серпухов. Этот город известен обилием монастырей и храмов. Также в районе располагается Приокско-Террасный заповедник, где можно увидеть редкие виды животных и птиц. В зимнее время здесь можно увидеть зубров, которые не прячутся за деревьями, а выходят к кормушкам, предоставляя возможно посетителям внимательно их рассмотреть.
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Также недалеко от Москвы располагается замечательный город Сергиев Посад, который предлагает большое количество развлечений на новогодних праздниках. Так, любители животных могут прокатиться на собачьих упряжках в питомнике «Дом хаски». А для тех, кто предпочитает катание на лыжах и сноубордах, работает курорт «Лоза» в посёлке Ситники Сергиево-Посадского района. В нём представлены трассы разной длины и уровня сложности.
Следующим направлением RT приводит Истру. Здесь также можно насладиться зимними видами спорта. Истринское водохранилище в зимнее время превращается в площадку для катания на снегоходах, коньках и лыжах по берегу водоёма. В СК «Арена-Истра» расположен каток, а на лыжах можно прокатиться на базах «Манихино» и «Зорино».
Последним направлением, которое выделили специалисты, стал Серпухов. Этот город известен обилием монастырей и храмов. Также в районе располагается Приокско-Террасный заповедник, где можно увидеть редкие виды животных и птиц. В зимнее время здесь можно увидеть зубров, которые не прячутся за деревьями, а выходят к кормушкам, предоставляя возможно посетителям внимательно их рассмотреть.
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Анастасия Чинкова