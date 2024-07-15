Турэксперт Ансталь назвала альтернативы Турции

Предыдущие четыре года Северная Корея была полностью закрыта для иностранных туристов, однако в 2024 году у россиян вновь появилась возможность посетить эту страну. О том, когда лучше отправиться в путешествие и какие достопримечательности посетить расскажет редакция «Радио 1».