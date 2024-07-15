Турэксперт Ансталь назвала альтернативы Турции

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Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что альтернативами дорожающей Турции для россиян могут стать Египет и ОАЭ.
«В этом сезоне некоторых туристов от Турции отталкивает иногда завышенная цена. В этом году ценник серьёзно вырос. Альтернативным направлением могут стать Арабские Эмираты. ОАЭ заманивают туристов высоким качеством сервиса, даже если это отель три звезды. Единственное, там не будет такой развлекательной программы, как в отелях Турции или Египта», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru специалист.
Ранее аналитики «Яндекс Путешествий» сделали вывод о том, что для туристов наиболее интересными направлениями в Африке стали Танзания и ЮАР.
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